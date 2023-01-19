Женщина земная, верная, надежная: как война повлияла на моду в СССР

МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В 1940-е легкая промышленность работала на фронт — было не до нарядов. Но война повлияла на формирование новых канонов женской красоты. О том, почему стали популярными широкие плечи и белые воротнички, как власть использовала моду в политических целях и зачем носили тюрбаны, — в материале РИА новости.Западное влияниеК СССР присоединились территории с развитой легкой промышленностью: Западная Белоруссия, Западная Украина, Выборг, Бессарабия, Прибалтика. Советские граждане познакомились с мировой модой.Ригу тогда называли "маленьким Парижем": оттуда привозили дефицитные чулки, белье, духи и меха.В кинотеатрах показывали трофейные фильмы — "Индийская гробница", "Охотники за каучуком", "Тоска", "Чио-Чио-сан", "Девушка моей мечты". Это тоже влияло на бытовую культуру.Из освобожденной от нацистов Европы привозили и готовую одежду — ее продавали на барахолках.Дом моделей — начало новой эпохиВ 1944-м в столице открылся Дом моделей на Кузнецком Мосту.Предполагалось, что там лучшие художники будут создавать лекала для швейных фабрик, но предприятия не спешили выпускать сложные модели. В послевоенное время хорошо уходила с прилавков любая одежда — даже простых фасонов и из дешевых материалов.С развертыванием холодной войны центр моды стал инструментом политического противостояния с Западом. Советская швейная промышленность должна была продемонстрировать эффективность социалистической системы.Девушка-подружкаВойна вытеснила образ гламурной дивы 30-х — субтильной и легкомысленной дамы с белым завитком на лбу, мушкой над губой, горжеткой на плече и мундштуком в руке. В моду вошла женщина земная, верная и надежная, которая дождется с фронта и справится с мужскими обязанностями, — олицетворение добродетели и силы.Это отразилось в силуэтах, прическах, макияже. В моду вошли девушки крепкие, статные, с подчеркнутыми формами.Акцент на плечиПодплечники в 40-е вшивали как в женские вещи, так и в мужские.В моду вошли платья и блузки с рукавом-фонариком. Их часто надевали под сарафаны. Некоторые специалисты рассматривают тренд как еще одно проявление запроса на женскую силу. Другие объясняют его популярностью испано-латиноамериканского стиля и культуры.Стиль милитариВоенная форма, телогрейки, кирзовые сапоги — все это в послевоенные годы надевали и женщины. Одежды не хватало, главной ценностью считалась износоустойчивость, а не красота, поэтому в ход шла и солдатская экипировка.Для мужчин же носить форму вне службы было модным — образ военного был на пике популярности в СССР вплоть до перестройки.Стиль милитари проявлялся в таких элементах, как накладные карманы, погоны, штрипки.Романтичный стильЧтобы хоть как-то подчеркнуть женственность при таком грубоватом силуэте, одежду часто украшали цветочными вышивками, рюшами, бантами, бусами, брошами.Звезды любили блистать в меховых накидках из норки и горжетках из чернобурой лисы.ТюрбанТюрбан — еще один атрибут роскошной жизни и возможность подчеркнуть высокий социальный статус. Такой головной убор часто носили оперные дивы и представители творческой интеллигенции. Обычные женщины завязывали на восточный манер платки и шарфы.Также были в моде тирольские шляпы, "менингитки" — головные уборы, напоминающие таблетку, "арбузные корки" — в виде полумесяца. Загадочности женщине 40-х придавала вуаль."Шляпы завершали образы с широкими плечами, придавали женственности и визуально увеличивали голову", — отмечает Трубецкова.Этим же стилист объясняет и появление новой формы прически. Столь модные в предыдущее десятилетие стрижки не уравновешивали грузный силуэт, поэтому волосы стали длиннее.Красная помада и кудриИх подкручивали и укладывали, создавая валик в области макушки или затылка.Топ-стилист и эксперт моды Иван Субота полагает, что главная прическа 40-х была заимствована из фильмов. Символом эпохи по-прежнему оставалась Любовь Орлова, которая, в свою очередь, вдохновлялась голливудским кинематографом."Были актуальны воздушные кудри без начеса, волосы практически всегда собранные, — уточняет он. — Очень любили использовать валики различной формы и объема. Также были в моде собранные низкие пучки и косы".Белые воротнички"Столь популярные в 40-е белые воротнички, которые надевали на платья, давали эмоцию правильности, честности, порядочности — как раз то, что было особенно востребованным. Ведь первая ассоциация с этим предметом одежды — школьная форма", — говорит Инесса Трубецкова.То же можно сказать и о белых носках и гольфах, которые часто надевали с туфлями и босоножками. Хотя некоторые историки моды связывают тренд с дефицитом женских чулок.ПлатформаЧтобы уравновесить тяжеловесный силуэт, женщины начали носить обувь на платформе. Правда, не на такой высокой, как у хиппи 70-х.По словам Трубецковой, костюм милитари очень приземляет, широкие плечи, юбка по колено создают увесистый, тяжеловесный силуэт. А обувь на толстой подошве помогала визуально чуть вытянуть фигуру.
