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Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР - РИА Новости, 19.01.2023
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Культура
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Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР
Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР - РИА Новости, 19.01.2023
Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР
В 1940-е легкая промышленность работала на фронт — было не до нарядов. Но война повлияла на формирование новых канонов женской красоты. О том, почему стали... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T08:00
2023-01-19T08:01
культура
мода в ссср: ретроспектива
мода
стиль жизни
стиль
одежда
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В 1940-е легкая промышленность работала на фронт — было не до нарядов. Но война повлияла на формирование новых канонов женской красоты. О том, почему стали популярными широкие плечи и белые воротнички, как власть использовала моду в политических целях и зачем носили тюрбаны, — в материале РИА новости.Западное влияниеК СССР присоединились территории с развитой легкой промышленностью: Западная Белоруссия, Западная Украина, Выборг, Бессарабия, Прибалтика. Советские граждане познакомились с мировой модой.Ригу тогда называли "маленьким Парижем": оттуда привозили дефицитные чулки, белье, духи и меха.В кинотеатрах показывали трофейные фильмы — "Индийская гробница", "Охотники за каучуком", "Тоска", "Чио-Чио-сан", "Девушка моей мечты". Это тоже влияло на бытовую культуру.Из освобожденной от нацистов Европы привозили и готовую одежду — ее продавали на барахолках.Дом моделей — начало новой эпохиВ 1944-м в столице открылся Дом моделей на Кузнецком Мосту.Предполагалось, что там лучшие художники будут создавать лекала для швейных фабрик, но предприятия не спешили выпускать сложные модели. В послевоенное время хорошо уходила с прилавков любая одежда — даже простых фасонов и из дешевых материалов.С развертыванием холодной войны центр моды стал инструментом политического противостояния с Западом. Советская швейная промышленность должна была продемонстрировать эффективность социалистической системы.Девушка-подружкаВойна вытеснила образ гламурной дивы 30-х — субтильной и легкомысленной дамы с белым завитком на лбу, мушкой над губой, горжеткой на плече и мундштуком в руке. В моду вошла женщина земная, верная и надежная, которая дождется с фронта и справится с мужскими обязанностями, — олицетворение добродетели и силы.Это отразилось в силуэтах, прическах, макияже. В моду вошли девушки крепкие, статные, с подчеркнутыми формами.Акцент на плечиПодплечники в 40-е вшивали как в женские вещи, так и в мужские.В моду вошли платья и блузки с рукавом-фонариком. Их часто надевали под сарафаны. Некоторые специалисты рассматривают тренд как еще одно проявление запроса на женскую силу. Другие объясняют его популярностью испано-латиноамериканского стиля и культуры.Стиль милитариВоенная форма, телогрейки, кирзовые сапоги — все это в послевоенные годы надевали и женщины. Одежды не хватало, главной ценностью считалась износоустойчивость, а не красота, поэтому в ход шла и солдатская экипировка.Для мужчин же носить форму вне службы было модным — образ военного был на пике популярности в СССР вплоть до перестройки.Стиль милитари проявлялся в таких элементах, как накладные карманы, погоны, штрипки.Романтичный стильЧтобы хоть как-то подчеркнуть женственность при таком грубоватом силуэте, одежду часто украшали цветочными вышивками, рюшами, бантами, бусами, брошами.Звезды любили блистать в меховых накидках из норки и горжетках из чернобурой лисы.ТюрбанТюрбан — еще один атрибут роскошной жизни и возможность подчеркнуть высокий социальный статус. Такой головной убор часто носили оперные дивы и представители творческой интеллигенции. Обычные женщины завязывали на восточный манер платки и шарфы.Также были в моде тирольские шляпы, "менингитки" — головные уборы, напоминающие таблетку, "арбузные корки" — в виде полумесяца. Загадочности женщине 40-х придавала вуаль."Шляпы завершали образы с широкими плечами, придавали женственности и визуально увеличивали голову", — отмечает Трубецкова.Этим же стилист объясняет и появление новой формы прически. Столь модные в предыдущее десятилетие стрижки не уравновешивали грузный силуэт, поэтому волосы стали длиннее.Красная помада и кудриИх подкручивали и укладывали, создавая валик в области макушки или затылка.Топ-стилист и эксперт моды Иван Субота полагает, что главная прическа 40-х была заимствована из фильмов. Символом эпохи по-прежнему оставалась Любовь Орлова, которая, в свою очередь, вдохновлялась голливудским кинематографом."Были актуальны воздушные кудри без начеса, волосы практически всегда собранные, — уточняет он. — Очень любили использовать валики различной формы и объема. Также были в моде собранные низкие пучки и косы".Белые воротнички"Столь популярные в 40-е белые воротнички, которые надевали на платья, давали эмоцию правильности, честности, порядочности — как раз то, что было особенно востребованным. Ведь первая ассоциация с этим предметом одежды — школьная форма", — говорит Инесса Трубецкова.То же можно сказать и о белых носках и гольфах, которые часто надевали с туфлями и босоножками. Хотя некоторые историки моды связывают тренд с дефицитом женских чулок.ПлатформаЧтобы уравновесить тяжеловесный силуэт, женщины начали носить обувь на платформе. Правда, не на такой высокой, как у хиппи 70-х.По словам Трубецковой, костюм милитари очень приземляет, широкие плечи, юбка по колено создают увесистый, тяжеловесный силуэт. А обувь на толстой подошве помогала визуально чуть вытянуть фигуру.
https://ria.ru/20221229/moda-1841071511.html
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Светлана Вовк
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РИА Новости
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мода в ссср: ретроспектива, мода, стиль жизни, стиль, одежда
Культура, Мода в СССР: ретроспектива, мода, Стиль жизни, стиль, Одежда
08:00 19.01.2023 (обновлено: 08:01 19.01.2023)
 

Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР

© РИА Новости / Александр Чепрунов / Перейти в медиабанкГрузинская ССР. Батумский ботанический сад, 1952 год
Грузинская ССР. Батумский ботанический сад, 1952 год - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Александр Чепрунов
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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В 1940-е легкая промышленность работала на фронт — было не до нарядов. Но война повлияла на формирование новых канонов женской красоты. О том, почему стали популярными широкие плечи и белые воротнички, как власть использовала моду в политических целях и зачем носили тюрбаны, — в материале РИА новости.

Западное влияние

К СССР присоединились территории с развитой легкой промышленностью: Западная Белоруссия, Западная Украина, Выборг, Бессарабия, Прибалтика. Советские граждане познакомились с мировой модой.
Ригу тогда называли "маленьким Парижем": оттуда привозили дефицитные чулки, белье, духи и меха.
© Universum Film (UFA) (1944)Кадр из фильма "Девушка моей мечты"
Кадр из фильма Девушка моей мечты
1 из 3
Кадр из фильма "Девушка моей мечты"
© Universum Film (UFA) (1944)
© Universum Film (UFA) (1944)

Фрагмент фильма "Девушка моей мечты"

Кадр из фильма Девушка моей мечты
2 из 3

Фрагмент фильма "Девушка моей мечты"

© Universum Film (UFA) (1944)
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанк

Отдел "Меха" в ЦУМе (Центральный универсальный магазин). Москва,1948 год

Отдел Меха в магазине ЦУМ. Москва ,1948 год
3 из 3

Отдел "Меха" в ЦУМе (Центральный универсальный магазин). Москва,1948 год

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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1 из 3
Кадр из фильма "Девушка моей мечты"
© Universum Film (UFA) (1944)
2 из 3

Фрагмент фильма "Девушка моей мечты"

© Universum Film (UFA) (1944)
3 из 3

Отдел "Меха" в ЦУМе (Центральный универсальный магазин). Москва,1948 год

© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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"Можно сказать, что в первые послевоенные годы была такая еле заметная оттепель, — рассказывает доктор исторических наук, профессор ЕУСПб Константин Ерусалимский. — Западные страны воспринимались как союзники, хотя на дипломатическом уровне уже началась холодная война. Сталину важно было показать всему миру, что СССР — миролюбивое, открытое государство. Доктрина эта продвиглась в том числе за счет моды".

