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Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.01.2023
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Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины
Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины - РИА Новости, 19.01.2023
Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины
Возобновление переговоров между РФ и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T09:21
2023-01-19T09:21
в мире
мевлют чавушоглу
владимир зеленский
сергей лавров
украина
россия
донбасс
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АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Возобновление переговоров между РФ и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Как ранее сообщили СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров. "Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", - приводит слова Чавушоглу газета Yeni Akit. Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
https://ria.ru/20230118/peregovory-1845668517.html
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в мире, мевлют чавушоглу, владимир зеленский, сергей лавров, украина, россия, донбасс
В мире, Мевлют Чавушоглу, Владимир Зеленский, Сергей Лавров, Украина, Россия, Донбасс
09:21 19.01.2023
 
Чавушоглу оценил возможность возобновления переговоров России и Украины

Глава МИД Турции Чавушоглу: возобновить переговоры между Россией и Украиной стало сложнее

© РИА Новости / POOL / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / POOL
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 19 янв – РИА Новости. Возобновление переговоров между РФ и Украиной стало сложнее, хотя стороны и проделали вначале большой путь, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Ранее в среду глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что речи о переговорах с Владимиром Зеленским быть не может. Как ранее сообщили СМИ, пресс-секретарь Владимира Зеленского Сергей Никифоров заявил, что Украина не отказывается от переговоров, но говорит о том, что эти переговоры должны основываться на определенном количестве принципов, в том числе денежных выплат. Позже пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ответ на заявление Киева сказал РИА Новости, что, если судить по украинскому законодательству, Украина исключает для себя возможность переговоров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
Вчера, 11:38
Лавров исключил возможность переговоров с Зеленским
"Вначале мы проделали большой путь. Вам известно, что стороны были близки хотя бы к прекращению огня. Они и сами объявили об этом, но теперь война затянулась, условия изменились, все стало сложнее. Существуют различные измерения. К сожалению, появилось много различных областей для переговоров", - приводит слова Чавушоглу газета Yeni Akit.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса. Конечная цель операции, по словам верховного главнокомандующего, - "освобождение Донбасса и создание условий, которые бы гарантировали безопасность самой России".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
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"Как было, уже не будет". Лавров объяснил антироссийскую стратегию Запада
 
В миреМевлют ЧавушоглуВладимир ЗеленскийСергей ЛавровУкраинаРоссияДонбасс
 
 
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