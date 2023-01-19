https://ria.ru/20230119/oppozitsiya-1845961691.html

Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров

Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023

Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются всячески стимулировать внесистемную оппозицию. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:58

2023-01-19T13:58

2023-01-19T14:18

протесты в белоруссии

россия

белоруссия

сергей лавров

политика

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются всячески стимулировать внесистемную оппозицию.Лавров сообщил, что обменялся с Лукашенко анализом процессов, которые развиваются в Союзном государстве, а также процессов, которые разворачиваются вокруг России и Белоруссии, прежде всего в Европе, где "западные соседи открыто провозгласили курс сдерживания нашего развития, развития Союзного государства, всячески пытаются стимулировать несистемную оппозицию, которая работает за рубежом против Республики Беларусь и РФ".

https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html

россия

белоруссия

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

россия, белоруссия, сергей лавров, политика