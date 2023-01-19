https://ria.ru/20230119/neft-1846099083.html

США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2023

США выступили против снижения потолка цен на российскую нефть, пишут СМИ

Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на нефть из РФ, несмотря на то, что некоторые европейские страны стараются в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T19:45

2023-01-19T19:45

2023-01-19T19:45

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Администрация президента США Джо Байдена выступает против снижения потолка цен на нефть из РФ, несмотря на то, что некоторые европейские страны стараются в попытках сильнее сократить доходы России, сообщает агентство Блумберг с ссылкой на источники. Агентство уточняет, что российская нефть марки Urals торгуется ниже мировых цен и потолка в 60 долларов за баррель. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено. Ожидается, что с 5 февраля аналогичные меры будут введены и для нефтепродуктов, хотя предельная цена еще не известна. Россия в ответ запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены. В начале декабря источник в Брюсселе сообщал журналистам, что Евросоюз планирует пересматривать потолок цен на российскую нефть каждые два месяца, процедура пересмотра будет идти параллельно внутри ЕС и в рамках переговоров партнеров по G7. Отмечалось, что первый пересмотр запланирован в середине января 2023 года. При этом Блумберг сообщает, что США хотят подождать ввода дополнительных ценовых ограничений G7 на дизельное топливо из РФ перед пересмотром цены на нефть, отметив, что, по мнению Вашингтона, ограничения будут взаимодействовать. Так, позиция США повышает вероятность того, что цена на нефть останется на уровне 60 долларов, так как для изменения потолка необходимо согласие всех стран-членов ЕС. Кроме того, по словам источников агентства, ряд членов ЕС, в частности Польша и Эстония, настаивали на более низком пределе для снижения доходов Москвы, но другие страны выступали за более высокий уровень, опасаясь экономических последствий. Германия заявила другим странам ЕС, что любой пересмотр цен должен быть проведен в сроки, которые не рискуют запутать рынки.

https://ria.ru/20230119/neft-1846064083.html

https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1846024495.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, джо байден, россия, в мире, нефть, цены на нефть, сша, urals