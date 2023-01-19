https://ria.ru/20230119/obse-1846025684.html
Главы МИД Белоруссии и России обсудили координацию действий в ОБСЕ
Главы МИД Белоруссии и России обсудили координацию действий в ОБСЕ - РИА Новости, 19.01.2023
Главы МИД Белоруссии и России обсудили координацию действий в ОБСЕ
Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что во время переговоров внешнеполитических ведомств Белоруссии и России в четверг в Минске стороны обсудили... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:52
2023-01-19T16:52
2023-01-19T16:52
в мире
сергей лавров
белоруссия
россия
минск
обсе
сергей алейник
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МИНСК, 19 янв – РИА Новости. Глава МИД Белоруссии Сергей Алейник заявил, что во время переговоров внешнеполитических ведомств Белоруссии и России в четверг в Минске стороны обсудили координацию действий на площадке ОБСЕ, назвал их слаженными. "Мы обсуждали вопрос нашего взаимодействия в ОБСЕ и координации наших усилий, которые отличаются слаженными действиями на площадке ОБСЕ", - сказал министр журналистам по итогам своих переговоров с российским коллегой Сергеем Лавровым.
https://ria.ru/20230119/obse-1845997463.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сергей лавров, белоруссия, россия, минск, обсе, сергей алейник
В мире, Сергей Лавров, Белоруссия, Россия, Минск, ОБСЕ, Сергей Алейник
Главы МИД Белоруссии и России обсудили координацию действий в ОБСЕ
Глава МИД Белоруссии заявил о слаженности действий с Россией на площадке ОБСЕ