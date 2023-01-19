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США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230119/neft-1846099083.html
США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ
Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на нефть из РФ, несмотря на то, что некоторые европейские страны стараются в... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T19:45
2023-01-19T19:45
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
джо байден
россия
в мире
нефть
цены на нефть
сша
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на нефть из РФ, несмотря на то, что некоторые европейские страны стараются в попытках сильнее сократить доходы России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники. Агентство уточняет, что российская нефть марки Urals торгуется ниже мировых цен и потолка в 60 долларов за баррель. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7. Отмечалось, что первый пересмотр запланирован в середине января 2023 года. При этом Блумберг сообщает, что США хотят подождать ввода дополнительных ценовых ограничений G7 на дизельное топливо из РФ перед пересмотром цены на нефть, отметив, что, по мнению Вашингтона, ограничения будут взаимодействовать. Так, позиция США повышает вероятность того, что цена на нефть останется на уровне 60 долларов, так как для изменения потолка необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Кроме того, по словам источников агентства, ряд членов ЕС, в частности Польша и Эстония, настаивали на более низком пределе для снижения доходов Москвы, но другие страны выступали за более высокий уровень, опасаясь экономических последствий. Германия заявила другим странам ЕС, что любой пересмотр цен должен быть проведен в сроки, которые не рискуют запутать рынки.
https://ria.ru/20230119/neft-1846064083.html
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экономика, джо байден, россия, в мире, нефть, цены на нефть, сша, urals
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Джо Байден, Россия, В мире, Нефть, Цены на нефть, США, Urals
19:45 19.01.2023
 
США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

Bloomberg: администрация Байдена выступила против снижения потолка цен на российскую нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на нефть из РФ, несмотря на то, что некоторые европейские страны стараются в попытках сильнее сократить доходы России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники.
"Администрация Байдена склонна противодействовать любым шагам по снижению предельной цены на экспорт российской сырой нефти, несмотря на то, что некоторые европейские страны стремятся еще больше урезать доходы Москвы", - пишет агентство.
Агентство уточняет, что российская нефть марки Urals торгуется ниже мировых цен и потолка в 60 долларов за баррель.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7. Отмечалось, что первый пересмотр запланирован в середине января 2023 года.
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
17:48Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
Глава МЭА заявил, что экспорт нефти из России оказался устойчивее прогнозов
При этом Блумберг сообщает, что США хотят подождать ввода дополнительных ценовых ограничений G7 на дизельное топливо из РФ перед пересмотром цены на нефть, отметив, что, по мнению Вашингтона, ограничения будут взаимодействовать. Так, позиция США повышает вероятность того, что цена на нефть останется на уровне 60 долларов, так как для изменения потолка необходимо согласие всех стран-членов ЕС.
Кроме того, по словам источников агентства, ряд членов ЕС, в частности Польша и Эстония, настаивали на более низком пределе для снижения доходов Москвы, но другие страны выступали за более высокий уровень, опасаясь экономических последствий. Германия заявила другим странам ЕС, что любой пересмотр цен должен быть проведен в сроки, которые не рискуют запутать рынки.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
16:49
Боррель заявил, что ЕС откажется от нефти и газа из России до конца года
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаДжо БайденРоссияВ миреНефтьЦены на нефтьСШАUrals
 
 
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