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Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 19.01.2023
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Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 19.01.2023
Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в четверг армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:16
2023-01-19T13:16
в мире
армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в четверг армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. "Девятнадцатого января, примерно в 10.50 (9.50 мск), на боевой позиции, расположенной в направлении Ерасха (армяно-азербайджанской границе – ред.), в результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий одной из воинских частей", - говорится на сайте ведомства. Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как тяжелое. "Для полного выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие", - заявили в министерства. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября.
https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html
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в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
13:16 19.01.2023
 
Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

Минобороны Армении сообщило о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

© Фото : Аппарат Президента Республики АрменияАрмянские военнослужащие на границе с Азербайджаном
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Фото : Аппарат Президента Республики Армения
Армянские военнослужащие на границе с Азербайджаном. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в четверг армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана.
"Девятнадцатого января, примерно в 10.50 (9.50 мск), на боевой позиции, расположенной в направлении Ерасха (армяно-азербайджанской границе – ред.), в результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий одной из воинских частей", - говорится на сайте ведомства.
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Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как тяжелое. "Для полного выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие", - заявили в министерства.
На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября.
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В миреАрменияАзербайджанСитуация на армяно-азербайджанской границе
 
 
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