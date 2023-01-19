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В Петербурге побит температурный рекорд - РИА Новости, 19.01.2023
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В Петербурге побит температурный рекорд
В Петербурге побит температурный рекорд - РИА Новости, 19.01.2023
В Петербурге побит температурный рекорд
Температурный рекорд 2020 года побит в четверг в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до +5 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:05
2023-01-19T12:05
погода
общество
александр колесов
санкт-петербург
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Температурный рекорд 2020 года побит в четверг в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до +5 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов. Как отметил синоптик, за ночь в центре города выпало 9,2 миллиметра осадков. Поскольку дождь продолжается, высока вероятность достижения рекордного уровня осадков, считает Колесов. Накануне он прогнозировал, что под влиянием циклона Harto погода в Петербурге пойдет на рекорды, и четверг в Петербурге станет максимально теплым и дождливым.
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погода, общество, александр колесов, санкт-петербург, россия
Погода, Общество, Александр Колесов, Санкт-Петербург, Россия
12:05 19.01.2023
 
В Петербурге побит температурный рекорд

Температурный рекорд побит в Петербурге, где воздух прогрелся до плюс пяти градусов

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкТающий лед улице Восстания в Санкт-Петербурге
Тающий лед улице Восстания в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Тающий лед улице Восстания в Санкт-Петербурге. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 янв – РИА Новости. Температурный рекорд 2020 года побит в четверг в Санкт-Петербурге, где воздух прогрелся до +5 градусов, сообщил главный синоптик города Александр Колесов.
"Температура воздуха в 10.30 достигла в Санкт-Петербурге +5 градусов, сейчас уже остановилась. Так что новый рекорд для 19 января в Санкт-Петербурге состоялся (ранее было +4,7 градуса в 2020 году)", - написал он в своем Telegram-канале.
Как отметил синоптик, за ночь в центре города выпало 9,2 миллиметра осадков. Поскольку дождь продолжается, высока вероятность достижения рекордного уровня осадков, считает Колесов.
Накануне он прогнозировал, что под влиянием циклона Harto погода в Петербурге пойдет на рекорды, и четверг в Петербурге станет максимально теплым и дождливым.
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