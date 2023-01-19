https://ria.ru/20230119/ospa-1845921289.html

В Японии выявили новый случай оспы обезьян

В Японии выявили новый случай оспы обезьян - РИА Новости, 19.01.2023

В Японии выявили новый случай оспы обезьян

Новый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Японии, на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, проживающего в Токио и не посещавшего зарубежные страны РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:59

2023-01-19T11:59

2023-01-19T11:59

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оспа обезьян

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ТОКИО, 19 янв – РИА Новости. Новый случай заражения оспой обезьян подтвержден в Японии, на этот раз инфицирование выявлено у мужчины, проживающего в Токио и не посещавшего зарубежные страны в последнее время, свидетельствуют данные столичной администрации. Это стало девятым подтвержденным случаем заражения оспой обезьян в Японии. Заражение было выявлено у мужчины в возрасте от 30 до 40 лет, проживающего в Токио. 16 января мужчина обратился в больницу с жалобами на сыпь, жар и общее недомогание. Он был госпитализирован, его состояние стабильно. Администрация Токио также отмечает, что мужчина в последнее время не выезжал из Японии за рубеж. Специалисты в настоящее время пытаются определить путь заражения. Оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, которая передается и между людьми. Обычно это легкое заболевание, и большинство людей выздоравливают в течение нескольких недель, однако у некоторых возможны осложнения. Начальные симптомы оспы обезьян включают лихорадку, головную боль, мышечные боли, боли в спине, увеличение лимфатических узлов, озноб и истощение. Может развиться сыпь, часто начинающаяся на лице, а затем распространяющаяся на другие части тела. Сыпь меняется и проходит различные стадии, прежде чем окончательно сформируется струп, который позже отпадает. В июле прошлого года ВОЗ признала вспышку инфекции чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, но отметила, что вспышка представляет умеренный риск для всех регионов мира, кроме Европы. При этом ВОЗ не рекомендует странам проводить массовую вакцинацию против оспы обезьян и пока не располагает данными о том, насколько существующие вакцины эффективны против оспы обезьян. В настоящее время оспа обезьян выявлена в 110 странах.

https://ria.ru/20221221/pandemiya-1840345922.html

https://ria.ru/20221128/ospa-1834772748.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, япония, токио, европа, воз, оспа обезьян