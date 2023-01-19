https://ria.ru/20230119/obse-1845997463.html

ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров

ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023

ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров

ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:40

2023-01-19T15:40

2023-01-19T15:48

в мире

обсе

сергей лавров

россия

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинском заключительном акте, в документах последующих саммитов ОБСЕ. Особенно выделю документы, посвященные военно-политической безопасности на основе принципов равной неделимой безопасности", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Минске.Министр напомнил, что в 1999 году в Стамбуле и в 2020 году в Астане на саммитах ОБСЕ лидеры государств-участниц подписались, что "ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе"."Все эти обязательства были попраны нашими западными коллегами", - заключил Лавров.

https://ria.ru/20230119/lavrov-1845879921.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, обсе, сергей лавров, россия