В кинотеатрах показывали трофейные фильмы — "Индийская гробница", "Охотники за каучуком", "Тоска", "Чио-Чио-сан", "Девушка моей мечты". Это тоже влияло на бытовую культуру.
Из освобожденной от нацистов Европы привозили и готовую одежду — ее продавали на барахолках.

Дом моделей — начало новой эпохи

© РИА Новости / А. Воротынский / Перейти в медиабанкПродавец отдела мужской одежды демонстрирует покупателю товар в универсальном магазине на Новоподмосковной улице в Москве, 1957 год
Продавец отдела мужской одежды демонстрирует покупателю товар в универсальном магазине на Новоподмосковной улице Москвы. 1957 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / А. Воротынский
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Продавец отдела мужской одежды демонстрирует покупателю товар в универсальном магазине на Новоподмосковной улице в Москве, 1957 год
В 1944-м в столице открылся Дом моделей на Кузнецком Мосту.
Предполагалось, что там лучшие художники будут создавать лекала для швейных фабрик, но предприятия не спешили выпускать сложные модели. В послевоенное время хорошо уходила с прилавков любая одежда — даже простых фасонов и из дешевых материалов.
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Фланелевое платье с шелковой блузкой

Советская мода сезона весна-лето 1954. Фланелевое платье с шелковой блузкой
1 из 5

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Фланелевое платье с шелковой блузкой

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Летнее пальто из полушерстяной ткани с отделкой из черного бархата

Советская мода сезона весна-лето 1954. Летнее пальто из полушерстяной ткани с отделкой из черного бархата
2 из 5

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Летнее пальто из полушерстяной ткани с отделкой из черного бархата

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Строгий шерстяной костюм с отделкой из меха колонка

Советская мода сезона весна-лето 1954. Строгий шерстяной костюм с отделкой из меха колонка
3 из 5

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Строгий шерстяной костюм с отделкой из меха колонка

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Летнее пальто из шерстяной фланели с отделкой из меха белого песца

Советская мода сезона весна-лето 1954. Летнее пальто из шерстяной фланели с отделкой из меха белого песца
4 из 5

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Летнее пальто из шерстяной фланели с отделкой из меха белого песца

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Ансамбль для летнего отдыха

Ансамбль для летнего отдыха. 1956 год
5 из 5

Ансамбль для летнего отдыха

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
1 из 5

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Фланелевое платье с шелковой блузкой

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
2 из 5

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Летнее пальто из полушерстяной ткани с отделкой из черного бархата

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
3 из 5

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Строгий шерстяной костюм с отделкой из меха колонка

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
4 из 5

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Летнее пальто из шерстяной фланели с отделкой из меха белого песца

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
5 из 5

Ансамбль для летнего отдыха

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
С развертыванием холодной войны центр моды стал инструментом политического противостояния с Западом. Советская швейная промышленность должна была продемонстрировать эффективность социалистической системы.

Девушка-подружка

© РИА Новости / Михаил Озерский / Перейти в медиабанк

Женщины танцуют на улицах Москвы в честь Дня Победы 9 мая 1945 года

Женщины танцуют на улицах Москвы в честь Дня Победы 9 мая 1945 года
1 из 4

Женщины танцуют на улицах Москвы в честь Дня Победы 9 мая 1945 года

© РИА Новости / Михаил Озерский
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© РИА Новости / Ян Тихонов / Перейти в медиабанк

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобожденные жители латышской деревни преподносят цветы члену Военного совета II Прибалтийского фронта генерал-лейтенанту Владимиру Николаевичу Богаткину

Освобожденные жители латышской деревни преподносят цветы члену Военного Совета II Прибалтийского фронта генерал-лейтенанту Владимиру Николаевичу Богаткину. 1944 год
2 из 4

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобожденные жители латышской деревни преподносят цветы члену Военного совета II Прибалтийского фронта генерал-лейтенанту Владимиру Николаевичу Богаткину

