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IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января - РИА Новости, 19.01.2023
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IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января
IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января - РИА Новости, 19.01.2023
IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января
Прием заявок на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу для IT-специалистов стартует 23 января, теперь сотрудники смогут подать данные... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:09
2023-01-19T19:53
россия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прием заявок на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу для IT-специалистов стартует 23 января, теперь сотрудники смогут подать данные самостоятельно, сообщило Минцифры России."Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь может заполнить сам сотрудник", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.Уточняется, что сотрудникам нужно успеть подать заявления в период с 23 января по 6 февраля через "Госуслуги". В свою очередь работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно. Как отметили в министерстве, до 9 февраля компании также должны проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить списки в Минцифры опять же через "Госуслуги"."Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке", - добавили в министерстве.Для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. В Минцифры также напомнили, что отсрочку получат только те сотрудники, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
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россия
Россия
19:09 19.01.2023 (обновлено: 19:53 19.01.2023)
 
IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января

Заявки на отсрочку от весеннего призыва для IT-специалистов начнут принимать с 23 января

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкПризывники перед отправкой на службу в вооруженные силы России
Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы России - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Макс Ветров
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Призывники перед отправкой на службу в вооруженные силы России. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прием заявок на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу для IT-специалистов стартует 23 января, теперь сотрудники смогут подать данные самостоятельно, сообщило Минцифры России.
"Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь может заполнить сам сотрудник", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.
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Уточняется, что сотрудникам нужно успеть подать заявления в период с 23 января по 6 февраля через "Госуслуги". В свою очередь работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно. Как отметили в министерстве, до 9 февраля компании также должны проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить списки в Минцифры опять же через "Госуслуги".
"Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке", - добавили в министерстве.
Для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. В Минцифры также напомнили, что отсрочку получат только те сотрудники, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.
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