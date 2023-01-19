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Умер депутат Госдумы I созыва Андрей Попов

Умер депутат Госдумы I созыва Андрей Попов - РИА Новости, 19.01.2023

Умер депутат Госдумы I созыва Андрей Попов

Член комитета ГД по контролю Леонид Ивлев (ЕР) сообщил РИА Новости, что скончался депутат I созыва парламента и экс-начальник управления президента по... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:33

2023-01-19T16:33

2023-01-19T16:54

общество

андрей попов

госдума рф

россия

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Член комитета ГД по контролю Леонид Ивлев (ЕР) сообщил РИА Новости, что скончался депутат I созыва парламента и экс-начальник управления президента по внутренней политике Андрей Попов."Да, мне сегодня сказали коллеги о том, что он ушел из жизни", - сказал он.Как отметил парламентарий, он работал вместе с Поповым."С 1999 года (он – ред.) работал сначала помощником Александра Волошина, руководитель администрации президента, а затем (Попов) начальник управления внутренней политики несколько лет, а я у него был заместителем, работали вместе", - добавил Ивлев.Попов с 2000 по 2001 год работал начальником управления президента по вопросам внутренней политики. Партия ЕР создана 1 декабря 2001 года в форме объединения с движением "Единство".

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

общество, андрей попов, госдума рф, россия