https://ria.ru/20230119/otsrochka-1846088920.html

IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января

IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января - РИА Новости, 19.01.2023

IT-специалисты смогут подать заявку на отсрочку от призыва с 23 января

Прием заявок на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу для IT-специалистов стартует 23 января, теперь сотрудники смогут подать данные... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:09

2023-01-19T19:09

2023-01-19T19:53

россия

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Прием заявок на отсрочку в рамках весеннего призыва на срочную службу для IT-специалистов стартует 23 января, теперь сотрудники смогут подать данные самостоятельно, сообщило Минцифры России."Прием заявок на отсрочку для IT-специалистов в рамках весеннего призыва стартует 23 января. Мы меняем правила подачи заявлений на отсрочку от срочной службы в армии. Информацию о себе теперь может заполнить сам сотрудник", - говорится в сообщении, опубликованном в телеграм-канале министерства.Уточняется, что сотрудникам нужно успеть подать заявления в период с 23 января по 6 февраля через "Госуслуги". В свою очередь работодатель увидит их в своем личном кабинете на портале. Если сотрудник не имеет личного кабинета или не отправил свои данные, то организация может внести его в список самостоятельно. Как отметили в министерстве, до 9 февраля компании также должны проверить данные сотрудников, подтвердить их и направить списки в Минцифры опять же через "Госуслуги"."Минцифры передаст списки в Минобороны до 1 марта. С 1 апреля по 15 июля призывная комиссия будет принимать решения по отсрочке", - добавили в министерстве.Для получения отсрочки от весеннего призыва IT-специалист должен быть гражданином РФ в возрасте от 18 до 27 лет, работать по трудовому договору, а также иметь высшее образование по специальности из перечня подпадающих под отсрочку. В Минцифры также напомнили, что отсрочку получат только те сотрудники, которые работают в аккредитованных IT-компаниях не менее 11 месяцев. В противном случае работодатель должен убедиться в том, что специалист устроился на работу в течение года после окончания учебы.

https://ria.ru/20221223/itogi-1840865654.html

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