© РИА Новости / Ян Тихонов
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© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Актриса Лидия Смирнова в роли Шурочки в фильме "Моя любовь". Режиссер Владимир Корш-Саблин, композитор Исаак Дунаевский, "Беларусьфильм"

Актриса Лидия Смирнова в фильме Моя любовь. 1940 год
3 из 4

Актриса Лидия Смирнова в роли Шурочки в фильме "Моя любовь". Режиссер Владимир Корш-Саблин, композитор Исаак Дунаевский, "Беларусьфильм"

© РИА Новости
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© РИА Новости / Марк Редькин / Перейти в медиабанк

Поезд с комсомольцами-добровольцами отправляется на стройку в Норильск, лето 1956 года

Поезд с комсомольцами-добровольцами отправляется на стройку в Норильск, лето 1956 года
4 из 4

Поезд с комсомольцами-добровольцами отправляется на стройку в Норильск, лето 1956 года

© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в медиабанк
1 из 4

Женщины танцуют на улицах Москвы в честь Дня Победы 9 мая 1945 года

© РИА Новости / Михаил Озерский
Перейти в медиабанк
2 из 4

Великая Отечественная война 1941-1945 годов. Освобожденные жители латышской деревни преподносят цветы члену Военного совета II Прибалтийского фронта генерал-лейтенанту Владимиру Николаевичу Богаткину

© РИА Новости / Ян Тихонов
Перейти в медиабанк
3 из 4

Актриса Лидия Смирнова в роли Шурочки в фильме "Моя любовь". Режиссер Владимир Корш-Саблин, композитор Исаак Дунаевский, "Беларусьфильм"

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
4 из 4

Поезд с комсомольцами-добровольцами отправляется на стройку в Норильск, лето 1956 года

© РИА Новости / Марк Редькин
Перейти в медиабанк
Война вытеснила образ гламурной дивы 30-х — субтильной и легкомысленной дамы с белым завитком на лбу, мушкой над губой, горжеткой на плече и мундштуком в руке. В моду вошла женщина земная, верная и надежная, которая дождется с фронта и справится с мужскими обязанностями, — олицетворение добродетели и силы.
© РИА Новости / Максимов / Перейти в медиабанкУволенные в запас военнослужащие гуляют с девушками, 1956 год
Уволенные в запас военнослужащие гуляют с девушками. 1956 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Максимов
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Уволенные в запас военнослужащие гуляют с девушками, 1956 год

"У каждого десятилетия свой женский образ, — объясняет член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий Инесса Трубецкова. — На протяжении всех 40-х война витала в воздухе — и это отражалось на типажах и моделях, востребованных в обществе".

© РИА Новости / Перейти в медиабанкЛюдмила Целиковская и Павел Кадочников в фильме "Повесть о настоящем человеке"
Людмила Целиковская и Павел Кадочников в фильме Повесть о настоящем человеке. - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Людмила Целиковская и Павел Кадочников в фильме "Повесть о настоящем человеке"
Это отразилось в силуэтах, прическах, макияже. В моду вошли девушки крепкие, статные, с подчеркнутыми формами.

Акцент на плечи

Подплечники в 40-е вшивали как в женские вещи, так и в мужские.

"Это мужественность чистой воды! — говорит Трубецкова. — Все мужские обязанности легли на женские плечи, поэтому они стали шире. Пиджак — по определению атрибут мужского гардероба, а в таком гипертрофированном варианте — тем более. Женственная вещь — это скорее жакет с покатыми плечами, который войдет в моду в 50-е".

© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанкПередовики сельского хозяйства на ВСХВ в Москве, 1954 год
Передовики сельского хозяйства на ВСХВ в Москве. 1954 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Передовики сельского хозяйства на ВСХВ в Москве, 1954 год
В моду вошли платья и блузки с рукавом-фонариком. Их часто надевали под сарафаны. Некоторые специалисты рассматривают тренд как еще одно проявление запроса на женскую силу. Другие объясняют его популярностью испано-латиноамериканского стиля и культуры.

