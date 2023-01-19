https://ria.ru/20230119/postavki-1845926194.html
Берлин продолжит военную поддержку Киева, заявил новый глава МО Германии
Берлин продолжит военную поддержку Киева, заявил новый глава МО Германии - РИА Новости, 19.01.2023
Берлин продолжит военную поддержку Киева, заявил новый глава МО Германии
Германия не является стороной конфликта на Украине, но будет поддерживать Киев военными поставками, заявил в четверг глава Минобороны Борис Писториус. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:15
2023-01-19T12:15
2023-01-19T12:23
специальная военная операция на украине
в мире
германия
украина
киев
welt
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Германия не является стороной конфликта на Украине, но будет поддерживать Киев военными поставками, заявил в четверг глава Минобороны Борис Писториус."Германия не является стороной конфликта, но все равно мы затронуты этой войной", - заявил министр в своей первой речи в качестве главы минобороны.Его речь транслировало в прямом эфире издание Welt.По его словам, ситуация разительно отличается от той, что была всего год назад, и необходимо сделать бундесвер сильным уже сейчас. "Также речь о том, чтобы и далее поддерживать Украину. Именно так - материалом (военными поставками - ред.) из бундесвера", - подчеркнул Писториус.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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в мире, германия, украина, киев, welt
Специальная военная операция на Украине, В мире, Германия, Украина, Киев, Welt
12:15 19.01.2023 (обновлено: 12:23 19.01.2023)
Берлин продолжит военную поддержку Киева, заявил новый глава МО Германии
Глава Минобороны Германии Писториус заявил, что Берлин продолжит военную поддержку Киева