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Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге - РИА Новости, 19.01.2023
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Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге
Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге - РИА Новости, 19.01.2023
Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге
Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:17
2023-01-19T11:25
в мире
германия
кристина ламбрехт
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БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.Ранее Писториус получил свидетельство о назначении от президента страны."Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также (клянусь) защищать Основной Закон и (другие) законы", - зачитал Писториус в бундестаге. Церемония присяги транслировалась на сайте военного ведомства.В понедельник бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что подала прошение о снятии с должности, свое решение она объяснила "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, мешавшим ей исполнять свои обязанности.
https://ria.ru/20230118/nato-1845811087.html
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в мире, германия, кристина ламбрехт
В мире, Германия, Кристина Ламбрехт
11:17 19.01.2023 (обновлено: 11:25 19.01.2023)
 
Новый министр обороны Германии принес присягу в бундестаге

Новый министр обороны Германии Борис Писториус принес присягу в бундестаге

© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZФедеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр обороны Германии Борис Писториус во время церемонии вручения свидетельства о назначении в президентском дворце Бельвю в Берлине
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр обороны Германии Борис Писториус во время церемонии вручения свидетельства о назначении в президентском дворце Бельвю в Берлине - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AFP 2023 / TOBIAS SCHWARZ
Федеральный президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и министр обороны Германии Борис Писториус во время церемонии вручения свидетельства о назначении в президентском дворце Бельвю в Берлине
Читать ria.ru в
БЕРЛИН, 19 янв - РИА Новости. Новый глава Минобороны Германии Борис Писториус дал присягу в бундестаге, тем самым вступив в должность.
Ранее Писториус получил свидетельство о назначении от президента страны.
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"Клянусь, что приложу свои силы на благо немецкого народа, увеличивая пользу и отвращая от него вред, а также (клянусь) защищать Основной Закон и (другие) законы", - зачитал Писториус в бундестаге. Церемония присяги транслировалась на сайте военного ведомства.
В понедельник бывший министр обороны Германии Кристина Ламбрехт сообщила, что подала прошение о снятии с должности, свое решение она объяснила "длившимся месяцами" пристальным вниманием немецких СМИ к ее персоне, мешавшим ей исполнять свои обязанности.
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