https://ria.ru/20230119/nalogi-1845871182.html
Минск завершил ратификацию договора с Россией по косвенным налогам
Минск завершил ратификацию договора с Россией по косвенным налогам - РИА Новости, 19.01.2023
Минск завершил ратификацию договора с Россией по косвенным налогам
Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам,... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T07:32
2023-01-19T07:32
2023-01-19T07:32
михаил мишустин
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
минск
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, тем самым завершив процедуру ратификации Минском этого международного документа. Закон опубликован на национальном правовом интернет-портале республики. Соответствующий законопроект был принят нижней платой белорусского парламента 20 декабря 2022 года и одобрен верхней - 21 декабря 2022 года. "Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве 3 октября 2022 года", - говорится в законе. Он поручает правительству Белоруссии принять меры по приведению законодательства республики в соответствие с положениями договора, а также иные меры, необходимые для реализации положений документа. Россия в конце прошлого года завершила ратификацию договора: президент РФ Владимир Путин подписал закон о ратификации. Министры финансов России и Белоруссии Антон Силуанов и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией 3 октября по итогам переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина и Романа Головченко. Мишустин назвал договор важным документом, отметив, что он закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства. Договор разработан в целях реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и России и сотрудничеству в таможенной сфере, утвержденной декретом высшего госсовета Союзного государства. Основными целями договора являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле и иных формах экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов России и Белоруссии в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.
https://ria.ru/20221229/nalog-1842246995.html
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михаил мишустин, владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия, минск
Михаил Мишустин, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Россия, Белоруссия, Минск
Минск завершил ратификацию договора с Россией по косвенным налогам
Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Россией по косвенным налогам
МИНСК, 19 янв - РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал закон о ратификации договора с Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, тем самым завершив процедуру ратификации Минском этого международного документа.
Закон опубликован на национальном правовом интернет-портале республики.
Соответствующий законопроект был принят нижней платой белорусского парламента 20 декабря 2022 года и одобрен верхней - 21 декабря 2022 года.
"Ратифицировать договор между Республикой Беларусь и Российской Федерацией об общих принципах налогообложения по косвенным налогам, подписанный в Москве
3 октября 2022 года", - говорится в законе.
Он поручает правительству Белоруссии принять меры по приведению законодательства республики в соответствие с положениями договора, а также иные меры, необходимые для реализации положений документа.
Россия в конце прошлого года завершила ратификацию договора: президент РФ Владимир Путин
подписал закон о ратификации.
Министры финансов России и Белоруссии Антон Силуанов
и Юрий Селиверстов подписали договор об общих принципах налогообложения по косвенным налогам между Россией и Белоруссией 3 октября по итогам переговоров глав правительств двух стран Михаила Мишустина
и Романа Головченко
. Мишустин назвал договор важным документом, отметив, что он закрепляет взаимные обязательства по передаче налоговой информации в единую интегрированную информационную систему администрирования косвенных налогов, определяет минимальные налоговые ставки, закладывает основу для формирования наднационального налогового комитета Союзного государства.
Договор разработан в целях реализации Союзной программы по гармонизации налогового и таможенного законодательства Белоруссии и России и сотрудничеству в таможенной сфере, утвержденной декретом высшего госсовета Союзного государства.
Основными целями договора являются устранение налоговых барьеров во взаимной торговле и иных формах экономического сотрудничества хозяйствующих субъектов, обеспечение целостности фискальной базы сторон и формирование единого информационного пространства для системного сотрудничества и взаимной помощи налоговых органов России и Белоруссии в противодействии уклонению от уплаты косвенных налогов, в том числе при трансграничной торговле.