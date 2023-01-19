https://ria.ru/20230119/pobeda-1846101198.html

Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову*

Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову* - РИА Новости, 19.01.2023

Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову*

Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин решил "подарить победу" в суде бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, говорится на... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:54

2023-01-19T19:54

2023-01-19T21:15

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин решил "подарить победу" в суде бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, говорится на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".По его словам, ранее было необходимо говорить в целях конспирации, что ЧВК не существует."Первое — потому что та работа, которую выполняла ЧВК "Вагнер", не всегда могла быть публичной. Второе — потому что у ЧВК "Вагнер" как в России, так и за рубежом всегда было много врагов и завистников. И это неудивительно. У успешных проектов всегда врагов и завистников хватает. Как внешних, так и внутренних", — отметил Пригожин.Как уточнил бизнесмен, "режим молчания" о "Группе Вагнера" выполнил свою задачу и больше не нужен.В четверг защита Венедиктова* проинформировала, что Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Пригожина к журналисту, назвавшему его "хозяином "Вагнера".В сентябре прошлого года Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.

https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html

https://ria.ru/20221231/voennoplennye-1842674514.html

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технологии, алексей венедиктов (журналист), евгений пригожин, москва, донецкая народная республика, чвк "вагнер", луганская народная республика, россия