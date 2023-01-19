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Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
Украинские войска за пять минут выпустили по трем районам Донецка, а также Ясиноватой 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:58
2023-01-19T13:58
2023-01-19T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
донецк
донецкая народная республика
ясиноватая
сцкк
нато
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ДОНЕЦК, 19 янв – РИА Новости. Украинские войска за пять минут выпустили по трем районам Донецка, а также Ясиноватой 15 снарядов "натовского" калибра 155 миллиметров, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 13:45 (совпадает с мск – ред) – населенный пункт Тоненькое – город Донецк (Киевский и Куйбышевский районы): выпущено 5 снарядов калибром 155 мм; 13:48 – населенный пункт Авдеевка – населенный пункт Ясиноватая: выпущено 7 снарядов калибром 155 мм", - сказано в Telegram-канале ведомства.Отмечается, что в 13.50 по Кировскому району Донецка было выпущено еще три снаряда такого же калибра.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. США поставили Киеву дальнобойные гаубицы M777 калибром 155 миллиметров, украинские войска активно используют их для обстрела городов Донецкой и Луганской Народных Республик. Также украинским войскам были поставлены немецкие самоходные артиллерийские установки PzH 2000, польские САУ Krab и французские САУ CAESAR, использующие снаряды такого калибра.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк, Донецкая Народная Республика, Ясиноватая, СЦКК, НАТО
13:58 19.01.2023 (обновлено: 14:08 19.01.2023)
Украинские военные обстреляли Донецк и Ясиноватую
СЦКК ДНР: украинские военные выпустили 15 натовских снарядов по Донецку и Ясиноватой