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Украинский пленный рассказал, как его обманули и отправили на передовую - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/plennyy-1845967073.html
Украинский пленный рассказал, как его обманули и отправили на передовую
Украинский пленный рассказал, как его обманули и отправили на передовую - РИА Новости, 19.01.2023
Украинский пленный рассказал, как его обманули и отправили на передовую
Украинский военный, попавший в плен под Кременной, рассказал РИА Новости, что ему обещали службу в своей области, но практически сразу отправили на передовую. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:12
2023-01-19T16:32
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
вооруженные силы украины
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен под Кременной, рассказал РИА Новости, что ему обещали службу в своей области, но практически сразу отправили на передовую. "Да, говорили, что будем возле своей семьи служить. Никаких боевых действий не буду проходить. Но все случилось наоборот", - сказал украинский военнопленный Ярослав Заярный. По его словам, его подразделение практически сразу после недолгого курса обучения отправили на передовую, на одно из самых опасных направлений в ЛНР. Заярный проходил службу в 95-я отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя был ранен и попал в плен возле города Кременная. Российские медики оказали ему помощь, и теперь он проходит лечение в одной из больниц ЛНР. Как отмечает военнослужащий, вопреки киевской пропаганде российские врачи делают все для его лечения, за что он им искренне благодарен.
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луганская народная республика
украина
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Рассказ украинского пленного, которого отправили на передовую без подготовки
Попавший в плен под Кременной украинский военный рассказал РИА Новости, что ему обещали службу в его Сумской области, но отправили на передовую практически без подготовки
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в мире, луганская народная республика, вооруженные силы украины, украина, россия, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, В мире, Луганская Народная Республика, Вооруженные силы Украины, Украина, Россия, Ситуация в ДНР и ЛНР
14:12 19.01.2023 (обновлено: 16:32 19.01.2023)
 
Украинский пленный рассказал, как его обманули и отправили на передовую

Украинский пленный Заярный заявил, что ему пообещали службу в родном регионе и обманули

Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 19 янв - РИА Новости. Украинский военный, попавший в плен под Кременной, рассказал РИА Новости, что ему обещали службу в своей области, но практически сразу отправили на передовую.
"Да, говорили, что будем возле своей семьи служить. Никаких боевых действий не буду проходить. Но все случилось наоборот", - сказал украинский военнопленный Ярослав Заярный. По его словам, его подразделение практически сразу после недолгого курса обучения отправили на передовую, на одно из самых опасных направлений в ЛНР.
Заярный проходил службу в 95-я отдельной десантно-штурмовой бригаде. В ходе боя был ранен и попал в плен возле города Кременная. Российские медики оказали ему помощь, и теперь он проходит лечение в одной из больниц ЛНР. Как отмечает военнослужащий, вопреки киевской пропаганде российские врачи делают все для его лечения, за что он им искренне благодарен.
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаВооруженные силы УкраиныУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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