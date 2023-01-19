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Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
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Люди держат флаг с портретом Светланы Тихановской в Минске - РИА Новости, 1920, 09.08.2020
Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20230119/oppozitsiya-1845961691.html
Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров
Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются всячески стимулировать внесистемную оппозицию. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:58
2023-01-19T14:18
протесты в белоруссии
россия
белоруссия
сергей лавров
политика
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются всячески стимулировать внесистемную оппозицию.Лавров сообщил, что обменялся с Лукашенко анализом процессов, которые развиваются в Союзном государстве, а также процессов, которые разворачиваются вокруг России и Белоруссии, прежде всего в Европе, где "западные соседи открыто провозгласили курс сдерживания нашего развития, развития Союзного государства, всячески пытаются стимулировать несистемную оппозицию, которая работает за рубежом против Республики Беларусь и РФ".
https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html
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россия, белоруссия, сергей лавров, политика
Протесты в Белоруссии, Россия, Белоруссия, Сергей Лавров, Политика
13:58 19.01.2023 (обновлено: 14:18 19.01.2023)
 
Запад стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию, заявил Лавров

Глава МИД России Лавров: Запад всячески стимулирует белорусскую внесистемную оппозицию

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что западные страны пытаются всячески стимулировать внесистемную оппозицию.
Лавров сообщил, что обменялся с Лукашенко анализом процессов, которые развиваются в Союзном государстве, а также процессов, которые разворачиваются вокруг России и Белоруссии, прежде всего в Европе, где "западные соседи открыто провозгласили курс сдерживания нашего развития, развития Союзного государства, всячески пытаются стимулировать несистемную оппозицию, которая работает за рубежом против Республики Беларусь и РФ".
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
11:04
Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Украину против Белоруссии
 
Протесты в БелоруссииРоссияБелоруссияСергей ЛавровПолитика
 
 
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