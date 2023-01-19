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Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову* - РИА Новости, 19.01.2023
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Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову*
Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову* - РИА Новости, 19.01.2023
Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову*
Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин решил "подарить победу" в суде бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, говорится на... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:54
2023-01-19T21:15
технологии
алексей венедиктов (журналист)
евгений пригожин
москва
донецкая народная республика
чвк "вагнер"
луганская народная республика
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин решил "подарить победу" в суде бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, говорится на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".По его словам, ранее было необходимо говорить в целях конспирации, что ЧВК не существует."Первое — потому что та работа, которую выполняла ЧВК "Вагнер", не всегда могла быть публичной. Второе — потому что у ЧВК "Вагнер" как в России, так и за рубежом всегда было много врагов и завистников. И это неудивительно. У успешных проектов всегда врагов и завистников хватает. Как внешних, так и внутренних", — отметил Пригожин.Как уточнил бизнесмен, "режим молчания" о "Группе Вагнера" выполнил свою задачу и больше не нужен.В четверг защита Венедиктова* проинформировала, что Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Пригожина к журналисту, назвавшему его "хозяином "Вагнера".В сентябре прошлого года Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
https://ria.ru/20221110/chvk-1830609923.html
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технологии, алексей венедиктов (журналист), евгений пригожин, москва, донецкая народная республика, чвк "вагнер", луганская народная республика, россия
Технологии, Алексей Венедиктов (журналист), Евгений Пригожин, Москва, Донецкая Народная Республика, ЧВК "Вагнер", Луганская Народная Республика, Россия
19:54 19.01.2023 (обновлено: 21:15 19.01.2023)
 
Пригожин решил "подарить" победу в суде Венедиктову*

Пригожин пообещал отдать журналисту Венедиктову победу в суде из-за слов о ЧВК "Вагнер"

© AP Photo / Alexander ZemlianichenkoЕвгений Пригожин
Евгений Пригожин - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Alexander Zemlianichenko
Евгений Пригожин. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Руководитель "Группы Вагнера" Евгений Пригожин решил "подарить победу" в суде бывшему главреду радиостанции "Эхо Москвы" Алексею Венедиктову*, говорится на странице принадлежащей ему компании "Конкорд" в соцсети "ВКонтакте".
По его словам, ранее было необходимо говорить в целях конспирации, что ЧВК не существует.
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"Первое — потому что та работа, которую выполняла ЧВК "Вагнер", не всегда могла быть публичной. Второе — потому что у ЧВК "Вагнер" как в России, так и за рубежом всегда было много врагов и завистников. И это неудивительно. У успешных проектов всегда врагов и завистников хватает. Как внешних, так и внутренних", — отметил Пригожин.
Как уточнил бизнесмен, "режим молчания" о "Группе Вагнера" выполнил свою задачу и больше не нужен.

"Я с удовольствием дарю победу в этом суде товарищу Венедиктову*. <...> Справедливость всегда должна торжествовать, даже если справедливость на стороне Венедиктова", — подчеркнул он.

В четверг защита Венедиктова* проинформировала, что Пресненский суд Москвы пересмотрит иск бизнесмена Пригожина к журналисту, назвавшему его "хозяином "Вагнера".
В сентябре прошлого года Пригожин признал, что в 2014 году создал группу, впоследствии названную "Вагнер". По его словам, благодаря отваге его бойцов коренным образом изменилась судьба ДНР и ЛНР, а также получили защиту народы Сирии, других арабских, африканских и латиноамериканских стран.
* Физическое лицо, выполняющее функции иностранного агента.
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