https://ria.ru/20230119/peregovory-1845881053.html

Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины

Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.01.2023

Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины

Возобновление переговоров между РФ и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:21

2023-01-19T09:21

2023-01-19T09:21

в мире

мевлют чавушоглу

владимир зеленский

сергей лавров

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россия

донбасс

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АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Возобновление переговоров между РФ и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Как ранее сообщили СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров. "Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", - приводит слова Чавушоглу газета Yeni Akit. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".

https://ria.ru/20230118/peregovory-1845668517.html

https://ria.ru/20230118/lavrov-1845748953.html

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донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, мевлют чавушоглу, владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, донбасс