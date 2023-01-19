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Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/peskov-1845932829.html
Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму
Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023
Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму
Новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:38
2023-01-19T14:11
украина
политика
специальная военная операция на украине
анатолий антонов
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
германия
нато
вашингтон (штат)
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, предупредившего, что Вооруженные силы не оставят без ответа удары по российской территории, включая Крым.В четверг Антонов ответил на заявления западных политиков о скорых поставках Киеву современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму.Дипломат отметил, что российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставят на Украину. По его словам, передача новых вооружений Киеву приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.По данным американских СМИ, Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html
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украина
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украина, политика, анатолий антонов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, нато, вашингтон (штат), нед прайс, киев, государственный департамент сша
Украина, Политика, Специальная военная операция на Украине, Анатолий Антонов, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Германия, НАТО, Вашингтон (штат), Нед Прайс, Киев, Государственный департамент США
12:38 19.01.2023 (обновлено: 14:11 19.01.2023)
 
Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму

Кремль назвал угрозы применить оружие США для ударов по Крыму чрезвычайно опасными

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкВоеннослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учений в Крыму
Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учений в Крыму - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Военнослужащие во время высадки десанта морской пехоты во время учений в Крыму. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Так он прокомментировал слова посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, предупредившего, что Вооруженные силы не оставят без ответа удары по российской территории, включая Крым.

"Разумеется (позиция Антонова. — Прим. ред.), отражает (мнение Кремля. — Прим. ред.), разумеется, эта сама по себе дискуссия о допустимости поставок Украине вооружений, которые позволят наносить удары по российской территории, хотя и так у Украины есть вооружения, с помощью которых она постоянно, ежедневно наносит удары по российской территории, я имею в виду наши новые регионы. Это потенциально чрезвычайно опасно", — отметил Песков.

В четверг Антонов ответил на заявления западных политиков о скорых поставках Киеву современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
Дипломат отметил, что российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставят на Украину. По его словам, передача новых вооружений Киеву приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.
По данным американских СМИ, Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.
На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
10:18
В Госдуме обвинили Госдеп в лукавстве после заявления об ударах по Крыму
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПолитикаАнатолий АнтоновДмитрий Песков (спецпредставитель президента)ГерманияНАТОВашингтон (штат)Нед ПрайсКиевГосударственный департамент США
 
 
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