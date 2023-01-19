https://ria.ru/20230119/neft-1845873661.html
Российские ученые нашли новый способ добычи вязкой нефти с больших глубин
Российские ученые нашли новый способ добычи вязкой нефти с больших глубин - РИА Новости, 19.01.2023
Российские ученые нашли новый способ добычи вязкой нефти с больших глубин
Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) придумали новую технологию, которая позволит извлекать высоковязкую нефть с больших глубин, эта разработка РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:11
2023-01-19T08:11
2023-01-19T08:59
наука
россия
куба
казанский (приволжский) федеральный университет
навигатор абитуриента
университетская наука
министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) придумали новую технологию, которая позволит извлекать высоковязкую нефть с больших глубин, эта разработка уже тестируется на практике, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ. Запасы высоковязкой тяжелой нефти - важная составляющая сырьевой базы российской нефтяной отрасли. Однако такая нефть сложна в переработке, так как из-за высокой вязкости ее сложно перекачивать из пласта, к тому же она плохо протекает по скважине. Идея ученых КФУ состоит в том, чтобы при добыче такой нефти использовать так называемые внутрипластовые катализаторы, содержащие металл, в комбинации с микроволновым излучением (СВЧ-полем). Закачка таких катализаторов в пласт позволяет повысить нефтеотдачу и снизить углеродный след за счет внутрипластового облагораживания нефти, при котором преобразование состава тяжелой нефти под действием катализаторов приводит к снижению высокомолекулярных компонентов и повышению подвижности нефти, пояснил ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Внутрипластовое горение" Института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) КФУ Алексей Вахин. Ученые КФУ разработали несколько катализаторов, преимущественно железо-никелевых. По словам исследователя, использование внутрипластовых катализаторов позволяет добывать высоковязкую нефть с глубины до одного километра. Для того, чтобы можно было добывать такую нефть из более глубоких пластов, ученые КФУ разработали технологию так называемого СВЧ-акватермолиза, позволяющего эффективно снижать вязкость тяжелой нефти. "Если воздействовать СВЧ-излучением на частицы металлсодержащих катализаторов, то температура вблизи них будет повышаться до 400 градусов Цельсия и выше. Это позволяет обеспечить более глубокую степень преобразования высокомолекулярных неуглеводородных компонентов нефти (смол, асфальтенов, коксоподобных веществ), что обеспечивает повышение подвижности нефти в пористой среде пласта и повышение нефтеотдачи", - сказал Вахин. По его словам, разработанный метод позволяет извлекать высоковязкую нефть с большей глубины, чем ранее. Кроме того, он может быть использован для переработки тяжелых нефтяных остатков и других видов тяжелого углеводородного сырья в заводских условиях. Для комбинации с СВЧ-полем ученые рекомендуют использовать частицы недорогого магнетита. К настоящему времени прошло четыре закачки внутрипластовых катализаторов по заказу ведущих нефтедобывающих компаний, и на ближайшее время готовится пятая закачка - на Кубе, добавил Вахин. Внедрение разработки запланировано на 2024-2025 годы. Исследование прошло в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" - одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта "Наука и университеты".
https://ria.ru/20230115/neft-1844714708.html
https://ria.ru/20230117/neft-1845485235.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, куба, казанский (приволжский) федеральный университет, навигатор абитуриента, университетская наука, министерство науки и высшего образования рф (минобрнауки россии)
Наука, Россия, Куба, Казанский (Приволжский) федеральный университет, Навигатор абитуриента, Университетская наука, Министерство науки и высшего образования РФ (Минобрнауки России)
08:11 19.01.2023 (обновлено: 08:59 19.01.2023)
Российские ученые нашли новый способ добычи вязкой нефти с больших глубин
Сотрудники КФУ придумали новую технологию добычи очень вязкой нефти с больших глубин
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники Казанского федерального университета (КФУ) придумали новую технологию, которая позволит извлекать высоковязкую нефть с больших глубин, эта разработка уже тестируется на практике, рассказали РИА Новости в Министерстве науки и высшего образования РФ.
Запасы высоковязкой тяжелой нефти - важная составляющая сырьевой базы российской нефтяной отрасли. Однако такая нефть сложна в переработке, так как из-за высокой вязкости ее сложно перекачивать из пласта, к тому же она плохо протекает по скважине.
Идея ученых КФУ состоит в том, чтобы при добыче такой нефти использовать так называемые внутрипластовые катализаторы, содержащие металл, в комбинации с микроволновым излучением (СВЧ-полем).
Закачка таких катализаторов в пласт позволяет повысить нефтеотдачу и снизить углеродный след за счет внутрипластового облагораживания нефти, при котором преобразование состава тяжелой нефти под действием катализаторов приводит к снижению высокомолекулярных компонентов и повышению подвижности нефти, пояснил ведущий научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории "Внутрипластовое горение" Института геологии и нефтегазовых технологий (ИГиНГТ) КФУ Алексей Вахин. Ученые КФУ разработали несколько катализаторов, преимущественно железо-никелевых.
По словам исследователя, использование внутрипластовых катализаторов позволяет добывать высоковязкую нефть с глубины до одного километра. Для того, чтобы можно было добывать такую нефть из более глубоких пластов, ученые КФУ разработали технологию так называемого СВЧ-акватермолиза, позволяющего эффективно снижать вязкость тяжелой нефти.
"Если воздействовать СВЧ-излучением на частицы металлсодержащих катализаторов, то температура вблизи них будет повышаться до 400 градусов Цельсия и выше. Это позволяет обеспечить более глубокую степень преобразования высокомолекулярных неуглеводородных компонентов нефти (смол, асфальтенов, коксоподобных веществ), что обеспечивает повышение подвижности нефти в пористой среде пласта и повышение нефтеотдачи", - сказал Вахин.
По его словам, разработанный метод позволяет извлекать высоковязкую нефть с большей глубины, чем ранее. Кроме того, он может быть использован для переработки тяжелых нефтяных остатков и других видов тяжелого углеводородного сырья в заводских условиях. Для комбинации с СВЧ-полем ученые рекомендуют использовать частицы недорогого магнетита.
К настоящему времени прошло четыре закачки внутрипластовых катализаторов по заказу ведущих нефтедобывающих компаний, и на ближайшее время готовится пятая закачка - на Кубе
, добавил Вахин. Внедрение разработки запланировано на 2024-2025 годы.
Исследование прошло в рамках программы Минобрнауки России "Приоритет-2030" - одной из мер государственной поддержки университетов нацпроекта "Наука и университеты".