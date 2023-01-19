https://ria.ru/20230119/nikolaev-1845876200.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, пишет издание "РБК-Украина". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:46
2023-01-19T08:46
2023-01-19T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
николаев (украина)
украина
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, пишет издание "РБК-Украина". "В четверг, 19 января, в Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу", - отмечается в сообщении. Данных от местных властей о взрыве пока нет. Ранее в четверг в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230119/trevoga-1845870558.html
https://ria.ru/20230117/trevoga-1845366756.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, владимир зеленский, николаев (украина), украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Николаев (Украина), Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
08:46 19.01.2023 (обновлено: 10:25 19.01.2023)
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
В Николаеве 19 января прогремел взрыв, после чего в области объявили воздушную тревогу