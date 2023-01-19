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Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий - РИА Новости, 19.01.2023
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Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий
Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий - РИА Новости, 19.01.2023
Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий
Сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T12:15
2023-01-19T13:13
сергей лавров
россия
белоруссия
политика
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МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений западных соседей, продолжил глава МИД.Он отметил, что на севере Европы, где страны ранее во многом занимали нейтральную позицию, сейчас "обустраивается НАТО"."Финляндия, Швеция — все это очень близко от наших границ", — указал министр.Говоря о ситуации на Украине, Лавров отметил, что позиции России и Белоруссии по целям спецоперации совпадают.Он поблагодарил Лукашенко за встречу и передал привет от Владимира Путина. Два президента в 2022 году лично встречались десять раз, не считая переговоров по телефону, напомнил Лавров. Белорусский лидер, в свою очередь, пообещал, что в этом году встреч будет еще больше.В октябре стало известно, что Путин и Лукашенко в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства договорились задействовать региональную группировку войск. Как отмечали в Минске, общая запланированная численность российских военнослужащих в ее составе на территории Белоруссии не будет превышать девяти тысяч человек. В конце октября началось боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
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сергей лавров, россия, белоруссия, политика
Сергей Лавров, Россия, Белоруссия, Политика
12:15 19.01.2023 (обновлено: 13:13 19.01.2023)
 
Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий

Глава МИД Лавров: Москва и Минск готовы к любому развитию событий в сфере обороны

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкРоссийские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео
Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Российские и белорусские военнослужащие проводят совместные занятия на полигоне Брестский. Скриншот видео
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МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
"Те договоренности, которых два президента достигают в сфере нашего военно-технического, военного, оборонительного сотрудничества, весьма и весьма своевременны с точки зрения готовности к любому развитию событий. Мы люди мирные, но бронепоезд стоит там, где ему положено".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Сергей Лавров
министр иностранных дел России
Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений западных соседей, продолжил глава МИД.
Он отметил, что на севере Европы, где страны ранее во многом занимали нейтральную позицию, сейчас "обустраивается НАТО".
"Финляндия, Швеция — все это очень близко от наших границ", — указал министр.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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Лукашенко заявил, что Запад хочет использовать Украину против Белоруссии
Говоря о ситуации на Украине, Лавров отметил, что позиции России и Белоруссии по целям спецоперации совпадают.

"У нас здесь единая позиция о том, каких целей необходимо достигать и как нужно добиваться того, чтобы ни в отношении России, ни в отношении Белоруссии от наших соседей не исходили никакие угрозы", — сказал руководитель российской дипломатии.

Он поблагодарил Лукашенко за встречу и передал привет от Владимира Путина. Два президента в 2022 году лично встречались десять раз, не считая переговоров по телефону, напомнил Лавров. Белорусский лидер, в свою очередь, пообещал, что в этом году встреч будет еще больше.
В октябре стало известно, что Путин и Лукашенко в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства договорились задействовать региональную группировку войск. Как отмечали в Минске, общая запланированная численность российских военнослужащих в ее составе на территории Белоруссии не будет превышать девяти тысяч человек. В конце октября началось боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.
Американский зенитный ракетный комплекс Пэтриот - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
08:00
Запад окончательно сделал ставку на войну с Россией
 
Сергей ЛавровРоссияБелоруссияПолитика
 
 
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