https://ria.ru/20230119/otstavka-1845875562.html

Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке

Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке - РИА Новости, 19.01.2023

Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объяснила отставку тем, что у нее не хватает "запасов в баке". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:39

2023-01-19T08:39

2023-01-19T08:52

в мире

джасинда ардерн

новая зеландия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объяснила отставку тем, что у нее не хватает "запасов в баке". Ардерн заявила, что покинет свой пост не позднее 7 февраля и не будет переизбираться на эту должность. Она также объявила, что всеобщие выборы в Новой Зеландии состоятся 14 октября. "Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет. Я знаю, что требует такая работа, и я знаю, что у меня больше не хватает в баке, чтобы делать это честно", - сказала Ардерн в ходе выступления, которое транслировалось на ее странице в Facebook*. Ардерн, возглавляющая Лейбористскую партию Новой Зеландии, находится на посту премьер-министра страны с конца октября 2017 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20221213/parlament-1838315670.html

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новая зеландия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, джасинда ардерн, новая зеландия, россия