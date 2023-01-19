https://ria.ru/20230119/neft-1846064083.html

Глава МЭА заявил, что экспорт нефти из России оказался устойчивее прогнозов

Глава МЭА заявил, что экспорт нефти из России оказался устойчивее прогнозов - РИА Новости, 19.01.2023

Глава МЭА заявил, что экспорт нефти из России оказался устойчивее прогнозов

Поставки нефти из России вопреки прошлогодним прогнозам оказались более устойчивыми, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T17:48

2023-01-19T17:48

2023-01-19T18:21

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Поставки нефти из России вопреки прошлогодним прогнозам оказались более устойчивыми, заявил глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль в интервью агентству Рейтер. В статье отмечается, что МЭА ранее сильно переоценило влияние западных санкций на объемы экспорта российской нефти, заявив, что рынок может потерять до трех миллионов баррелей в сутки. Тем не менее Бироль уверен, что поставки все равно снизятся в первом квартале текущего года, несмотря на то что сырье будут покупать в Азии, в частности в Индии и Китае. Комментируя потолок цен на российские нефтепродукты, который вступит в силу с 5 февраля, Бироль отметил, что его беспокоит вопрос поставок дизельного топлива. Он выразил надежду, что эта инициатива стран Запада не приведет к проблемам и напряженности на товарных рынках.Ранее в ноябрьском докладе МЭА заявило, что эмбарго Евросоюза на импорт российских нефти и нефтепродуктов может оказать давление на мировые нефтяные балансы. В частности, речь шла об усложнении ситуации на и так напряженном дизельном рынке.В понедельник вице-премьер России Александр Новак сообщил, что по итогам 2022 года экспорт российской нефти за рубеж вырос на семь процентов. В четверг он также отметил, что поставки в наступившем году пока находятся на уровне декабря. С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230119/evrosoyuz-1846024495.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

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