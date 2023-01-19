https://ria.ru/20230119/moravetskiy-1846118767.html

Запад устал от Украины, заявил премьер Польши

Запад устал от Украины, заявил премьер Польши - РИА Новости, 19.01.2023

Запад устал от Украины, заявил премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Запад "устал" от Украины, но Польша хочет оживить эту тему. РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T21:51

2023-01-19T21:51

2023-01-19T22:06

матеуш моравецкий

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ВАРШАВА, 19 янв – РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал, что Запад "устал" от Украины, но Польша хочет оживить эту тему. Накануне Моравецкий уже отмечал, что западные страны устали помогать Украине. "Я вижу в западном мире снижение интереса к тому, что происходит за нашей восточной границей. Мы, поляки, должны оживлять дискуссию об Украине, о том, как важна борьба с Россией, потому что Запад все больше устал от того, что там происходит", - сказал Моравецкий журналистам. Он добавил, что это "очень важно, чтобы общественное мнение на Западе постоянно понимало, что здесь решается будущее Европы, если не мира". При этом польский премьер отметил, что западное общество не так терпеливо. "Западное общество, которое не так терпеливо, может устать, не хочет направлять оружие, не хочет поддерживать Украину, и все это может пойти не так", - заявил он. Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России. В среду глава делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов отмечал, что политика Запада, направленная на антироссийское военное усиление Киева, поставила всю Европу на грань вооруженного конфликта. После начала специальной военной операции на Украине Запад усилил санкционное давление на Россию, что привело к росту цен на электроэнергию, топливо и продукты питания в Европе и США. При этом, как указывал российский президент Владимир Путин, политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230119/boepripasy-1845919802.html

https://ria.ru/20230118/ukraina-1845776419.html

https://ria.ru/20230119/tanki-1845796076.html

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матеуш моравецкий, украина, нато, польша, в мире