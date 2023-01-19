https://ria.ru/20230119/obstrel-1845948415.html
Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана - РИА Новости, 19.01.2023
Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в четверг армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:16
2023-01-19T13:16
2023-01-19T13:16
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армения
азербайджан
ситуация на армяно-азербайджанской границе
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ЕРЕВАН, 19 янв – РИА Новости. Министерство обороны Армении сообщило о тяжелом ранении в четверг армянского военного в результате обстрела со стороны Азербайджана. "Девятнадцатого января, примерно в 10.50 (9.50 мск), на боевой позиции, расположенной в направлении Ерасха (армяно-азербайджанской границе – ред.), в результате выстрела со стороны противника получил огнестрельное ранение военнослужащий одной из воинских частей", - говорится на сайте ведомства. Отмечается, что состояние здоровья раненого военнослужащего оценивается как тяжелое. "Для полного выяснения обстоятельств произошедшего ведется следствие", - заявили в министерства. На границе Армении и Азербайджана периодически происходят перестрелки. Последнее серьезное обострение произошло в ночь на 13 сентября.
https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, армения, азербайджан, ситуация на армяно-азербайджанской границе
В мире, Армения, Азербайджан, Ситуация на армяно-азербайджанской границе
Армения сообщила о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана
Минобороны Армении сообщило о ранении военного из-за обстрела со стороны Азербайджана