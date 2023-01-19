https://ria.ru/20230119/moda-1845786314.html

Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР

Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР - РИА Новости, 19.01.2023

Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР

В 1940-е легкая промышленность работала на фронт — было не до нарядов. Но война повлияла на формирование новых канонов женской красоты. О том, почему стали... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:00

2023-01-19T08:01

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МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В 1940-е легкая промышленность работала на фронт — было не до нарядов. Но война повлияла на формирование новых канонов женской красоты. О том, почему стали популярными широкие плечи и белые воротнички, как власть использовала моду в политических целях и зачем носили тюрбаны, — в материале РИА новости.Западное влияниеК СССР присоединились территории с развитой легкой промышленностью: Западная Белоруссия, Западная Украина, Выборг, Бессарабия, Прибалтика. Советские граждане познакомились с мировой модой.Ригу тогда называли "маленьким Парижем": оттуда привозили дефицитные чулки, белье, духи и меха.В кинотеатрах показывали трофейные фильмы — "Индийская гробница", "Охотники за каучуком", "Тоска", "Чио-Чио-сан", "Девушка моей мечты". Это тоже влияло на бытовую культуру.Из освобожденной от нацистов Европы привозили и готовую одежду — ее продавали на барахолках.Дом моделей — начало новой эпохиВ 1944-м в столице открылся Дом моделей на Кузнецком Мосту.Предполагалось, что там лучшие художники будут создавать лекала для швейных фабрик, но предприятия не спешили выпускать сложные модели. В послевоенное время хорошо уходила с прилавков любая одежда — даже простых фасонов и из дешевых материалов.С развертыванием холодной войны центр моды стал инструментом политического противостояния с Западом. Советская швейная промышленность должна была продемонстрировать эффективность социалистической системы.Девушка-подружкаВойна вытеснила образ гламурной дивы 30-х — субтильной и легкомысленной дамы с белым завитком на лбу, мушкой над губой, горжеткой на плече и мундштуком в руке. В моду вошла женщина земная, верная и надежная, которая дождется с фронта и справится с мужскими обязанностями, — олицетворение добродетели и силы.Это отразилось в силуэтах, прическах, макияже. В моду вошли девушки крепкие, статные, с подчеркнутыми формами.Акцент на плечиПодплечники в 40-е вшивали как в женские вещи, так и в мужские.В моду вошли платья и блузки с рукавом-фонариком. Их часто надевали под сарафаны. Некоторые специалисты рассматривают тренд как еще одно проявление запроса на женскую силу. Другие объясняют его популярностью испано-латиноамериканского стиля и культуры.Стиль милитариВоенная форма, телогрейки, кирзовые сапоги — все это в послевоенные годы надевали и женщины. Одежды не хватало, главной ценностью считалась износоустойчивость, а не красота, поэтому в ход шла и солдатская экипировка.Для мужчин же носить форму вне службы было модным — образ военного был на пике популярности в СССР вплоть до перестройки.Стиль милитари проявлялся в таких элементах, как накладные карманы, погоны, штрипки.Романтичный стильЧтобы хоть как-то подчеркнуть женственность при таком грубоватом силуэте, одежду часто украшали цветочными вышивками, рюшами, бантами, бусами, брошами.Звезды любили блистать в меховых накидках из норки и горжетках из чернобурой лисы.ТюрбанТюрбан — еще один атрибут роскошной жизни и возможность подчеркнуть высокий социальный статус. Такой головной убор часто носили оперные дивы и представители творческой интеллигенции. Обычные женщины завязывали на восточный манер платки и шарфы.Также были в моде тирольские шляпы, "менингитки" — головные уборы, напоминающие таблетку, "арбузные корки" — в виде полумесяца. Загадочности женщине 40-х придавала вуаль."Шляпы завершали образы с широкими плечами, придавали женственности и визуально увеличивали голову", — отмечает Трубецкова.Этим же стилист объясняет и появление новой формы прически. Столь модные в предыдущее десятилетие стрижки не уравновешивали грузный силуэт, поэтому волосы стали длиннее.Красная помада и кудриИх подкручивали и укладывали, создавая валик в области макушки или затылка.Топ-стилист и эксперт моды Иван Субота полагает, что главная прическа 40-х была заимствована из фильмов. Символом эпохи по-прежнему оставалась Любовь Орлова, которая, в свою очередь, вдохновлялась голливудским кинематографом."Были актуальны воздушные кудри без начеса, волосы практически всегда собранные, — уточняет он. — Очень любили использовать валики различной формы и объема. Также были в моде собранные низкие пучки и косы".Белые воротнички"Столь популярные в 40-е белые воротнички, которые надевали на платья, давали эмоцию правильности, честности, порядочности — как раз то, что было особенно востребованным. Ведь первая ассоциация с этим предметом одежды — школьная форма", — говорит Инесса Трубецкова.То же можно сказать и о белых носках и гольфах, которые часто надевали с туфлями и босоножками. Хотя некоторые историки моды связывают тренд с дефицитом женских чулок.ПлатформаЧтобы уравновесить тяжеловесный силуэт, женщины начали носить обувь на платформе. Правда, не на такой высокой, как у хиппи 70-х.По словам Трубецковой, костюм милитари очень приземляет, широкие плечи, юбка по колено создают увесистый, тяжеловесный силуэт. А обувь на толстой подошве помогала визуально чуть вытянуть фигуру.

https://ria.ru/20221229/moda-1841071511.html

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2023

Светлана Вовк

Светлана Вовк

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Светлана Вовк

мода в ссср: ретроспектива, мода, стиль жизни, стиль, одежда