15:47 19.01.2023 (обновлено: 16:37 19.01.2023)
Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров
Глава МИД Лавров заявил, что сведения о помощи некоторых членов СММ ОБСЕ Киеву проверят
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой Народной Республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой Народной Республики. Архивное фото
МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Россия проверяет сведения о причастности наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе к борьбе киевского режима против мирного населения, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске.
"Мы сейчас проверяем сведения, которые <...> дают основание подозревать, что некоторые сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не просто укрывали, скрывали информацию о реальном положении дел, но, по сути дела, помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения", — сказал министр.
Он уточнил, что данные, о которых идет речь, были получены в ходе специальной военной операции.
На Смоленской площади уже указывали на двойные стандарты и перекосы в работе ОБСЕ в Донбассе. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова в середине ноября, руководство СММ обслуживало в первую очередь интересы западных кураторов Киева. В частности, миссия приводила искаженную информацию в своих отчетах, скрывала военные преступления украинских войск и намеренно дискредитировала ополченцев Донецка и Луганска. В то же время Захарова отдала должное работе многих рядовых наблюдателей СММ.
О том, что часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ действовала в интересах иностранных спецслужб, РИА Новости на минувшей неделе подтвердили в МГБ ЛНР. Как пояснил собеседник агентства, ведомство установило, что некоторые наблюдатели собирали и передавали заказчикам закрытые сведения о военной и социально-политической ситуации в республике. В регионе открыли уголовное дело о шпионаже против британца Дэвида Оррэллса, занимавшего должность руководителя группы технического мониторинга — оператора БПЛА. Он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО информацию, полученную во время полетов дронов ОБСЕ.
Срок действия мандата СММ на Украине истек 31 марта 2022 года. В начале июля глава МИД Польши и председательствовавший тогда в ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация намерена продолжать постоянное присутствие на Украине.
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