https://ria.ru/20230119/nauka-1845722331.html

В России предложили улучшить СВЧ-устройства с помощью "вытянутых капель"

В России предложили улучшить СВЧ-устройства с помощью "вытянутых капель" - РИА Новости, 19.01.2023

В России предложили улучшить СВЧ-устройства с помощью "вытянутых капель"

Сделать точнее системы связи и передачи сигналов помогут жидкие композиты с магнитными наночастицами, считают ученые СКФУ. В ходе экспериментов с магнетиками... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T09:00

2023-01-19T09:00

2023-01-19T09:00

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навигатор абитуриента

университетская наука

россия

северо-кавказский федеральный университет

ставрополь

наука

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Сделать точнее системы связи и передачи сигналов помогут жидкие композиты с магнитными наночастицами, считают ученые СКФУ. В ходе экспериментов с магнетиками исследователи придали им новую структуру и форму вытянутых капель, что привело к появлению у материалов ряда полезных свойств, уточнили в университете. Результаты исследования опубликованы в журнале Journal of Microwave Power and Electromagnetic Energy.Сверхвысокочастотное излучение (СВЧ) – это диапазон электромагнитной энергии, в котором работают системы передачи сигналов, к примеру, Wi-Fi, сотовая связь и радионавигация, пояснили в Северо-Кавказском федеральном университете (СКФУ).К наиболее востребованным в промышленности СВЧ-компонентам относят участки линий передач, разнообразные переходные узлы, фильтры, а также поглотители электромагнитных волн.Работа последних значима для регулирования навигации и передачи данных. В частности, процесс уменьшения энергии полученного сигнала – непосредственная задача поглотителей – влияет на точность и скорость проводимых операций, обратили внимание в вузе.Исследователи университета искали способы повысить поглощаемость электромагнитного излучения в СВЧ-устройствах, и комплекс предложенных ими решений позволил изменять уровень поглощения сигнала вплоть до 50 процентов, уточнили специалисты.Самым перспективным направлением работы оказалось изучение композитов, сочетающих в себе жидкую субстанцию (масло) и вкрапления магнитных материалов (магнетитовые наночастицы). Такие соединения относятся к классу магнитодиэлектриков, то есть состоят из вещества с самопроизвольной намагниченностью и связующей электроизоляционной среды, уточнили в университете.Для получения точных данных о свойствах композитов ученые провели эксперимент. В волноводе (прямоугольной трубе, по которой распространяется электромагнитная энергия) разместили композит сообразно движению волны.Потом специалисты запустили дополнительный источник магнитного поля извне. Именно оно задавало фрагментам магнетиков в масле структуру – форму вытянутых капель."При вытяжении капли происходит еще и невзаимное фазовое явление, то есть волна распространяется вперед с одной скоростью, а назад – с другой. Мы столкнулись с аномальным изменением фазы по сравнению с твердым веществом, в нем она должна уменьшаться, а здесь – увеличивается. Эти эффекты можно сочетать в прикладных разработках", – дополнил эксперт.Так называемые фазовращатели используются для отделения от общего потока части энергии сигнала либо разделения потока, продолжил он. Для фазовых изменений используют специальные вещества, но изучение возможностей структур у композитных эмульсий может привести к более эффективной технологии.Туркин уточнил, что исследовательская группа планирует продолжить эксперименты с формированием у композитов различных структур и изучением преимуществ каждого варианта.Открытие возможности менять поглощаемость электромагнитного поля и смещать фазы у магнитодиэлектрических эмульсий при их структурировании могут привести к успешной разработке новых СВЧ-устройств, считает ученый.Исследование проводится при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образования РФ в рамках базовой части государственного задания вузам в сфере научной деятельности.

https://ria.ru/20220927/yuurgu-1819499680.html

https://ria.ru/20221017/tpu-1823044359.html

https://ria.ru/20221213/omgtu-1837148212.html

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навигатор абитуриента, университетская наука, россия, северо-кавказский федеральный университет, ставрополь, наука