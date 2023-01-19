https://ria.ru/20230119/peskov-1845932829.html

Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму

Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму - РИА Новости, 19.01.2023

Кремль предупредил о последствиях передачи Киеву оружия для ударов по Крыму

Новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:38

2023-01-19T12:38

2023-01-19T14:11

украина

политика

специальная военная операция на украине

анатолий антонов

дмитрий песков (спецпредставитель президента)

германия

нато

вашингтон (штат)

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Новые поставки западного оружия Украине не сулят ничего хорошего с точки зрения безопасности в Европе и мире и могут означать вывод конфликта на новый качественный уровень, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.Так он прокомментировал слова посла в Вашингтоне Анатолия Антонова, предупредившего, что Вооруженные силы не оставят без ответа удары по российской территории, включая Крым.В четверг Антонов ответил на заявления западных политиков о скорых поставках Киеву современной бронетехники и слова официального представителя Госдепа Неда Прайса о допустимости применения американских вооружений для ударов по Крыму.Дипломат отметил, что российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставят на Украину. По его словам, передача новых вооружений Киеву приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения.По данным американских СМИ, Вашингтон уже в эту пятницу может объявить об очередном крупном пакете военной помощи Украине. Новые поставки вооружения, вероятно, анонсируют и другие западные страны, которые соберутся на совещание на американской авиабазе Рамштайн в Германии.На фоне российской спецоперации на Украине США и их союзники по НАТО поддерживают Киев, отправляя ему оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

https://ria.ru/20230119/udary-1845890714.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

украина, политика, анатолий антонов, дмитрий песков (спецпредставитель президента), германия, нато, вашингтон (штат), нед прайс, киев, государственный департамент сша