https://ria.ru/20230119/moryaki-1846130373.html

Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа

Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа - РИА Новости, 19.01.2023

Колумбийские моряки спасли мужчину на аварийной яхте после месячного дрейфа

Доминиканец Элвис Франсуа с декабря дрейфовал на аварийной яхте по Карибскому морю и смог спастись, написав HELP на борту судна - его заметили и выслали помощь, РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T23:46

2023-01-19T23:46

2023-01-19T23:51

в мире

карибское море

колумбия

происшествия

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МЕХИКО, 19 янв - РИА Новости. Доминиканец Элвис Франсуа с декабря дрейфовал на аварийной яхте по Карибскому морю и смог спастись, написав HELP на борту судна - его заметили и выслали помощь, сообщили в ВМС Колумбии. "Колумбийские ВМС в координации с Главным морским управлением, морским союзом и совместно с Национальной авиационной военно-морской службой Панамы спасли иностранца в 120 морских милях к северо-западу от Пуэрто-Боливара в департаменте Ла-Гуахира. Военно-морское учреждение получило информацию о дрейфующем в водах Карибского моря паруснике с выбитым на корпусе словом "HELP" (Помогите). После объявления чрезвычайной ситуации были активированы протоколы поисково-спасательных операций ВМС Колумбии и Морского управления", - говорится в сообщении на сайте ведомства. Со слов потерпевшего, который уже получил медпомощь и готовится отбыть на родину, стало известно, что ЧП произошло в декабре прошлого года недалеко от острова Сен-Мартен на Нидерландских Антильских островах неподалеку от побережья Венесуэлы. В ходе генерального ремонта судна его унесло в открытое море, попытки маневрировать и ввести в строй оборудование на борту не дали результата. По счастливой случайности яхту заметили с воздуха и вызвали подмогу.

https://ria.ru/20221111/yakhty-1830979626.html

карибское море

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в мире, карибское море, колумбия, происшествия