Стиль милитари

Военная форма, телогрейки, кирзовые сапоги — все это в послевоенные годы надевали и женщины. Одежды не хватало, главной ценностью считалась износоустойчивость, а не красота, поэтому в ход шла и солдатская экипировка.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанк Фронтовая бригада артистов, 1943 год
 Фронтовая бригада артистов, 1943 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Фронтовая бригада артистов, 1943 год
Для мужчин же носить форму вне службы было модным — образ военного был на пике популярности в СССР вплоть до перестройки.
Стиль милитари проявлялся в таких элементах, как накладные карманы, погоны, штрипки.

Романтичный стиль

Чтобы хоть как-то подчеркнуть женственность при таком грубоватом силуэте, одежду часто украшали цветочными вышивками, рюшами, бантами, бусами, брошами.
© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанкДемонстрация платья из креп-жоржета, 1954 год
Демонстрация платья из платье из креп-жоржета. 1954 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
Демонстрация платья из креп-жоржета, 1954 год
Звезды любили блистать в меховых накидках из норки и горжетках из чернобурой лисы.

Тюрбан

Тюрбан — еще один атрибут роскошной жизни и возможность подчеркнуть высокий социальный статус. Такой головной убор часто носили оперные дивы и представители творческой интеллигенции. Обычные женщины завязывали на восточный манер платки и шарфы.
© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанкНародная артистка СССР, оперная певица Надежда Андреевна Обухова на избирательном участке, 1950 год
Народная артистка СССР, оперная певица Надежда Андреевна Обухова на избирательном участке. 1950 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
Перейти в медиабанк
Народная артистка СССР, оперная певица Надежда Андреевна Обухова на избирательном участке, 1950 год

"Это довоенная традиция, связанная со стилем ар-деко и дягилевскими сезонами, — рассказывает Константин Ерусалимский. — Если посмотреть на послевоенные портреты представителей творческой интеллигенции, создается впечатление, что они живут в другую эпоху — в стандартах Серебряного века".

Также были в моде тирольские шляпы, "менингитки" — головные уборы, напоминающие таблетку, "арбузные корки" — в виде полумесяца. Загадочности женщине 40-х придавала вуаль.
© РИА Новости / Перейти в медиабанк

Кадр из фильма "В шесть часов вечера после войны" (режиссер — Иван Пырьев). В роли Вари — Марина Ладынина

Марина Ладынина в фильме В шесть часов вечера после войны. 1944 год
1 из 3

Кадр из фильма "В шесть часов вечера после войны" (режиссер — Иван Пырьев). В роли Вари — Марина Ладынина

© РИА Новости
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© РИА Новости / Михаил Гершман / Перейти в медиабанк

Любовь Петровна Орлова — народная артистка СССР, актриса Государственного академического театра имени Моссовета

Любовь Орлова
2 из 3

Любовь Петровна Орлова — народная артистка СССР, актриса Государственного академического театра имени Моссовета

© РИА Новости / Михаил Гершман
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© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Любовь Орлова (1902-1975), народная артистка СССР. После вечерней прогулки на лыжах на своей подмосковной даче во Внуково

Любовь Орлова после вечерней прогулки на лыжах на своей подмосковной даче во Внуково
3 из 3

Любовь Орлова (1902-1975), народная артистка СССР. После вечерней прогулки на лыжах на своей подмосковной даче во Внуково

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
1 из 3

Кадр из фильма "В шесть часов вечера после войны" (режиссер — Иван Пырьев). В роли Вари — Марина Ладынина

© РИА Новости
Перейти в медиабанк
2 из 3

Любовь Петровна Орлова — народная артистка СССР, актриса Государственного академического театра имени Моссовета

© РИА Новости / Михаил Гершман
Перейти в медиабанк
3 из 3

Любовь Орлова (1902-1975), народная артистка СССР. После вечерней прогулки на лыжах на своей подмосковной даче во Внуково

© РИА Новости / Василий Малышев
Перейти в медиабанк
"Шляпы завершали образы с широкими плечами, придавали женственности и визуально увеличивали голову", — отмечает Трубецкова.
Этим же стилист объясняет и появление новой формы прически. Столь модные в предыдущее десятилетие стрижки не уравновешивали грузный силуэт, поэтому волосы стали длиннее.

