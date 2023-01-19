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В Японии выявили новый случай оспы обезьян - РИА Новости, 19.01.2023
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В Японии выявили новый случай оспы обезьян
В Японии выявили новый случай оспы обезьян - РИА Новости, 19.01.2023
В Японии выявили новый случай оспы обезьян
Новый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Японии, на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, проживающего в Токио и не посещавшего зарубежные страны РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:59
2023-01-19T11:59
в мире
япония
токио
европа
воз
оспа обезьян
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ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Новый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Японии, на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, проживающего в Токио и не посещавшего зарубежные страны в последнее время, свидетельствуют данные столичной администрации. Это стало девятым подтвержденным случаем заражения оспой обезьян в Японии. Заражение было выявлено у мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, проживающего в Токио. 16 января мужчина обратился в больницу с жалобами на сыпь, жар и общее недомогание. Он был госпитализирован, его состояние стабильно. Администрация Токио также отмечает, что мужчина в последнее время не выезжал из Японии за рубеж. Специалисты в настоящее время пытаются определить путь заражения. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. В июле прошлого года ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян. В настоящее время оспа обезьян выявлена в 110 странах.
https://ria.ru/20221221/pandemiya-1840345922.html
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в мире, япония, токио, европа, воз, оспа обезьян
В мире, Япония, Токио, Европа, ВОЗ, Оспа обезьян
11:59 19.01.2023
 
В Японии выявили новый случай оспы обезьян

В Японии выявили оспу обезьян у мужчины, не выезжавшего за границу

© AP PhotoОбразец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo
Образец кожи человека с вирусом оспы обезьян под микроскопом. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Новый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Японии, на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, проживающего в Токио и не посещавшего зарубежные страны в последнее время, свидетельствуют данные столичной администрации.
Это стало девятым подтвержденным случаем заражения оспой обезьян в Японии.
Заражение было выявлено у мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, проживающего в Токио. 16 января мужчина обратился в больницу с жалобами на сыпь, жар и общее недомогание. Он был госпитализирован, его состояние стабильно.
Администрация Токио также отмечает, что мужчина в последнее время не выезжал из Японии за рубеж. Специалисты в настоящее время пытаются определить путь заражения.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 21.12.2022
21 декабря 2022, 18:24
ВОЗ надеется отменить статус пандемии COVID-19 и оспы обезьян в 2023 году
Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает.
В июле прошлого года ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян.
В настоящее время оспа обезьян выявлена в 110 странах.
Эмблема Всемирной организации здравоохранения - РИА Новости, 1920, 28.11.2022
28 ноября 2022, 14:57
ВОЗ будет использовать термин "mpox" в качестве синонима оспы обезьян
 
В миреЯпонияТокиоЕвропаВОЗОспа обезьян
 
 
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