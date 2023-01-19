https://ria.ru/20230119/morze-1845941045.html
Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе
Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе - РИА Новости, 19.01.2023
Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе
Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину часть своего выступления простучал на азбуке Морзе, сообщило в четверг... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:03
2023-01-19T13:03
2023-01-19T13:03
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чехия
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ПРАГА, 19 янв – РИА Новости. Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину часть своего выступления простучал на азбуке Морзе, сообщило в четверг сетевое издание České noviny. "Правительство и господин премьер (Петр) Фиала, прошу вас ради интересов Чехии, уйдите в отставку. Спасибо!" - так затем перевел на человеческую речь Ланг свой "выстуканный" по трибуне текст. Когда замспикера парламента Ян Скопечек призвал депутата к достойному поведению, Ланг ответил, что если в парламенте разрешается петь, то почему бы здесь не могла звучать азбука Морзе? Говоря о пении, Ланг напомнил инцидент 2011 года, когда депутат Даниэл Корте также во время обсуждения вопроса о недоверии тогдашнему кабмину часть своего выступления пропел. В ответ на замечание председателя заседания Корте заявил, что ни в одном законодательном документе не сказано о том, что при выступлении в парламенте депутатам нельзя петь. Попытка нынешней оппозиции объявить вотум недоверия правительству премьера Фиалы завершилась неудачно, депутаты от правящих партий в голосовании превзошли ее со счетом 102:81.
https://ria.ru/20230111/vaktsinatsiya-1844182514.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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в мире, чехия
Депутат чешского парламента часть выступления простучал на азбуке Морзе
Депутат чешского парламента от ANO Ланг часть своего выступления простучал на азбуке Морзе
ПРАГА, 19 янв – РИА Новости.
Депутат чешского парламента Губерт Ланг во время дискуссии о вынесении недоверия кабмину часть своего выступления простучал на азбуке Морзе, сообщило в четверг сетевое издание České noviny
.
"Дискуссия о вынесении недоверия в парламенте затянулась далеко за полночь со среды на четверг и, видимо, для того, чтобы разнообразить ее, депутат от оппозиционного движения ANO Губерт Ланг часть своего выступления простучал по трибуне сигналами азбуки Морзе", - говорится в сообщении.
"Правительство и господин премьер (Петр) Фиала, прошу вас ради интересов Чехии
, уйдите в отставку. Спасибо!" - так затем перевел на человеческую речь Ланг свой "выстуканный" по трибуне текст.
Когда замспикера парламента Ян Скопечек призвал депутата к достойному поведению, Ланг ответил, что если в парламенте разрешается петь, то почему бы здесь не могла звучать азбука Морзе?
Говоря о пении, Ланг напомнил инцидент 2011 года, когда депутат Даниэл Корте также во время обсуждения вопроса о недоверии тогдашнему кабмину часть своего выступления пропел. В ответ на замечание председателя заседания Корте заявил, что ни в одном законодательном документе не сказано о том, что при выступлении в парламенте депутатам нельзя петь.
Попытка нынешней оппозиции объявить вотум недоверия правительству премьера Фиалы завершилась неудачно, депутаты от правящих партий в голосовании превзошли ее со счетом 102:81.