https://ria.ru/20230119/oborona-1845927003.html

Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий

Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий - РИА Новости, 19.01.2023

Лавров заявил о готовности Москвы и Минска к любому развитию событий

Сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:15

2023-01-19T12:15

2023-01-19T13:13

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белоруссия

политика

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МИНСК, 19 янв — РИА Новости. Сотрудничество Москвы и Минска в оборонной сфере позволяет противостоять любым угрозам, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.Россия и Белоруссия предпринимают совместные усилия, чтобы обезопасить себя от возможных поползновений западных соседей, продолжил глава МИД.Он отметил, что на севере Европы, где страны ранее во многом занимали нейтральную позицию, сейчас "обустраивается НАТО"."Финляндия, Швеция — все это очень близко от наших границ", — указал министр.Говоря о ситуации на Украине, Лавров отметил, что позиции России и Белоруссии по целям спецоперации совпадают.Он поблагодарил Лукашенко за встречу и передал привет от Владимира Путина. Два президента в 2022 году лично встречались десять раз, не считая переговоров по телефону, напомнил Лавров. Белорусский лидер, в свою очередь, пообещал, что в этом году встреч будет еще больше.В октябре стало известно, что Путин и Лукашенко в связи с обострением ситуации на западных границах Союзного государства договорились задействовать региональную группировку войск. Как отмечали в Минске, общая запланированная численность российских военнослужащих в ее составе на территории Белоруссии не будет превышать девяти тысяч человек. В конце октября началось боевое слаживание соединений и частей региональной группировки войск на белорусской территории.

https://ria.ru/20230119/belorussiya-1845900629.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

сергей лавров, россия, белоруссия, политика