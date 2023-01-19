https://ria.ru/20230119/operatory-1845955132.html
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы - РИА Новости, 19.01.2023
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы
Мобильные операторы, действующие на новых территориях РФ, получат ряд льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:34
2023-01-19T13:34
2023-01-19T13:49
россия
экономика
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мобильные операторы, действующие на новых территориях РФ, получат ряд льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год."Уже принято решение о том, что операторы, действующие на новых территориях, освобождаются до 2025 года от обязательной платы за спектр и отчислений в резерв универсального обслуживания", - сказал Шадаев."В конце года мы выделяем дополнительные частоты, чтобы стимулировалась конкуренция, чтобы на новых территориях появились два новых оператора мобильной связи", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, экономика
13:34 19.01.2023 (обновлено: 13:49 19.01.2023)
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы
Шадаев: мобильные операторы на новых территориях России получат льготы