https://ria.ru/20230119/prigovor-1845875226.html
Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку
Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 19.01.2023
Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку
Суд признал виновным в получении взятки в 280 тысяч рублей бывшего главу Борзинского района Сергея Русинова и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:38
2023-01-19T08:38
2023-01-19T08:38
происшествия
борзинский район
забайкальский край
борзя
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_36c1addcd79fa4ad50ac136d4cc1f447.jpg
ЧИТА, 19 янв - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взятки в 280 тысяч рублей бывшего главу Борзинского района Сергея Русинова и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Русинов занимал должность главы района с июня 2021 года до сентября 2022 года. В апреле 2022 года его обвинили в получении взятки за помощь в реализации муниципального контракта. "Борзинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал бывшего главу поселения виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 5-кратном размере взятки, что составило в общей сумме 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что также он на 3 года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Приговор в законную силу еще не вступил. По данным пресс-службы СУСК по Забайкалью, следствием и судом было установлено, что в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта на ремонт дороги. "В 2021 году с индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на ремонт участка дороги на сумму более 18 миллионов рублей. Предприниматель выполнил часть работ по контракту. Затем Русинов, получив сведения о возможном использовании подрядчиком некачественных материалов, решил расторгнуть с ним контракт и потребовал от предпринимателя взятку в сумме 280 тысяч рублей за расторжение контракта по соглашению сторон", - добавили в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, в противном случае Русинов угрожал расторжением контракта в одностороннем порядке, что повлекло бы для предпринимателя негативные последствия. Предприниматель вынужден был согласиться с предложением чиновника и передал ему деньги. В дальнейшем Русинов организовал подписание документов для оплаты части выполненных по контракту работ на сумму около 2,5 миллиона рублей.
https://ria.ru/20221229/zakon-1842294851.html
https://realty.ria.ru/20221208/prigovor-1837154218.html
борзинский район
забайкальский край
борзя
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/05/1800552689_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_5e9af5db47718cd3edbd3f6ebc4d2992.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, борзинский район, забайкальский край, борзя
Происшествия, Борзинский район, Забайкальский край, Борзя
Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку
Экс-глава района в Забайкалье Русинов получил девять лет за взятку в 280 тысяч рублей
ЧИТА, 19 янв - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взятки в 280 тысяч рублей бывшего главу Борзинского района Сергея Русинова и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края.
Русинов занимал должность главы района с июня 2021 года до сентября 2022 года. В апреле 2022 года его обвинили в получении взятки за помощь в реализации муниципального контракта.
"Борзинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал бывшего главу поселения виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 5-кратном размере взятки, что составило в общей сумме 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении.
Уточняется, что также он на 3 года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Приговор в законную силу еще не вступил.
По данным пресс-службы СУСК по Забайкалью, следствием и судом было установлено, что в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы города Борзя
, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта на ремонт дороги.
"В 2021 году с индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на ремонт участка дороги на сумму более 18 миллионов рублей. Предприниматель выполнил часть работ по контракту. Затем Русинов, получив сведения о возможном использовании подрядчиком некачественных материалов, решил расторгнуть с ним контракт и потребовал от предпринимателя взятку в сумме 280 тысяч рублей за расторжение контракта по соглашению сторон", - добавили в пресс-службе.
Как сообщили в ведомстве, в противном случае Русинов угрожал расторжением контракта в одностороннем порядке, что повлекло бы для предпринимателя негативные последствия. Предприниматель вынужден был согласиться с предложением чиновника и передал ему деньги. В дальнейшем Русинов организовал подписание документов для оплаты части выполненных по контракту работ на сумму около 2,5 миллиона рублей.