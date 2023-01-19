https://ria.ru/20230119/obstrel-1845948415.html

Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 19.01.2023

Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана

Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в четверг армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:16

2023-01-19T13:16

2023-01-19T13:16

в мире

армения

азербайджан

ситуация на армяно-азербайджанской границе

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ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в четверг армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. "Девятнадцатого января, примерно в 10.50 (9.50 мск), на боевой позиции, расположенной в направлении Ерасха (армяно-азербайджанской границе – ред.), в результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий одной из воинских частей", - говорится на сайте ведомства. Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как тяжелое. "Для полного выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие", - заявили в министерства. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября.

https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html

https://ria.ru/20230113/armeniya-1844677918.html

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азербайджан

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе