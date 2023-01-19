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Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях - РИА Новости, 19.01.2023
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:34
2023-01-19T13:34
2023-01-19T14:39
специальная военная операция на украине
министерство обороны рф (минобороны рф)
россия
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. На Купянском и Краснолиманском направлениях Киев за сутки потерял убитыми и ранеными 90 человек, сообщили в четверг в Минобороны РФ."На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й и 92-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Новоселовское Луганской народной республики и Ивановка Харьковской области. Уничтожено свыше 30 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два автомобиля, а также две самоходные гаубицы "Акация", - сказали в ведомстве.На Краснолиманском направлении, уточнили в Минобороны, ударами авиации и огнем артиллерии ЦВО нанесено поражение подразделениям 95-й десантно-штурмовой бригады войск Украины в районе Серебрянки (ДНР) и 24-й механизированной бригады Украины в районе Нововодяного (ЛНР)."В районе населенного пункта Невское Луганской народной республики уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Потери противника за сутки на данном направлении составили более 60 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, бронетранспортер, три пикапа и гаубица Д-20", - добавили в министерстве.
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РИА Новости
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Сводка Минобороны РФ о ходе проведения СВО
На Купянском направлении армейской авиацией и артиллерией ЗВО нанесено огневое поражение подразделениям противника — Минобороны РФ
2023-01-19T13:34
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PT3M26S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
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министерство обороны рф (минобороны рф), россия, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Россия, Вооруженные силы Украины
13:34 19.01.2023 (обновлено: 14:39 19.01.2023)
Минобороны назвало потери ВСУ на Краснолиманском и Купянском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли 90 человек на Краснолиманском и Купянском направлениях за сутки