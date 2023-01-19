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Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе - РИА Новости, 19.01.2023
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Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе
Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе - РИА Новости, 19.01.2023
Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе
Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину часть своего выступления простучал на азбуке Морзе, сообщило в четверг... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:03
2023-01-19T13:03
в мире
чехия
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ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину часть своего выступления простучал на азбуке Морзе, сообщило в четверг сетевое издание České noviny. "Правительство и господин премьер (Петр) Фиала, прошу вас ради интересов Чехии, уйдите в отставку. Спасибо!" - так затем перевел на человеческую речь Ланг свой "выстуканный" по трибуне текст. Когда замспикера парламента Ян Скопечек призвал депутата к достойному поведению, Ланг ответил, что если в парламенте разрешается петь, то почему бы здесь не могла звучать азбука Морзе? Говоря о пении, Ланг напомнил инцидент 2011 года, когда депутат Даниэл Корте также во время обсуждения вопроса о недоверии тогдашнему кабмину часть своего выступления пропел. В ответ на замечание председателя заседания Корте заявил, что ни в одном законодательном документе не сказано о том, что при выступлении в парламенте депутатам нельзя петь. Попытка нынешней оппозиции объявить вотум недоверия правительству премьера Фиалы завершилась неудачно, депутаты от правящих партий в голосовании превзошли ее со счетом 102:81.
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в мире, чехия
В мире, Чехия
13:03 19.01.2023
 
Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе

Депутат чешского парламента от ANO Ланг часть своего выступления простучал на азбуке Морзе

© AP Photo / Petr David JosekЗаседание парламента в Праге, Чешская Республика
Заседание парламента в Праге, Чешская Республика - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© AP Photo / Petr David Josek
Заседание парламента в Праге, Чешская Республика. Архивное фото
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ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину часть своего выступления простучал на азбуке Морзе, сообщило в четверг сетевое издание České noviny.
"Дискуссия о вынесении недоверия в парламенте затянулась далеко за полночь со среды на четверг и, видимо, для того, чтобы разнообразить ее, депутат от оппозиционного движения ANO Губерт Ланг часть своего выступления простучал по трибуне сигналами азбуки Морзе", - говорится в сообщении.
"Правительство и господин премьер (Петр) Фиала, прошу вас ради интересов Чехии, уйдите в отставку. Спасибо!" - так затем перевел на человеческую речь Ланг свой "выстуканный" по трибуне текст.
Когда замспикера парламента Ян Скопечек призвал депутата к достойному поведению, Ланг ответил, что если в парламенте разрешается петь, то почему бы здесь не могла звучать азбука Морзе?
Говоря о пении, Ланг напомнил инцидент 2011 года, когда депутат Даниэл Корте также во время обсуждения вопроса о недоверии тогдашнему кабмину часть своего выступления пропел. В ответ на замечание председателя заседания Корте заявил, что ни в одном законодательном документе не сказано о том, что при выступлении в парламенте депутатам нельзя петь.
Попытка нынешней оппозиции объявить вотум недоверия правительству премьера Фиалы завершилась неудачно, депутаты от правящих партий в голосовании превзошли ее со счетом 102:81.
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