https://ria.ru/20230119/plennye-1845856753.html
Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными
Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными - РИА Новости, 19.01.2023
Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военными, попавшими в плен в районе Белогоровки. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T00:38
2023-01-19T00:38
2023-01-19T09:24
специальная военная операция на украине
рамзан кадыров
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791381644_0:0:2459:1383_1920x0_80_0_0_0b7c93cc6869fbbb6791f5940e68dfac.jpg
ГРОЗНЫЙ, 19 янв — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал кадры с украинскими военными, попавшими в плен в районе Белогоровки. "Сергей Лымаренко, Василий Мулык и Илья Иванчук делятся своими историями о том, как оказались на передовой. С основным сценарием мы хорошо знакомы. Повестка, полигон, передовая — это неизменный алгоритм действий командования ВСУ", — написал он в своем Telegram-канале.Кадыров добавил, что пленные рассказали подробности подготовки солдат в украинской армии."Кололи дрова, копали ямы — это вся подготовка мобилизованных новобранцев", — передал их слова политик.На видео трое пленных сообщили, что попали на фронт два дня назад. Один из них пожаловался, что его бросили товарищи, причем сослуживцы забрали у солдата автомат взамен заклинившего.По словам военного, боец батальона "Ахмат" вынес его из леса на руках, так как у украинца отказали ноги.С 24 февраля проходит специальная военная операция на Украине. Глава государства назвал ее конечной целью освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
https://ria.ru/20221215/snayper-1838998920.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1c/1791381644_322:0:2459:1603_1920x0_80_0_0_359392ff2227750ec5f9b6c6ac7e4c4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рамзан кадыров, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Рамзан Кадыров, Вооруженные силы Украины
00:38 19.01.2023 (обновлено: 09:24 19.01.2023)
Кадыров показал видео с попавшими в плен украинскими военными
Кадыров опубликовал кадры с попавшими в плен в районе Белогоровки украинскими военными