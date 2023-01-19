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Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
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Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров
Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров
Россия проверяет сведения о причастности наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе к борьбе киевского режима против мирного населения, заявил глава МИД Сергей Лавров на... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:47
2023-01-19T16:37
в мире
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обсе
сергей лавров
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МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Россия проверяет сведения о причастности наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе к борьбе киевского режима против мирного населения, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске.Он уточнил, что данные, о которых идет речь, были получены в ходе специальной военной операции.На Смоленской площади уже указывали на двойные стандарты и перекосы в работе ОБСЕ в Донбассе. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова в середине ноября, руководство СММ обслуживало в первую очередь интересы западных кураторов Киева. В частности, миссия приводила искаженную информацию в своих отчетах, скрывала военные преступления украинских войск и намеренно дискредитировала ополченцев Донецка и Луганска. В то же время Захарова отдала должное работе многих рядовых наблюдателей СММ.О том, что часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ действовала в интересах иностранных спецслужб, РИА Новости на минувшей неделе подтвердили в МГБ ЛНР. Как пояснил собеседник агентства, ведомство установило, что некоторые наблюдатели собирали и передавали заказчикам закрытые сведения о военной и социально-политической ситуации в республике. В регионе открыли уголовное дело о шпионаже против британца Дэвида Оррэллса, занимавшего должность руководителя группы технического мониторинга — оператора БПЛА. Он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО информацию, полученную во время полетов дронов ОБСЕ.Срок действия мандата СММ на Украине истек 31 марта 2022 года. В начале июля глава МИД Польши и председательствовавший тогда в ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация намерена продолжать постоянное присутствие на Украине.
https://ria.ru/20230119/obse-1845997463.html
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в мире, россия, киев, смм обсе, обсе, сергей лавров, украина
В мире, Россия, Киев, СММ ОБСЕ, ОБСЕ, Сергей Лавров, Украина
15:47 19.01.2023 (обновлено: 16:37 19.01.2023)
 
Россия проверит сведения о помощи сотрудников СММ ОБСЕ Киеву, заявил Лавров

Глава МИД Лавров заявил, что сведения о помощи некоторых членов СММ ОБСЕ Киеву проверят

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в медиабанкАвтомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой Народной Республики
Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобили специальной мониторинговой миссии ОБСЕ покидают территорию Донецкой Народной Республики. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Россия проверяет сведения о причастности наблюдателей от ОБСЕ в Донбассе к борьбе киевского режима против мирного населения, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции в Минске.

"Мы сейчас проверяем сведения, которые <...> дают основание подозревать, что некоторые сотрудники Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не просто укрывали, скрывали информацию о реальном положении дел, но, по сути дела, помогали украинскому режиму при подготовке проведения силовых акций против гражданского населения", — сказал министр.

Он уточнил, что данные, о которых идет речь, были получены в ходе специальной военной операции.
На Смоленской площади уже указывали на двойные стандарты и перекосы в работе ОБСЕ в Донбассе. Как указывала официальный представитель МИД Мария Захарова в середине ноября, руководство СММ обслуживало в первую очередь интересы западных кураторов Киева. В частности, миссия приводила искаженную информацию в своих отчетах, скрывала военные преступления украинских войск и намеренно дискредитировала ополченцев Донецка и Луганска. В то же время Захарова отдала должное работе многих рядовых наблюдателей СММ.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
15:40
ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров
О том, что часть сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ действовала в интересах иностранных спецслужб, РИА Новости на минувшей неделе подтвердили в МГБ ЛНР. Как пояснил собеседник агентства, ведомство установило, что некоторые наблюдатели собирали и передавали заказчикам закрытые сведения о военной и социально-политической ситуации в республике. В регионе открыли уголовное дело о шпионаже против британца Дэвида Оррэллса, занимавшего должность руководителя группы технического мониторинга — оператора БПЛА. Он собирал и передавал спецслужбе одной из стран НАТО информацию, полученную во время полетов дронов ОБСЕ.
Срок действия мандата СММ на Украине истек 31 марта 2022 года. В начале июля глава МИД Польши и председательствовавший тогда в ОБСЕ Збигнев Рау заявил, что организация намерена продолжать постоянное присутствие на Украине.
Вход и логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) во дворце Хофбург в Вене - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 10:33
Захарова назвала работу ОБСЕ дипломатией политических трупов
 
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