12:38 19.01.2023 (обновлено: 14:11 19.01.2023)
Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму
Кремль назвал угрозы применить оружие США для ударов по Крыму чрезвычайно опасными
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учений в Крыму
Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учений в Крыму. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, предупредившего, что Вооруженные силы не оставят без ответа удары по российской территории, включая Крым.
"Разумеется (позиция Антонова. — Прим. ред.), отражает (мнение Кремля. — Прим. ред.), разумеется, эта сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы. Это потенциально чрезвычайно опасно", — отметил Песков.
В четверг Антонов ответил на заявления западных политиков о скорых поставках Киеву современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму.
Дипломат отметил, что российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставят на Украину. По его словам, передача новых вооружений Киеву приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.
По данным американских СМИ, Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.