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Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 19.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230119/nikolaev-1845876200.html
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве - РИА Новости, 19.01.2023
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве
Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, пишет издание "РБК-Украина". РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:46
2023-01-19T10:25
специальная военная операция на украине
в мире
владимир зеленский
николаев (украина)
украина
одесская область
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, пишет издание "РБК-Украина". "В четверг, 19 января, в Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу", - отмечается в сообщении. Данных от местных властей о взрыве пока нет. Ранее в четверг в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога. Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
https://ria.ru/20230119/trevoga-1845870558.html
https://ria.ru/20230117/trevoga-1845366756.html
николаев (украина)
украина
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в мире, владимир зеленский, николаев (украина), украина, одесская область, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Зеленский, Николаев (Украина), Украина, Одесская область, Вооруженные силы РФ
08:46 19.01.2023 (обновлено: 10:25 19.01.2023)
 
Украинские СМИ сообщили о взрыве в Николаеве

В Николаеве 19 января прогремел взрыв, после чего в области объявили воздушную тревогу

© AP Photo / Efrem LukatskyЛюди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью укрытие, установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Люди проходят мимо бетонного навеса с надписью "укрытие", установленного на остановке общественного транспорта в Николаеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. Взрыв был слышен в Николаеве на Украине, пишет издание "РБК-Украина".
"В четверг, 19 января, в Николаеве был слышен взрыв. После этого в области объявили воздушную тревогу", - отмечается в сообщении.
Люди толпятся на станции метро - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
07:26Специальная военная операция на Украине
В двух областях Украины объявили воздушную тревогу
Данных от местных властей о взрыве пока нет.
Ранее в четверг в Николаевской и Одесской областях была объявлена воздушная тревога.
Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября - через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Владимир Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.
Последствия взрыва в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 09:20Специальная военная операция на Украине
В нескольких регионах Украины объявили воздушную тревогу
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир ЗеленскийНиколаев (Украина)УкраинаОдесская областьВооруженные силы РФ
 
 
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