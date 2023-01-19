23:56 19.01.2023 (обновлено: 00:34 20.01.2023)
США пообещали поддерживать Украину, включая возможную "операцию в Крыму"
Пентагон заявил, что США поддерживают стремление Украины захватить территорию Крыма
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг на здании Министерства обороны США
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг на здании Министерства обороны США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. США будут поддерживать Украину, включая возможную операцию по захвату Крыма, заявила заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх на брифинге.
"США помогают Украине, и это министерство (обороны - ред.) заявляло, что мы будем с Украиной так долго, как требуется. Это включает в себя операцию в Крыму", - заявила она.
Ранее официальный представитель госдепа Нед Прайс, отвечая на вопрос, поддержали бы США удары Украины переданными западными системами по Крыму, заявил, что Киев сам принимает решения о том, как использовать западное оружие. Прайс подчеркнул, что США не поощряют Украину к ударам по РФ и не содействуют им, но Крым российской территорией не признают.
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".