Красная помада и кудри

© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанкМосковский парикмахер делает прическу клиентке, 1956 год
Московский парикмахер делает прическу клиентке. 1956 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Василий Малышев
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Московский парикмахер делает прическу клиентке, 1956 год
Их подкручивали и укладывали, создавая валик в области макушки или затылка.
Топ-стилист и эксперт моды Иван Субота полагает, что главная прическа 40-х была заимствована из фильмов. Символом эпохи по-прежнему оставалась Любовь Орлова, которая, в свою очередь, вдохновлялась голливудским кинематографом.
© РИА Новости / Перейти в медиабанкАктриса Любовь Орлова
Актриса Любовь Орлова - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости
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Актриса Любовь Орлова
"Были актуальны воздушные кудри без начеса, волосы практически всегда собранные, — уточняет он. — Очень любили использовать валики различной формы и объема. Также были в моде собранные низкие пучки и косы".

"Тренд на красную помаду можно объяснить послевоенным дефицитом, — считает Субота. — Сделать профессиональный мейк было в те годы достаточно сложно, даже пудра стала более доступной только в 50-е. Куда проще накрасить губы красной помадой — и уже "прибрана".

Белые воротнички

© РИА Новости / Василий Малышев / Перейти в медиабанк

Советская мода сезона весна-лето — 1954. Домашнее платье с отложным воротником и фартук из штапельного полотна

Советская мода сезона весна-лето 1954. Домашнее платье с отложным воротником и фартук из штапельного полотна
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Советская мода сезона весна-лето — 1954. Домашнее платье с отложным воротником и фартук из штапельного полотна

© РИА Новости / Василий Малышев
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© РИА Новости / Борис Рябинин / Перейти в медиабанк

Рабочий Новосибирского грузового порта на Оби Григорий Кругленко подбирает литературу к очередному занятию на курсах портовых механиков

Рабочий Новосибирского грузового порта на реке Обь Григорий Кругленко подбирает литературу к очередному занятию на курсах портовых механиков. 1953 год
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Рабочий Новосибирского грузового порта на Оби Григорий Кругленко подбирает литературу к очередному занятию на курсах портовых механиков

© РИА Новости / Борис Рябинин
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Советская мода сезона весна-лето — 1954. Домашнее платье с отложным воротником и фартук из штапельного полотна

© РИА Новости / Василий Малышев
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2 из 2

Рабочий Новосибирского грузового порта на Оби Григорий Кругленко подбирает литературу к очередному занятию на курсах портовых механиков

© РИА Новости / Борис Рябинин
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"Столь популярные в 40-е белые воротнички, которые надевали на платья, давали эмоцию правильности, честности, порядочности — как раз то, что было особенно востребованным. Ведь первая ассоциация с этим предметом одежды — школьная форма", — говорит Инесса Трубецкова.
То же можно сказать и о белых носках и гольфах, которые часто надевали с туфлями и босоножками. Хотя некоторые историки моды связывают тренд с дефицитом женских чулок.

Платформа

© РИА Новости / Анатолий Гаранин / Перейти в медиабанкСанаторий "Курпаты". Ялта, Крым, 1950 год
Санаторий Курпаты. Ялта, Крым. 1950 год - РИА Новости, 1920, 18.01.2023
© РИА Новости / Анатолий Гаранин
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Санаторий "Курпаты". Ялта, Крым, 1950 год
Чтобы уравновесить тяжеловесный силуэт, женщины начали носить обувь на платформе. Правда, не на такой высокой, как у хиппи 70-х.
По словам Трубецковой, костюм милитари очень приземляет, широкие плечи, юбка по колено создают увесистый, тяжеловесный силуэт. А обувь на толстой подошве помогала визуально чуть вытянуть фигуру.
Советский плакат, 1929 год. Женщины легкого поведения одеты на западный манер; на советской женщине на переднем плане кофта и юбка ярких цветов, красная косынка - РИА Новости, 1920, 29.12.2022
29 декабря 2022, 08:00Культура
Долой буржуазную пошлость: что было модно в 1920-30-х в СССР
 
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