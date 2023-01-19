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Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа - РИА Новости, 19.01.2023
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Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа
Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа - РИА Новости, 19.01.2023
Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа
Доминиканец Элвис Франсуа с декабря дрейфовал на аварийной яхте по Карибскому морю и смог спастись, написав HELP на борту судна - его заметили и выслали помощь, РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T23:46
2023-01-19T23:51
в мире
карибское море
колумбия
происшествия
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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Доминиканец Элвис Франсуа с декабря дрейфовал на аварийной яхте по Карибскому морю и смог спастись, написав HELP на борту судна - его заметили и выслали помощь, сообщили в ВМС Колумбии. "Колумбийские ВМС в координации с Главным морским управлением, морским союзом и совместно с Национальной авиационной военно-морской службой Панамы спасли иностранца в 120 морских милях к северо-западу от Пуэрто-Боливара в департаменте Ла-Гуахира. Военно-морское учреждение получило информацию о дрейфующем в водах Карибского моря паруснике с выбитым на корпусе словом "HELP" (Помогите). После объявления чрезвычайной ситуации были активированы протоколы поисково-спасательных операций ВМС Колумбии и Морского управления", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Со слов потерпевшего, который уже получил медпомощь и готовится отбыть на родину, стало известно, что ЧП произошло в декабре прошлого года недалеко от острова Сен-Мартен на Нидерландских Антильских островах неподалеку от побережья Венесуэлы. В ходе генерального ремонта судна его унесло в открытое море, попытки маневрировать и ввести в строй оборудование на борту не дали результата. По счастливой случайности яхту заметили с воздуха и вызвали подмогу.
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в мире, карибское море, колумбия, происшествия
В мире, Карибское море, Колумбия, Происшествия
23:46 19.01.2023 (обновлено: 23:51 19.01.2023)
 
Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа

Колумбийские моряки спасли мужчину после месячного дрейфа на яхте по Карибскому морю

© Depositphotos.com / ObserverЯхта в море
Яхта в море - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Depositphotos.com / Observer
Яхта в море. Архивное фото
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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Доминиканец Элвис Франсуа с декабря дрейфовал на аварийной яхте по Карибскому морю и смог спастись, написав HELP на борту судна - его заметили и выслали помощь, сообщили в ВМС Колумбии.
"Колумбийские ВМС в координации с Главным морским управлением, морским союзом и совместно с Национальной авиационной военно-морской службой Панамы спасли иностранца в 120 морских милях к северо-западу от Пуэрто-Боливара в департаменте Ла-Гуахира. Военно-морское учреждение получило информацию о дрейфующем в водах Карибского моря паруснике с выбитым на корпусе словом "HELP" (Помогите). После объявления чрезвычайной ситуации были активированы протоколы поисково-спасательных операций ВМС Колумбии и Морского управления", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Со слов потерпевшего, который уже получил медпомощь и готовится отбыть на родину, стало известно, что ЧП произошло в декабре прошлого года недалеко от острова Сен-Мартен на Нидерландских Антильских островах неподалеку от побережья Венесуэлы. В ходе генерального ремонта судна его унесло в открытое море, попытки маневрировать и ввести в строй оборудование на борту не дали результата. По счастливой случайности яхту заметили с воздуха и вызвали подмогу.
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В миреКарибское мореКолумбияПроисшествия
 
 
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