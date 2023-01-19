https://ria.ru/20230119/postavki-1845926194.html

Берлин продолжит военную поддержку Киева, заявил новый глава МО Германии

Берлин продолжит военную поддержку Киева, заявил новый глава МО Германии - РИА Новости, 19.01.2023

Берлин продолжит военную поддержку Киева, заявил новый глава МО Германии

Германия не является стороной конфликта на Украине, но будет поддерживать Киев военными поставками, заявил в четверг глава Минобороны Борис Писториус. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:15

2023-01-19T12:15

2023-01-19T12:23

специальная военная операция на украине

в мире

германия

украина

киев

welt

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Германия не является стороной конфликта на Украине, но будет поддерживать Киев военными поставками, заявил в четверг глава Минобороны Борис Писториус."Германия не является стороной конфликта, но все равно мы затронуты этой войной", - заявил министр в своей первой речи в качестве главы минобороны.Его речь транслировало в прямом эфире издание Welt.По его словам, ситуация разительно отличается от той, что была всего год назад, и необходимо сделать бундесвер сильным уже сейчас. "Также речь о том, чтобы и далее поддерживать Украину. Именно так - материалом (военными поставками - ред.) из бундесвера", - подчеркнул Писториус.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

германия

украина

киев

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в мире, германия, украина, киев, welt