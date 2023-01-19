17:48 19.01.2023 (обновлено: 18:21 19.01.2023)
Глава МЭА заявил, что экспорт нефти из России оказался устойчивее прогнозов
Глава МЭА Бироль заявил, что экспорт нефти из России оказался устойчивее, чем ожидалось
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Поставки нефти из России вопреки прошлогодним прогнозам оказались более устойчивыми, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью агентству Рейтер.
"Бироль сказал, что российский экспорт нефти, похоже, оказался более "устойчивым", чем прогнозировалось в начале прошлого года, но он был прав с точки зрения "направления движения", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что МЭА ранее сильно переоценило влияние западных санкций на объемы экспорта российской нефти, заявив, что рынок может потерять до трех миллионов баррелей в сутки. Тем не менее Бироль уверен, что поставки все равно снизятся в первом квартале текущего года, несмотря на то что сырье будут покупать в Азии, в частности в Индии и Китае.
Комментируя потолок цен на российские нефтепродукты, который вступит в силу с 5 февраля, Бироль отметил, что его беспокоит вопрос поставок дизельного топлива. Он выразил надежду, что эта инициатива стран Запада не приведет к проблемам и напряженности на товарных рынках.
Ранее в ноябрьском докладе МЭА заявило, что эмбарго Евросоюза на импорт российских нефти и нефтепродуктов может оказать давление на мировые нефтяные балансы. В частности, речь шла об усложнении ситуации на и так напряженном дизельном рынке.
В понедельник вице-премьер России Александр Новак сообщил, что по итогам 2022 года экспорт российской нефти за рубеж вырос на семь процентов. В четверг он также отметил, что поставки в наступившем году пока находятся на уровне декабря.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.