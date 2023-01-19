https://ria.ru/20230119/obstrely-1845897794.html

Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по двум районам Донецка - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские войска выпустили еще 14 снарядов по двум районам Донецка

Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T10:56

2023-01-19T10:56

2023-01-19T10:56

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

донецк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 19 янв - РИА Новости. Украинские войска выпустили по Куйбышевскому и Кировскому районам Донецка 14 снарядов калибром 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 10.30 - населенный пункт Карловка – город Донецк (Куйбышевский и Кировский районы): выпущено 14 снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении ведомства в его Telegram-канале. Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

донецкая народная республика

донецк

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

донецкая народная республика, донецк, вооруженные силы украины