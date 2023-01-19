https://ria.ru/20230119/nato-1845856459.html

Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО - РИА Новости, 19.01.2023

Глава МИД Турции прокомментировал вступление Швеции и Финляндии в НАТО

Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16, заявил глава МИД Турции Мевлют... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T00:30

2023-01-19T00:30

2023-01-19T00:30

мевлют чавушоглу

в мире

пекка хаависто

финляндия

турция

швеция

нато

рабочая партия курдистана

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АНКАРА, 18 янв - РИА Новости. Процесс вступления Швеции и Финляндии в НАТО должен протекать отдельно от сделки Анкары и Вашингтона по истребителям F-16, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу. Глава финского МИД Пекка Хаависто ранее заявил, что договоренность между США и Турцией о поставках F-16 может способствовать процессу приема Финляндии в НАТО. "Были определенные намеки относительно того, что положительный ход процесса создаст позитивный фон в конгрессе при обсуждении вопроса с F-16. Но мы на различных уровнях заявляем, что это отдельные друг от друга процессы. И есть понимание этого с противоположной стороны",- сказал Чавушоглу на брифинге в среду в Вашингтоне. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Президент Турции Тайип Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники. Финляндия и Швеция на фоне событий на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. Эрдоган заявил, что Анкара не может сказать да членству Финляндии и Швеции в альянсе, поскольку не может поверить их заверениям по связям с представителями запрещенной в Турции Рабочей партии Курдистана. Позже по итогам переговоров с турецкой стороной представители Швеции и Финляндии заявили, что страны будут сотрудничать с Анкарой по борьбе с терроризмом, обязуются не поддерживать Рабочую партию Курдистана. Турция сняла свои возражения по поводу вступления Швеции и Финляндии в НАТО. Но позже Эрдоган заявил, что Турция не станет рассматривать в парламенте одобрение заявок Швеции и Финляндии по НАТО в случае невыполнения ими своих обязательств.

https://ria.ru/20230117/nato-1845379166.html

https://ria.ru/20230113/nato-1844705985.html

финляндия

турция

швеция

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мевлют чавушоглу, в мире, пекка хаависто, финляндия, турция, швеция, нато, рабочая партия курдистана, f-16, f-35, с-400 «триумф»