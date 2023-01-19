https://ria.ru/20230119/plennye-1845856753.html

Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными

Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными - РИА Новости, 19.01.2023

Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными

Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военными, попавшими в плен в районе Белогоровки. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T00:38

2023-01-19T00:38

2023-01-19T09:24

специальная военная операция на украине

рамзан кадыров

вооруженные силы украины

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ГРОЗНЫЙ, 19 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военными, попавшими в плен в районе Белогоровки. "Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук делятся своими историями о том, как оказались на передовой. С основным сценарием мы хорошо знакомы. Повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ", — написал он в своем Telegram-канале.Кадыров добавил, что пленные рассказали подробности подготовки солдат в украинской армии."Кололи дрова, копали ямы — это вся подготовка мобилизованных новобранцев", — передал их слова политик.На видео трое пленных сообщили, что попали на фронт два дня назад. Один из них пожаловался, что его бросили товарищи, причем сослуживцы забрали у солдата автомат взамен заклинившего.По словам военного, боец батальона "Ахмат" вынес его из леса на руках, так как у украинца отказали ноги.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20221215/snayper-1838998920.html

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рамзан кадыров, вооруженные силы украины