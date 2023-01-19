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США пообещали поддерживать Украину, включая возможную "операцию в Крыму" - РИА Новости, 20.01.2023
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США пообещали поддерживать Украину, включая возможную "операцию в Крыму"
США пообещали поддерживать Украину, включая возможную "операцию в Крыму" - РИА Новости, 20.01.2023
США пообещали поддерживать Украину, включая возможную "операцию в Крыму"
США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. РИА Новости, 20.01.2023
2023-01-19T23:56
2023-01-20T00:34
в мире
нед прайс
украина
министерство обороны сша
россия
сша
республика крым
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге. Сингх подчеркнула, что США считают Крым украинской территорией и Киев "вправе" захватить его назад. Ранее она объяснила необходимость захвата Украиной Крыма важностью послать России "огромное сообщение". Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают. Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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украина
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в мире, нед прайс, украина, министерство обороны сша, россия, сша, республика крым
В мире, Нед Прайс, Украина, Министерство обороны США, Россия, США, Республика Крым
23:56 19.01.2023 (обновлено: 00:34 20.01.2023)
 
США пообещали поддерживать Украину, включая возможную "операцию в Крыму"

Пентагон заявил, что США поддерживают стремление Украины захватить территорию Крыма

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
Американский флаг на здании Министерства обороны США - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"США помогают Украине, и это министерство (обороны - ред.) заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает в себя операцию в Крыму", - заявила она.
Сингх подчеркнула, что США считают Крым украинской территорией и Киев "вправе" захватить его назад. Ранее она объяснила необходимость захвата Украиной Крыма важностью послать России "огромное сообщение".
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
Андрей Ермак - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
Вчера, 22:53
Глава офиса Зеленского назвал США лучшим другом Украины
 
В миреНед ПрайсУкраинаМинистерство обороны СШАРоссияСШАРеспублика Крым
 
 
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