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Украинские школьники устроили травлю польскому учителю из-за Бандеры

Украинские школьники устроили травлю польскому учителю из-за Бандеры - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские школьники устроили травлю польскому учителю из-за Бандеры

В Польше украинские ученики подали жалобу на преподавателя местной школы из-за ее участия в акции против "украинизации" страны, сообщает издание Kresy. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T01:07

2023-01-19T01:07

2023-01-19T01:07

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Польше украинские ученики подали жалобу на преподавателя местной школы из-за ее участия в акции против "украинизации" страны, сообщает издание Kresy.Малгожата Число, преподаватель математики Регионального центра профессионального образования в городе Ниск, еще в октябре приняла участие в пикете под лозунгом "Нет украинизации Польши". Школьники с Украины подали на нее жалобу, а директор центра направил дело в Дисциплинарную комиссию при Совете по образованию. Учителю пришлось давать объяснения представителю комиссии.На этой неделе в городе Тарнобжег прошла акция в защиту Число, на ней выступил депутат Гжегож Браун из партий "Конфедерация" и "Конфедерация польской короны", которая организовала октябрьский пикет. "Как оказалось, забота, проявление заботы о безопасности, в том числе о безопасности польской идентичности в Подкарпатье, проявление такой заботы может привести к печальным для учителя последствиям", – возмутился Браун.Организаторы акции в защиту учительницы заявили, что украинцам не понравились "политические взгляды и патриотизм" Число, при этом свою позицию она высказала не в школе, а за ее пределами. "Она держала в руках польский флаг. Все это не понравилось украинским учащимся. Это было около 11 часов, поэтому ученики должны были находиться на территории школы, а не гулять по городу <…> Школьникам из Украины не понравилась листовка, в особенности информация о Бандере и Шухевиче, названых преступниками, а также призывы запретить прославление убийц. Учащиеся скандалили с участниками, говорили, что это "герои"", – сообщили они.Сама преподавательница заявила, что не сделала ничего плохого, подчеркнув, что является верующим человеком, патриотом и не намерена прекращать участие в подобных акциях.По данным польских властей, число украинских беженцев, в Польше остаются 950 тысяч беженцев с Украины, а всего в стране проживают 2,3 миллиона украинцев.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20230113/pravda-1844524228.html

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в мире, украина, польша