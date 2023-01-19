https://ria.ru/20230119/obse-1845997463.html
ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров
ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров
ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:40
2023-01-19T15:40
2023-01-19T15:48
в мире
обсе
сергей лавров
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_aede1cd7e48ddaa97614e2ae87625201.jpg
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинском заключительном акте, в документах последующих саммитов ОБСЕ. Особенно выделю документы, посвященные военно-политической безопасности на основе принципов равной неделимой безопасности", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Минске.Министр напомнил, что в 1999 году в Стамбуле и в 2020 году в Астане на саммитах ОБСЕ лидеры государств-участниц подписались, что "ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе"."Все эти обязательства были попраны нашими западными коллегами", - заключил Лавров.
https://ria.ru/20230119/lavrov-1845879921.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/15/1804117322_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_b5fdade52024ffde8ec6cd6c2f6df5a1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, обсе, сергей лавров, россия
В мире, ОБСЕ, Сергей Лавров, Россия
15:40 19.01.2023 (обновлено: 15:48 19.01.2023)
ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: ОБСЕ быстро деградирует, отходя все дальше от своих принципов