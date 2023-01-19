https://ria.ru/20230119/morze-1845941045.html

Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе

Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе - РИА Новости, 19.01.2023

Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе

Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину часть своего выступления простучал на азбуке Морзе, сообщило в четверг... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:03

2023-01-19T13:03

2023-01-19T13:03

в мире

чехия

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ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину часть своего выступления простучал на азбуке Морзе, сообщило в четверг сетевое издание České noviny. "Правительство и господин премьер (Петр) Фиала, прошу вас ради интересов Чехии, уйдите в отставку. Спасибо!" - так затем перевел на человеческую речь Ланг свой "выстуканный" по трибуне текст. Когда замспикера парламента Ян Скопечек призвал депутата к достойному поведению, Ланг ответил, что если в парламенте разрешается петь, то почему бы здесь не могла звучать азбука Морзе? Говоря о пении, Ланг напомнил инцидент 2011 года, когда депутат Даниэл Корте также во время обсуждения вопроса о недоверии тогдашнему кабмину часть своего выступления пропел. В ответ на замечание председателя заседания Корте заявил, что ни в одном законодательном документе не сказано о том, что при выступлении в парламенте депутатам нельзя петь. Попытка нынешней оппозиции объявить вотум недоверия правительству премьера Фиалы завершилась неудачно, депутаты от правящих партий в голосовании превзошли ее со счетом 102:81.

https://ria.ru/20230111/vaktsinatsiya-1844182514.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, чехия