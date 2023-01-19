23:46 19.01.2023 (обновлено: 23:51 19.01.2023)
Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа
Колумбийские моряки спасли мужчину после месячного дрейфа на яхте по Карибскому морю
© Depositphotos.com / ObserverЯхта в море
© Depositphotos.com / Observer
Яхта в море. Архивное фото
МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Доминиканец Элвис Франсуа с декабря дрейфовал на аварийной яхте по Карибскому морю и смог спастись, написав HELP на борту судна - его заметили и выслали помощь, сообщили в ВМС Колумбии.
"Колумбийские ВМС в координации с Главным морским управлением, морским союзом и совместно с Национальной авиационной военно-морской службой Панамы спасли иностранца в 120 морских милях к северо-западу от Пуэрто-Боливара в департаменте Ла-Гуахира. Военно-морское учреждение получило информацию о дрейфующем в водах Карибского моря паруснике с выбитым на корпусе словом "HELP" (Помогите). После объявления чрезвычайной ситуации были активированы протоколы поисково-спасательных операций ВМС Колумбии и Морского управления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Со слов потерпевшего, который уже получил медпомощь и готовится отбыть на родину, стало известно, что ЧП произошло в декабре прошлого года недалеко от острова Сен-Мартен на Нидерландских Антильских островах неподалеку от побережья Венесуэлы. В ходе генерального ремонта судна его унесло в открытое море, попытки маневрировать и ввести в строй оборудование на борту не дали результата. По счастливой случайности яхту заметили с воздуха и вызвали подмогу.
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