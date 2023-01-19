https://ria.ru/20230119/operatory-1845955132.html

Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы

Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы - РИА Новости, 19.01.2023

Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы

Мобильные операторы, действующие на новых территориях РФ, получат ряд льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:34

2023-01-19T13:34

2023-01-19T13:49

россия

экономика

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мобильные операторы, действующие на новых территориях РФ, получат ряд льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год."Уже принято решение о том, что операторы, действующие на новых территориях, освобождаются до 2025 года от обязательной платы за спектр и отчислений в резерв универсального обслуживания", - сказал Шадаев."В конце года мы выделяем дополнительные частоты, чтобы стимулировалась конкуренция, чтобы на новых территориях появились два новых оператора мобильной связи", - добавил он.

https://ria.ru/20221025/sms-1826417790.html

россия

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2023

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, экономика