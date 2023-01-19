https://ria.ru/20230119/poteri-1845954979.html

Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 19.01.2023

Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях

На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:34

2023-01-19T13:34

2023-01-19T14:39

специальная военная операция на украине

министерство обороны рф (минобороны рф)

россия

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Ивановка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии ЦВО нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районе Серебрянки (ДНР) и 24-й механизированной бригады Украины в районе Нововодяного (ЛНР)."В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20", - добавили в министерстве.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

россия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение подразделениям противника — Минобороны РФ 2023-01-19T13:34 true PT3M26S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины