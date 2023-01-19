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Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
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Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 19.01.2023
Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО
Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T00:30
2023-01-19T00:30
мевлют чавушоглу
в мире
пекка хаависто
финляндия
турция
швеция
нато
рабочая партия курдистана
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявил, что договоренность между США и Турцией о поставках F-16 может способствовать процессу приема Финляндии в НАТО. "Были определенные намеки относительно того, что положительный ход процесса создаст позитивный фон в конгрессе при обсуждении вопроса с F-16. Но мы на различных уровнях заявляем, что это отдельные друг от друга процессы. И есть понимание этого с противоположной стороны",- сказал Чавушоглу на брифинге в среду в Вашингтоне. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать да членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать Рабочую партию Курдистана. Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств.
https://ria.ru/20230117/nato-1845379166.html
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мевлют чавушоглу, в мире, пекка хаависто, финляндия, турция, швеция, нато, рабочая партия курдистана, f-16, f-35, с-400 «триумф»
Мевлют Чавушоглу, В мире, Пекка Хаависто, Финляндия, Турция, Швеция, НАТО, Рабочая партия Курдистана, F-16, F-35, С-400 «Триумф»
00:30 19.01.2023
 
Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции Чавушоглу прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу.
Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявил, что договоренность между США и Турцией о поставках F-16 может способствовать процессу приема Финляндии в НАТО.
Министр обороны Турции Хулуси Акар - РИА Новости, 1920, 17.01.2023
17 января, 10:35
В Турции не увидели выполнения Швецией и Финляндией обязательств по НАТО
"Были определенные намеки относительно того, что положительный ход процесса создаст позитивный фон в конгрессе при обсуждении вопроса с F-16. Но мы на различных уровнях заявляем, что это отдельные друг от друга процессы. И есть понимание этого с противоположной стороны",- сказал Чавушоглу на брифинге в среду в Вашингтоне.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать да членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать Рабочую партию Курдистана. Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств.
Флаги Финляндии, НАТО и Швеции - РИА Новости, 1920, 13.01.2023
13 января, 17:49
Эксперты обсудят членство Швеции и Финляндии в НАТО в ближайшие дни
 
Мевлют ЧавушоглуВ миреПекка ХаавистоФинляндияТурцияШвецияНАТОРабочая партия КурдистанаF-16F-35С-400 «Триумф»
 
 
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