Рейтинг@Mail.ru
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы - РИА Новости, 19.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230119/operatory-1845955132.html
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы - РИА Новости, 19.01.2023
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы
Мобильные операторы, действующие на новых территориях РФ, получат ряд льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:34
2023-01-19T13:49
россия
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751562372_0:0:3074:1729_1920x0_80_0_0_b88da86d0f1027b3c123016be27d257d.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мобильные операторы, действующие на новых территориях РФ, получат ряд льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год."Уже принято решение о том, что операторы, действующие на новых территориях, освобождаются до 2025 года от обязательной платы за спектр и отчислений в резерв универсального обслуживания", - сказал Шадаев."В конце года мы выделяем дополнительные частоты, чтобы стимулировалась конкуренция, чтобы на новых территориях появились два новых оператора мобильной связи", - добавил он.
https://ria.ru/20221025/sms-1826417790.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/18/1751562372_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3748824a43ace4e5119fe403ecd28671.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, экономика
Россия, Экономика
13:34 19.01.2023 (обновлено: 13:49 19.01.2023)
 
Мобильные операторы на новых территориях России получат льготы

Шадаев: мобильные операторы на новых территориях России получат льготы

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМужчина со смартфонами
Мужчина со смартфонами - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
Мужчина со смартфонами. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Мобильные операторы, действующие на новых территориях РФ, получат ряд льгот, заявил глава Минцифры Максут Шадаев в ходе брифинга о результатах нацпрограммы "Цифровая экономика" за 2022 год.
"Уже принято решение о том, что операторы, действующие на новых территориях, освобождаются до 2025 года от обязательной платы за спектр и отчислений в резерв универсального обслуживания", - сказал Шадаев.
"В конце года мы выделяем дополнительные частоты, чтобы стимулировалась конкуренция, чтобы на новых территориях появились два новых оператора мобильной связи", - добавил он.
Смартфон - РИА Новости, 1920, 25.10.2022
25 октября 2022, 03:26
Операторы связи запретили переадресацию банковских СМС
 
РоссияЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала