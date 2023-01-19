https://ria.ru/20230119/oppozitsiya-1845961691.html
Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров
Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются всячески стимулировать внесистемную оппозицию. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:58
2023-01-19T13:58
2023-01-19T14:18
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
сергей лавров
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/0d/1749879185_34:0:2406:1334_1920x0_80_0_0_69f2c148a509fb83bf4cc39fa60a3565.jpg
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются всячески стимулировать внесистемную оппозицию.Лавров сообщил, что обменялся с Лукашенко анализом процессов, которые развиваются в Союзном государстве, а также процессов, которые разворачиваются вокруг России и Белоруссии, прежде всего в Европе, где "западные соседи открыто провозгласили курс сдерживания нашего развития, развития Союзного государства, всячески пытаются стимулировать несистемную оппозицию, которая работает за рубежом против Республики Беларусь и РФ".
https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html
россия
белоруссия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/1f/1766280253_0:0:2893:2170_1920x0_80_0_0_f150c1dd194717cc360a9204cbf62895.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, сергей лавров, политика
Протесты в Белоруссии, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Политика
13:58 19.01.2023 (обновлено: 14:18 19.01.2023)
Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров
Глава МИД России Лавров: Запад всячески стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию