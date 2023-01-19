https://ria.ru/20230119/prigovor-1845875226.html

Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку

Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку - РИА Новости, 19.01.2023

Экс-глава района в Забайкалье получил девять лет колонии за взятку

Суд признал виновным в получении взятки в 280 тысяч рублей бывшего главу Борзинского района Сергея Русинова и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:38

2023-01-19T08:38

2023-01-19T08:38

происшествия

борзинский район

забайкальский край

борзя

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ЧИТА, 19 янв - РИА Новости. Суд признал виновным в получении взятки в 280 тысяч рублей бывшего главу Борзинского района Сергея Русинова и приговорил его к 9 годам колонии строгого режима, сообщили в пресс-службе прокуратуры Забайкальского края. Русинов занимал должность главы района с июня 2021 года до сентября 2022 года. В апреле 2022 года его обвинили в получении взятки за помощь в реализации муниципального контракта. "Борзинский городской суд с учетом позиции государственного обвинителя признал бывшего главу поселения виновным и назначил ему наказание в виде 9 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 5-кратном размере взятки, что составило в общей сумме 1,4 миллиона рублей", - говорится в сообщении. Уточняется, что также он на 3 года лишен права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с организационно-распорядительными и административно-хозяйственными полномочиями. Приговор в законную силу еще не вступил. По данным пресс-службы СУСК по Забайкалью, следствием и судом было установлено, что в 2021 году Русинов, который на тот момент занимал должность главы города Борзя, получил взятку от индивидуального предпринимателя за помощь в реализации муниципального контракта на ремонт дороги. "В 2021 году с индивидуальным предпринимателем был заключен муниципальный контракт на ремонт участка дороги на сумму более 18 миллионов рублей. Предприниматель выполнил часть работ по контракту. Затем Русинов, получив сведения о возможном использовании подрядчиком некачественных материалов, решил расторгнуть с ним контракт и потребовал от предпринимателя взятку в сумме 280 тысяч рублей за расторжение контракта по соглашению сторон", - добавили в пресс-службе. Как сообщили в ведомстве, в противном случае Русинов угрожал расторжением контракта в одностороннем порядке, что повлекло бы для предпринимателя негативные последствия. Предприниматель вынужден был согласиться с предложением чиновника и передал ему деньги. В дальнейшем Русинов организовал подписание документов для оплаты части выполненных по контракту работ на сумму около 2,5 миллиона рублей.

https://ria.ru/20221229/zakon-1842294851.html

https://realty.ria.ru/20221208/prigovor-1837154218.html

борзинский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, борзинский район, забайкальский край, борзя