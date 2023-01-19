https://ria.ru/20230119/priamure-1845861769.html

В Приамурье восстановили движение поездов после схода грузовых вагонов

В Приамурье восстановили движение поездов после схода грузовых вагонов - РИА Новости, 19.01.2023

В Приамурье восстановили движение поездов после схода грузовых вагонов

Движение на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги в Сковородинском районе Амурской области, где сошли с рельсов более 20 вагонов грузового... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T02:30

2023-01-19T02:30

2023-01-19T05:20

происшествия

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ржд

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благовещенск

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БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 янв – РИА Новости. Движение на перегоне Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги в Сковородинском районе Амурской области, где сошли с рельсов более 20 вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути, сообщает пресс-служба ЗабЖД.По уточненным данным, произошел сход 23 вагонов грузового поезда. Движение по перегону было временно приостановлено."Восстановлено движение поездов по одному пути перегона Джиктанда – Талдан ЗабЖД 18 января в 22:40 (мск) восстановлено движение поездов по одному пути перегона Джиктанда – Талдан Забайкальской железной дороги (Сковородинский район Амурской области), прерванное ранее в результате схода вагонов грузового поезда" - говорится в сообщении.Задержанные в результате схода пассажирские поезда №1 сообщением Владивосток – Москва, №2 сообщением Москва – Владивосток, №392 сообщением Чита – Благовещенск, №318 сообщением Нижний Бестях – Благовещенск, №62 сообщением Москва – Владивосток, №81 сообщением Благовещенск – Тында, №7 сообщением Владивосток – Новосибирск отправлены по маршрутам следования. ОАО "РЖД" принимает меры, чтобы как можно скорее восстановить их графикПострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет. На ликвидации последствий происшествия заняты более 330 работников магистрали, восстановительные поезда со станций Сковородино, Магдагачи и Шимановская, в том числе, грузоподъемные краны, тяговая техника, автомобили, а также технологическое оборудование. Работа ведется в сложных климатических условиях – при ветре и температуре воздуха, понижающейся в темное время суток до 46 градусов ниже ноля.В связи с происшествием 18 января были отменены пригородные поезда сообщением Сковородино – Магдагачи. В целях сокращения времени задержки пассажирских поездов дальнего следования был организован размен составов поездов №326 сообщением Нерюнгри – Хабаровск и №325 Хабаровск – Нерюнгри. Между пунктами остановки поездов (станции Ангарич и Талдан) пассажиров перевезли автобусами для продолжения следования по железной дороге. Пассажиры поездов дальнего следования с длительным временем задержек были обеспечены дополнительным питанием. В вагонах поддерживался комфортный температурный режим.

https://ria.ru/20230117/poezd-1845384629.html

https://ria.ru/20230113/dtp-1844583696.html

https://ria.ru/20221226/serbiya-1841266104.html

владивосток

москва

благовещенск

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