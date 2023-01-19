https://ria.ru/20230119/pogoda-1845922711.html

В Петербурге побит температурный рекорд

В Петербурге побит температурный рекорд - РИА Новости, 19.01.2023

В Петербурге побит температурный рекорд

Температурный рекорд 2020 года побит в четверг в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до +5 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:05

2023-01-19T12:05

2023-01-19T12:05

погода

общество

александр колесов

санкт-петербург

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Температурный рекорд 2020 года побит в четверг в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до +5 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Как отметил синоптик, за ночь в центре города выпало 9,2 миллиметра осадков. Поскольку дождь продолжается, высока вероятность достижения рекордного уровня осадков, считает Колесов. Накануне он прогнозировал, что под влиянием циклона Harto погода в Петербурге пойдет на рекорды, и четверг в Петербурге станет максимально теплым и дождливым.

https://ria.ru/20230117/pogoda-1845535285.html

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Владимир Лаврентьев

погода, общество, александр колесов, санкт-петербург, россия