11:17 19.01.2023 (обновлено: 11:25 19.01.2023)
Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге
Новый министр обороны Германии Борис Писториус принес присягу в бундестаге
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZФедеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр обороны Германии Борис Писториус во время церемонии вручения свидетельства о назначении в президентском дворце Бельвю в Берлине
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр обороны Германии Борис Писториус во время церемонии вручения свидетельства о назначении в президентском дворце Бельвю в Берлине
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.
Ранее Писториус получил свидетельство о назначении от президента страны.
"Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также (клянусь) защищать Основной Закон и (другие) законы", - зачитал Писториус в бундестаге. Церемония присяги транслировалась на сайте военного ведомства.
В понедельник бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что подала прошение о снятии с должности, свое решение она объяснила "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, мешавшим ей исполнять свои обязанности.