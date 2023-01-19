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Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/plennye-1845856753.html
Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными
Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными - РИА Новости, 19.01.2023
Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военными, попавшими в плен в районе Белогоровки. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T00:38
2023-01-19T09:24
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
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ГРОЗНЫЙ, 19 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военными, попавшими в плен в районе Белогоровки. "Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук делятся своими историями о том, как оказались на передовой. С основным сценарием мы хорошо знакомы. Повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ", — написал он в своем Telegram-канале.Кадыров добавил, что пленные рассказали подробности подготовки солдат в украинской армии."Кололи дрова, копали ямы — это вся подготовка мобилизованных новобранцев", — передал их слова политик.На видео трое пленных сообщили, что попали на фронт два дня назад. Один из них пожаловался, что его бросили товарищи, причем сослуживцы забрали у солдата автомат взамен заклинившего.По словам военного, боец батальона "Ахмат" вынес его из леса на руках, так как у украинца отказали ноги.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
00:38 19.01.2023 (обновлено: 09:24 19.01.2023)
 
Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными

Кадыров опубликовал кадры с попавшими в плен в районе Белогоровки украинскими военными

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкУкраинские военнопленные
Украинские военнопленные - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Украинские военнопленные. Архивное фото
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ГРОЗНЫЙ, 19 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военными, попавшими в плен в районе Белогоровки.
"Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук делятся своими историями о том, как оказались на передовой. С основным сценарием мы хорошо знакомы. Повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ", — написал он в своем Telegram-канале.
Кадыров добавил, что пленные рассказали подробности подготовки солдат в украинской армии.
"Кололи дрова, копали ямы — это вся подготовка мобилизованных новобранцев", — передал их слова политик.
На видео трое пленных сообщили, что попали на фронт два дня назад. Один из них пожаловался, что его бросили товарищи, причем сослуживцы забрали у солдата автомат взамен заклинившего.

"Мы сидели в землянке втроем, <...> они вылезли первыми, у меня ноги больные, я вылез, а их след простыл. Встал, грохоты, взрывы: я упал, запутался в ветках, отключился. И тут кричат: "Хохол, мы тепловик видим, не бойся, вставай, ничего не будет, бросай автомат". У меня автомата не было, я бронежилет отстегнул", — рассказал пленный.

По словам военного, боец батальона "Ахмат" вынес его из леса на руках, так как у украинца отказали ноги.
С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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