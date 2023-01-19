https://ria.ru/20230119/most-1846012519.html

Офис Зеленского считает, что Запад не будет против удара по Крымскому мосту

Офис Зеленского считает, что Запад не будет против удара по Крымскому мосту - РИА Новости, 19.01.2023

Офис Зеленского считает, что Запад не будет против удара по Крымскому мосту

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью латвийскому новостному порталу Delfi, что изменение настроений на Западе позволит... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T16:17

2023-01-19T16:17

2023-01-19T17:32

специальная военная операция на украине

безопасность

крымский мост

украина

михаил подоляк

россия

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости. Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил в интервью латвийскому новостному порталу Delfi, что изменение настроений на Западе позволит Украине вести более агрессивные действия по отношению к России и делает возможным удар по Крымскому мосту.По его словам, нанести удар по Крымскому мосту "можно будет позже", не сейчас, поскольку к западным партнерам приходит понимание, что "Украина имеет полное военное право наносить удары по любым оккупированным территориям, включая Крым"."В начале, середине войны, когда мы говорили, что могут быть удары по Крымскому полуострову в целом, были очень панические настроения среди наших партнеров. Они говорили: как это, давайте без этого", — сказал Подоляк."Есть несколько нюансов, которые уходят постепенно в прошлое, но надо с ними работать", — добавил советник главы офиса Зеленского. При этом он заявил, что "нанесение ударов по российской территории мы не приветствуем, мы и не наносим удары". Также Подоляк отметил, что для Москвы у Киева "сюрпризы, конечно, есть", но говорить о них он пока не будет. Газета The New York Times сообщила ранее со ссылкой на источники, что администрация президента США Джо Байдена начинает признавать, что Киеву могут потребоваться дополнительные силы для ударов по территории Крыма — угроза контролю России над полуостровом, по мнению Вашингтона, усилит позицию Украины в будущих переговорах. Российские войска уничтожат любое оружие, которое американцы и их союзники поставляют на Украину, и не оставят без ответа удары по своей территории, включая Крым, заявил посол России в США Анатолий Антонов, добавив, что накачка Украины оружием приведет лишь к увеличению жертв среди мирного населения. После теракта на Крымском мосту в октябре 2022 года, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы, ВС России начали наносить удары по украинской инфраструктуре — по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. В декабре Зеленский заявил, что полностью восстановить энергосистему Украины сейчас невозможно.

https://ria.ru/20230119/krym-1845926858.html

https://ria.ru/20221221/most-1840336273.html

https://ria.ru/20230119/zapad-1845853049.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, крымский мост, украина, михаил подоляк, россия, ситуация в днр и лнр