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Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 19.01.2023
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230119/neft-1846021708.html
Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак
Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак - РИА Новости, 19.01.2023
Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак
Скидка на российскую нефть в последнее время выросла, но с учетом стабилизации ситуации она должна сокращаться, заявил вице-премьер, экс-глава Минэнерго... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T16:43
2023-01-19T17:11
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
александр новак
россия
urals
евросоюз
нефть
цены на нефть
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АШХАБАД, 19 янв — РИА Новости. Скидка на российскую нефть в последнее время выросла, но с учетом стабилизации ситуации она должна сокращаться, заявил вице-премьер, экс-глава Минэнерго Александр Новак.По его словам, сейчас российские экспортеры прорабатывают все необходимые логистические маршруты и решают вопросы страхования, покупки.Согласно данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав, таким образом, почти на 19%.Новак ранее в январе заявил, что высокий дисконт на российскую нефть по отношению к другим мировым сортам связан с подорожанием фрахта — увеличением оплаты за перевозку грузов.С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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экономика, александр новак, россия, urals, евросоюз, нефть, цены на нефть, санкции, санкции в отношении россии
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Александр Новак, Россия, Urals, Евросоюз, Нефть, Цены на нефть, Санкции, Санкции в отношении России
16:43 19.01.2023 (обновлено: 17:11 19.01.2023)
 
Россия рассчитывает на сокращение дисконта на нефть, заявил Новак

Новак: Россия рассчитывает на сокращение дисконта на свою нефть

© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанкНефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан
Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Нефтяные качалки в Альметьевском районе Республики Татарстан. Архивное фото
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АШХАБАД, 19 янв — РИА Новости. Скидка на российскую нефть в последнее время выросла, но с учетом стабилизации ситуации она должна сокращаться, заявил вице-премьер, экс-глава Минэнерго Александр Новак.

"Сейчас мы наблюдаем, что несколько увеличился дисконт по отношению к нашей нефти. Естественно, потому что покупатели закладывают риски, но с учетом стабилизации ситуации мы думаем, что этот дисконт должен уменьшаться", — сказал он журналистам.

По его словам, сейчас российские экспортеры прорабатывают все необходимые логистические маршруты и решают вопросы страхования, покупки.
Согласно данным Минфина, средняя цена нефти марки Urals за период с 15 декабря по 14 января составила 46,82 доллара за баррель после 57,5 доллара за баррель месяцем ранее, упав, таким образом, почти на 19%.
Новак ранее в январе заявил, что высокий дисконт на российскую нефть по отношению к другим мировым сортам связан с подорожанием фрахта — увеличением оплаты за перевозку грузов.
С 5 декабря вступили в силу нефтяные санкции стран Запада: Евросоюз перестал принимать российскую нефть, перевозимую по морю, а страны "Большой семерки", Австралия и ЕС ввели ограничение цен на нее при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель — более дорогую нефть перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ запретила с 1 февраля текущего года поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
Нефть - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
14:57Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаАлександр НовакРоссияUralsЕвросоюзНефтьЦены на нефтьСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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