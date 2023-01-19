https://ria.ru/20230119/neft-1846021708.html

Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак

Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 19.01.2023

Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак

Скидка на российскую нефть в последнее время выросла, но с учетом стабилизации ситуации она должна сокращаться, заявил вице-премьер, экс-глава Минэнерго... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:43

2023-01-19T16:43

2023-01-19T17:11

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

александр новак

россия

urals

евросоюз

нефть

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0b/17/1833568330_0:0:2973:1672_1920x0_80_0_0_2d5e8b6e7750750bc2a73fe0c6dc8715.jpg

АШХАБАД, 19 янв — РИА Новости. Скидка на российскую нефть в последнее время выросла, но с учетом стабилизации ситуации она должна сокращаться, заявил вице-премьер, экс-глава Минэнерго Александр Новак.По его словам, сейчас российские экспортеры прорабатывают все необходимые логистические маршруты и решают вопросы страхования, покупки.Согласно данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав, таким образом, почти на 19%.Новак ранее в январе заявил, что высокий дисконт на российскую нефть по отношению к другим мировым сортам связан с подорожанием фрахта — увеличением оплаты за перевозку грузов.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.

https://ria.ru/20230119/neft-1845981871.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, александр новак, россия, urals, евросоюз, нефть, цены на нефть, санкции, санкции в отношении россии