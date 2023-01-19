https://ria.ru/20230119/neft-1845873661.html

Российские ученые нашли новый способ добычи вязкой нефти с больших глубин

Российские ученые нашли новый способ добычи вязкой нефти с больших глубин - РИА Новости, 19.01.2023

Российские ученые нашли новый способ добычи вязкой нефти с больших глубин

Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) придумали новую технологию, которая позволит извлекать высоковязкую нефть с больших глубин, эта разработка РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:11

2023-01-19T08:11

2023-01-19T08:59

наука

россия

куба

казанский (приволжский) федеральный университет

навигатор абитуриента

университетская наука

министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) придумали новую технологию, которая позволит извлекать высоковязкую нефть с больших глубин, эта разработка уже тестируется на практике, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. Запасы высоковязкой тяжелой нефти - важная составляющая сырьевой базы российской нефтяной отрасли. Однако такая нефть сложна в переработке, так как из-за высокой вязкости ее сложно перекачивать из пласта, к тому же она плохо протекает по скважине. Идея ученых КФУ состоит в том, чтобы при добыче такой нефти использовать так называемые внутрипластовые катализаторы, содержащие металл, в комбинации с микроволновым излучением (СВЧ-полем). Закачка таких катализаторов в пласт позволяет повысить нефтеотдачу и снизить углеродный след за счет внутрипластового облагораживания нефти, при котором преобразование состава тяжелой нефти под действием катализаторов приводит к снижению высокомолекулярных компонентов и повышению подвижности нефти, пояснил ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Внутрипластовое горение" Института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) КФУ Алексей Вахин. Ученые КФУ разработали несколько катализаторов, преимущественно железо-никелевых. По словам исследователя, использование внутрипластовых катализаторов позволяет добывать высоковязкую нефть с глубины до одного километра. Для того, чтобы можно было добывать такую нефть из более глубоких пластов, ученые КФУ разработали технологию так называемого СВЧ-акватермолиза, позволяющего эффективно снижать вязкость тяжелой нефти. "Если воздействовать СВЧ-излучением на частицы металлсодержащих катализаторов, то температура вблизи них будет повышаться до 400 градусов Цельсия и выше. Это позволяет обеспечить более глубокую степень преобразования высокомолекулярных неуглеводородных компонентов нефти (смол, асфальтенов, коксоподобных веществ), что обеспечивает повышение подвижности нефти в пористой среде пласта и повышение нефтеотдачи", - сказал Вахин. По его словам, разработанный метод позволяет извлекать высоковязкую нефть с большей глубины, чем ранее. Кроме того, он может быть использован для переработки тяжелых нефтяных остатков и других видов тяжелого углеводородного сырья в заводских условиях. Для комбинации с СВЧ-полем ученые рекомендуют использовать частицы недорогого магнетита. К настоящему времени прошло четыре закачки внутрипластовых катализаторов по заказу ведущих нефтедобывающих компаний, и на ближайшее время готовится пятая закачка - на Кубе, добавил Вахин. Внедрение разработки запланировано на 2024-2025 годы. Исследование прошло в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" - одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта "Наука и университеты".

https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html

https://ria.ru/20230117/neft-1845485235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, куба, казанский (приволжский) федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)