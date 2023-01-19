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ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
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ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров
ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров - РИА Новости, 19.01.2023
ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров
ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:40
2023-01-19T15:48
в мире
обсе
сергей лавров
россия
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинском заключительном акте, в документах последующих саммитов ОБСЕ. Особенно выделю документы, посвященные военно-политической безопасности на основе принципов равной неделимой безопасности", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Минске.Министр напомнил, что в 1999 году в Стамбуле и в 2020 году в Астане на саммитах ОБСЕ лидеры государств-участниц подписались, что "ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе"."Все эти обязательства были попраны нашими западными коллегами", - заключил Лавров.
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в мире, обсе, сергей лавров, россия
В мире, ОБСЕ, Сергей Лавров, Россия
15:40 19.01.2023 (обновлено: 15:48 19.01.2023)
 
ОБСЕ быстро деградирует, отходя от своих принципов, заявил Лавров

Глава МИД Лавров: ОБСЕ быстро деградирует, отходя все дальше от своих принципов

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше от своих принципов, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"ОБСЕ быстро и явно деградирует, отходя все дальше и дальше от тех высоких принципов, которые были заложены в Хельсинском заключительном акте, в документах последующих саммитов ОБСЕ. Особенно выделю документы, посвященные военно-политической безопасности на основе принципов равной неделимой безопасности", - сказал Лавров журналистам по итогам переговоров в Минске.
Министр напомнил, что в 1999 году в Стамбуле и в 2020 году в Астане на саммитах ОБСЕ лидеры государств-участниц подписались, что "ни одна страна не будет укреплять свою безопасность за счет ущемления безопасности других, и что ни одна страна и ни одна организация на пространстве ОБСЕ не будет претендовать на то, чтобы доминировать в сфере военно-политической безопасности в этом регионе".
"Все эти обязательства были попраны нашими западными коллегами", - заключил Лавров.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
09:15
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