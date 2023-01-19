https://ria.ru/20230119/obse-1846025684.html

Главы МИД Белоруссии и России обсудили координацию действий в ОБСЕ

Главы МИД Белоруссии и России обсудили координацию действий в ОБСЕ - РИА Новости, 19.01.2023

Главы МИД Белоруссии и России обсудили координацию действий в ОБСЕ

Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что во время переговоров внешнеполитических ведомств Белоруссии и России в четверг в Минске стороны обсудили... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:52

2023-01-19T16:52

2023-01-19T16:52

в мире

сергей лавров

белоруссия

россия

минск

обсе

сергей алейник

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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что во время переговоров внешнеполитических ведомств Белоруссии и России в четверг в Минске стороны обсудили координацию действий на площадке ОБСЕ, назвал их слаженными. "Мы обсуждали вопрос нашего взаимодействия в ОБСЕ и координации наших усилий, которые отличаются слаженными действиями на площадке ОБСЕ", - сказал министр журналистам по итогам своих переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.

https://ria.ru/20230119/obse-1845997463.html

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россия

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Дарья Буймова

в мире, сергей лавров, белоруссия, россия, минск, обсе, сергей алейник