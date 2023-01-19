https://ria.ru/20230119/nikolaev-1845876200.html

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 19.01.2023

Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, пишет издание "РБК-Украина". РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:46

2023-01-19T08:46

2023-01-19T10:25

специальная военная операция на украине

в мире

владимир зеленский

николаев (украина)

украина

одесская область

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, пишет издание "РБК-Украина". "В четверг, 19 января, в Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу", - отмечается в сообщении. Данных от местных властей о взрыве пока нет. Ранее в четверг в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230119/trevoga-1845870558.html

https://ria.ru/20230117/trevoga-1845366756.html

николаев (украина)

украина

одесская область

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Дарья Буймова

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