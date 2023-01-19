https://ria.ru/20230119/pistorius-1845905442.html

Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге

Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге - РИА Новости, 19.01.2023

Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге

Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:17

2023-01-19T11:17

2023-01-19T11:25

в мире

германия

кристина ламбрехт

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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.Ранее Писториус получил свидетельство о назначении от президента страны."Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также (клянусь) защищать Основной Закон и (другие) законы", - зачитал Писториус в бундестаге. Церемония присяги транслировалась на сайте военного ведомства.В понедельник бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что подала прошение о снятии с должности, свое решение она объяснила "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, мешавшим ей исполнять свои обязанности.

https://ria.ru/20230118/nato-1845811087.html

https://ria.ru/20230118/zakharova-1845852471.html

германия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, германия, кристина ламбрехт