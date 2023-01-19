16:43 19.01.2023 (обновлено: 17:11 19.01.2023)
Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак
Новак: Россия рассчитывает на сокращение дисконта на свою нефть
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
АШХАБАД, 19 янв — РИА Новости. Скидка на российскую нефть в последнее время выросла, но с учетом стабилизации ситуации она должна сокращаться, заявил вице-премьер, экс-глава Минэнерго Александр Новак.
"Сейчас мы наблюдаем, что несколько увеличился дисконт по отношению к нашей нефти. Естественно, потому что покупатели закладывают риски, но с учетом стабилизации ситуации мы думаем, что этот дисконт должен уменьшаться", — сказал он журналистам.
По его словам, сейчас российские экспортеры прорабатывают все необходимые логистические маршруты и решают вопросы страхования, покупки.
Новак ранее в январе заявил, что высокий дисконт на российскую нефть по отношению к другим мировым сортам связан с подорожанием фрахта — увеличением оплаты за перевозку грузов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.