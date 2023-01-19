12:15 19.01.2023 (обновлено: 13:13 19.01.2023)
Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий
Глава МИД Лавров: Москва и Минск готовы к любому развитию событий в сфере обороны
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео
Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео
МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Те договоренности, которых два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий. Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, где ему положено".
Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений западных соседей, продолжил глава МИД.
"Финляндия, Швеция — все это очень близко от наших границ", — указал министр.
Говоря о ситуации на Украине, Лавров отметил, что позиции России и Белоруссии по целям спецоперации совпадают.
"У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", — сказал руководитель российской дипломатии.
Он поблагодарил Лукашенко за встречу и передал привет от Владимира Путина. Два президента в 2022 году лично встречались десять раз, не считая переговоров по телефону, напомнил Лавров. Белорусский лидер, в свою очередь, пообещал, что в этом году встреч будет еще больше.
В октябре стало известно, что Путин и Лукашенко в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства договорились задействовать региональную группировку войск. Как отмечали в Минске, общая запланированная численность российских военнослужащих в ее составе на территории Белоруссии не будет превышать девяти тысяч человек. В конце октября началось боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.