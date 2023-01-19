https://ria.ru/20230119/plennyy-1845967073.html

Украинский пленный рассказал, как его обманули и отправили на передовую

Украинский пленный рассказал, как его обманули и отправили на передовую - РИА Новости, 19.01.2023

Украинский пленный рассказал, как его обманули и отправили на передовую

Украинский военный, попавший в плен под Кременной, рассказал РИА Новости, что ему обещали службу в своей области, но практически сразу отправили на передовую. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T14:12

2023-01-19T14:12

2023-01-19T16:32

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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен под Кременной, рассказал РИА Новости, что ему обещали службу в своей области, но практически сразу отправили на передовую. "Да, говорили, что будем возле своей семьи служить. Никаких боевых действий не буду проходить. Но все случилось наоборот", - сказал украинский военнопленный Ярослав Заярный. По его словам, его подразделение практически сразу после недолгого курса обучения отправили на передовую, на одно из самых опасных направлений в ЛНР. Заярный проходил службу в 95-я отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя был ранен и попал в плен возле города Кременная. Российские медики оказали ему помощь, и теперь он проходит лечение в одной из больниц ЛНР. Как отмечает военнослужащий, вопреки киевской пропаганде российские врачи делают все для его лечения, за что он им искренне благодарен.

https://ria.ru/20230119/plennye-1845856753.html

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Рассказ украинского пленного, которого отправили на передовую без подготовки Попавший в плен под Кременной украинский военный рассказал РИА Новости, что ему обещали службу в его Сумской области, но отправили на передовую практически без подготовки 2023-01-19T14:12 true PT1M18S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр