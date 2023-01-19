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В Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
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В Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта, пишут СМИ
В Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта, пишут СМИ - РИА Новости, 19.01.2023
В Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта, пишут СМИ
Российскую нефть смешивают с небольшим количеством сырья из других источников в Сингапуре, а затем топливо реэкспортируют по всему миру, пишет агентство... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T14:57
2023-01-19T15:50
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
экономика
цены на нефть
сингапур
россия
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российскую нефть смешивают с небольшим количеством сырья из других источников в Сингапуре, а затем топливо реэкспортируют по всему миру, пишет агентство Bloomberg.Данный процесс может помочь скрыть российское происхождение сырья, пишут журналисты со ссылкой на оператора резервуаров и специалиста по логистике. Трейдеры и поставщики нефти сейчас заняты хранением и смешиванием топлива из-за "очень хорошей прибыли" от такой деятельности, утверждает вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тана.По его словам, часть такого сырья может пойти на бункеровку в Сингапуре, также ее могут продать в соседние страны, такие как Индонезия и Вьетнам.Сингапурские власти официально не запрещали импорт российской нефти, но местным финансовым учреждениям не разрешают сотрудничать с российскими товарами и компаниями.Спрос на иностранное топливо в Азии и на Ближнем Востоке вырос после того, как Запад отказался от сырья из России на фоне украинского кризиса. По оценке Bloomberg, тенденция к увеличению поставок может еще больше усилиться в ближайшие недели. Европа готовится ввести с 5 февраля новые санкции в отношении российских нефтепродуктов.С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российское топливо, перевозимое по морю. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС также ввели ограничение цен на сырье при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено. Россия в ответ на это запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
https://ria.ru/20230116/neft-1845131850.html
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нефть, экономика, цены на нефть, сингапур, россия, в мире, азия
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, Экономика, Цены на нефть, Сингапур, Россия, В мире, Азия
14:57 19.01.2023 (обновлено: 15:50 19.01.2023)
 
В Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта, пишут СМИ

Bloomberg: в Сингапуре смешивают российскую нефть для реэкспорта в другие страны

© Pixabay / Rudy and Peter SkitteriansНефть
Нефть - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Pixabay / Rudy and Peter Skitterians
Нефть. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Российскую нефть смешивают с небольшим количеством сырья из других источников в Сингапуре, а затем топливо реэкспортируют по всему миру, пишет агентство Bloomberg.

"Спрос на резервуары подскочил из-за роста интереса и прибыли от смешивания дешевого топлива из России с нефтью из других источников", — говорится в статье.

Данный процесс может помочь скрыть российское происхождение сырья, пишут журналисты со ссылкой на оператора резервуаров и специалиста по логистике.
Трейдеры и поставщики нефти сейчас заняты хранением и смешиванием топлива из-за "очень хорошей прибыли" от такой деятельности, утверждает вице-президент сингапурской консалтинговой компании Miyabi Industries Уильям Тана.
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По его словам, часть такого сырья может пойти на бункеровку в Сингапуре, также ее могут продать в соседние страны, такие как Индонезия и Вьетнам.
Сингапурские власти официально не запрещали импорт российской нефти, но местным финансовым учреждениям не разрешают сотрудничать с российскими товарами и компаниями.
Спрос на иностранное топливо в Азии и на Ближнем Востоке вырос после того, как Запад отказался от сырья из России на фоне украинского кризиса. По оценке Bloomberg, тенденция к увеличению поставок может еще больше усилиться в ближайшие недели. Европа готовится ввести с 5 февраля новые санкции в отношении российских нефтепродуктов.
С 5 декабря Евросоюз перестал принимать российское топливо, перевозимое по морю. Страны "Большой семерки", Австралия и ЕС также ввели ограничение цен на сырье при морских перевозках на уровне 60 долларов за баррель – более дорогое топливо перевозить и страховать запрещено.
Россия в ответ на это запретила с 1 февраля поставлять нефть иностранным лицам, если в контрактах прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьНефтьЭкономикаЦены на нефтьСингапурРоссияВ миреАзия
 
 
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