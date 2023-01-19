https://ria.ru/20230119/odnoklassniki-1845952634.html

Одноклассники рассказали об увлечениях россиян

Одноклассники рассказали об увлечениях россиян - РИА Новости, 19.01.2023

Одноклассники рассказали об увлечениях россиян

Одноклассники в рамках запуска сервиса "Увлечения" провели исследование и выяснили, чем увлекаются жители страны, как проводят свободное от работы время и где... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:28

2023-01-19T13:28

2023-01-19T13:28

одноклассники.ru

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Одноклассники в рамках запуска сервиса "Увлечения" провели исследование и выяснили, чем увлекаются жители страны, как проводят свободное от работы время и где ищут друзей по интересам. ОК определили, что у большинства (95%) россиян, помимо работы и бытовых дел, есть хобби. Самое популярное увлечение в России — кулинария. Россияне (в 36% случаев) любят изучать новые рецепты блюд и напитков. Этим особенно интересуются респонденты в возрасте 45-54 лет. На втором месте — активный отдых и туризм (в 31% случаев). На третьем месте по стране — занятия спортом (в 30% случаев). Такой образ жизни чаще всего интересен молодым людям от 18 до 24 лет. Помимо хобби у россиян есть и другие любимые занятия. Например, просмотр телевизора и интернет-серфинг (в 69% случаев), поиск новой информации и друзей в социальных сетях (в 49% случаев), встречи с родными и знакомыми (в 42% случаев). Об отсутствии свободного времени и каких-либо дел вне работы респонденты говорили лишь в 6% случаев. Также ОК проанализировали, как связаны увлечения и социальные связи людей. Например, почти половина (46%) участников исследования нашли c помощью хобби друзей, треть (33%) — близких по духу людей и единомышленников, другие 12% россиян благодаря общему увлечению обрели любовь и начали встречаться со своими вторыми половинками. Кроме того, ОК проанализировали самые популярные категории в собственном сервисе "Увлечения" с сентября по январь. В топ-5 вошли кулинария, мода и красота, авто, рыбалка и рукоделие. В рамках категорий чаще всего смотрят рецепты выпечки, лайфхаки автотюнинга, дневной и вечерний макияж, секреты ловли щуки, художественную резьбу и лоскутное шитье. Ежемесячно "Увлечения" посещают более 20 миллионов человек.В онлайн-исследовании поучаствовали пользователи из одиннадцати городов России (Москва, Санкт-Петербург, Воронеж, Екатеринбург, Краснодар, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь, Самара, Саратов, Челябинск) в декабре 2022 года.

https://ria.ru/20221206/odnoklassniki-1836641416.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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