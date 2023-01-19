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Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке - РИА Новости, 19.01.2023
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Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке
Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке - РИА Новости, 19.01.2023
Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке
Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объяснила отставку тем, что у нее не хватает "запасов в баке". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:39
2023-01-19T08:52
в мире
джасинда ардерн
новая зеландия
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объяснила отставку тем, что у нее не хватает "запасов в баке". Ардерн заявила, что покинет свой пост не позднее 7 февраля и не будет переизбираться на эту должность. Она также объявила, что всеобщие выборы в Новой Зеландии состоятся 14 октября. "Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет. Я знаю, что требует такая работа, и я знаю, что у меня больше не хватает в баке, чтобы делать это честно", - сказала Ардерн в ходе выступления, которое транслировалось на ее странице в Facebook*. Ардерн, возглавляющая Лейбористскую партию Новой Зеландии, находится на посту премьер-министра страны с конца октября 2017 года.* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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в мире, джасинда ардерн, новая зеландия, россия
В мире, Джасинда Ардерн, Новая Зеландия, Россия
08:39 19.01.2023 (обновлено: 08:52 19.01.2023)
 
Премьер Новой Зеландии объяснила решение об отставке

Премьер Новой Зеландии Ардерн объяснила отставку нехваткой "запасов в баке"

© AP Photo / Mark MitchellДжасинда Ардерн
Джасинда Ардерн - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Mark Mitchell
Джасинда Ардерн. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн объяснила отставку тем, что у нее не хватает "запасов в баке".
Ардерн заявила, что покинет свой пост не позднее 7 февраля и не будет переизбираться на эту должность. Она также объявила, что всеобщие выборы в Новой Зеландии состоятся 14 октября.
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"Я ухожу, потому что с такой привилегированной ролью приходит ответственность. Ответственность знать, когда вы подходите для руководства, а когда нет. Я знаю, что требует такая работа, и я знаю, что у меня больше не хватает в баке, чтобы делать это честно", - сказала Ардерн в ходе выступления, которое транслировалось на ее странице в Facebook*.
Ардерн, возглавляющая Лейбористскую партию Новой Зеландии, находится на посту премьер-министра страны с конца октября 2017 года.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook, Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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