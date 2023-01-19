https://ria.ru/20230119/naftogaz-1845939136.html

Экс-главу "Нафтогаза" заподозрили в хищении шести миллионов долларов

Экс-главу "Нафтогаза" заподозрили в хищении шести миллионов долларов - РИА Новости, 19.01.2023

Экс-главу "Нафтогаза" заподозрили в хищении шести миллионов долларов

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему главе правления компании "Нафтогаз Украины" в хищении 6 миллионов долларов,... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T12:57

2023-01-19T12:57

2023-01-19T12:57

в мире

андрей коболев

юрий витренко

украина

нафтогаз украины

национальное антикоррупционное бюро украины (набу)

национальный антитеррористический комитет рф

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о подозрении бывшему главе правления компании "Нафтогаз Украины" в хищении 6 миллионов долларов, сообщили в четверг в ведомстве. "НАБУ и САП сообщили бывшему главе правления НАК "Нафтогаз Украины" о подозрении в завладении в 2018 году более чем 229 миллионами гривен (около 6,2 миллионов долларов). Следствием установлено, что глава компании (2014-2021 гг.) в мае 2018 года, вопреки требованиям законодательства, издал распоряжение о премировании сотрудников компании, на основании чего ему выплатили почти 261 миллион гривен (около 7 миллионов долларов) за выдающиеся достижения", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале. В сообщении НАБУ не называется имя подозреваемого, однако с 2014 по 2021 год главой правления НАК "Нафтогаз Украины" был Андрей Коболев. По версии следствия, на протяжении 2018 года подозреваемому незаконно выплатили более 229 миллионов гривен (около 6,2 миллионов долларов) за счет разницы между фактически выплаченной премией и максимально допустимым ее размером. Кабинет министров Украины в апреле 2021 года уволил Коболева в связи с неудовлетворительной работой компании по итогам 2020 года и назначил на этот пост Юрия Витренко, который до этого исполнял обязанности министра энергетики. В "Нафтогазе" сообщали, что чистый консолидированный убыток группы компаний в 2020 году составил 19 миллиардов гривен (около 678,6 миллиона долларов), тогда как утвержденный кабмином финансовый план компании предполагал получение 11,5 миллиарда гривен (около 410 миллионов долларов) прибыли.

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html

https://ria.ru/20230111/ukraina-1844084898.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, андрей коболев, юрий витренко, украина, нафтогаз украины, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), национальный антитеррористический комитет рф