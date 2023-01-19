https://ria.ru/20230119/obse-1846000696.html

Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров

Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023

Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров

Россия проверяет сведения о причастности наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе к борьбе киевского режима против мирного населения, заявил глава МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:47

2023-01-19T15:47

2023-01-19T16:37

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МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Россия проверяет сведения о причастности наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе к борьбе киевского режима против мирного населения, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске.Он уточнил, что данные, о которых идет речь, были получены в ходе специальной военной операции.На Смоленской площади уже указывали на двойные стандарты и перекосы в работе ОБСЕ в Донбассе. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова в середине ноября, руководство СММ обслуживало в первую очередь интересы западных кураторов Киева. В частности, миссия приводила искаженную информацию в своих отчетах, скрывала военные преступления украинских войск и намеренно дискредитировала ополченцев Донецка и Луганска. В то же время Захарова отдала должное работе многих рядовых наблюдателей СММ.О том, что часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ действовала в интересах иностранных спецслужб, РИА Новости на минувшей неделе подтвердили в МГБ ЛНР. Как пояснил собеседник агентства, ведомство установило, что некоторые наблюдатели собирали и передавали заказчикам закрытые сведения о военной и социально-политической ситуации в республике. В регионе открыли уголовное дело о шпионаже против британца Дэвида Оррэллса, занимавшего должность руководителя группы технического мониторинга — оператора БПЛА. Он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО информацию, полученную во время полетов дронов ОБСЕ.Срок действия мандата СММ на Украине истек 31 марта 2022 года. В начале июля глава МИД Польши и председательствовавший тогда в ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация намерена продолжать постоянное присутствие на Украине.

https://ria.ru/20230119/obse-1845997463.html

https://ria.ru/20230117/obse-1845378630.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, россия, киев, смм обсе, обсе, сергей лавров, украина