МОСКВА, 19 янв — РИА Новости, Алина Кравцова. В 1940-е легкая промышленность работала на фронт — было не до нарядов. Но война повлияла на формирование новых канонов женской красоты. О том, почему стали популярными широкие плечи и белые воротнички, как власть использовала моду в политических целях и зачем носили тюрбаны, — в материале РИА новости.
Западное влияние
К СССР присоединились территории с развитой легкой промышленностью: Западная Белоруссия, Западная Украина, Выборг, Бессарабия, Прибалтика. Советские граждане познакомились с мировой модой.
Ригу тогда называли "маленьким Парижем": оттуда привозили дефицитные чулки, белье, духи и меха.
"Можно сказать, что в первые послевоенные годы была такая еле заметная оттепель, — рассказывает доктор исторических наук, профессор ЕУСПб Константин Ерусалимский. — Западные страны воспринимались как союзники, хотя на дипломатическом уровне уже началась холодная война. Сталину важно было показать всему миру, что СССР — миролюбивое, открытое государство. Доктрина эта продвиглась в том числе за счет моды".
В кинотеатрах показывали трофейные фильмы — "Индийская гробница", "Охотники за каучуком", "Тоска", "Чио-Чио-сан", "Девушка моей мечты". Это тоже влияло на бытовую культуру.
Из освобожденной от нацистов Европы привозили и готовую одежду — ее продавали на барахолках.
Продавец отдела мужской одежды демонстрирует покупателю товар в универсальном магазине на Новоподмосковной улице в Москве, 1957 год
В 1944-м в столице открылся Дом моделей на Кузнецком Мосту.
Предполагалось, что там лучшие художники будут создавать лекала для швейных фабрик, но предприятия не спешили выпускать сложные модели. В послевоенное время хорошо уходила с прилавков любая одежда — даже простых фасонов и из дешевых материалов.
С развертыванием холодной войны центр моды стал инструментом политического противостояния с Западом. Советская швейная промышленность должна была продемонстрировать эффективность социалистической системы.
Война вытеснила образ гламурной дивы 30-х — субтильной и легкомысленной дамы с белым завитком на лбу, мушкой над губой, горжеткой на плече и мундштуком в руке. В моду вошла женщина земная, верная и надежная, которая дождется с фронта и справится с мужскими обязанностями, — олицетворение добродетели и силы.
Уволенные в запас военнослужащие гуляют с девушками, 1956 год
"У каждого десятилетия — свой женский образ, — объясняет член высшего экспертного совета кафедры "Имидж и стиль" Академии социальных технологий Инесса Трубецкова. — На протяжении всех 40-х война витала в воздухе — и это отражалось на типажах и моделях, востребованных в обществе".
Людмила Целиковская и Павел Кадочников в фильме "Повесть о настоящем человеке"
Это отразилось в силуэтах, прическах, макияже. В моду вошли девушки крепкие, статные, с подчеркнутыми формами.
Акцент на плечи
Подплечники в 40-е вшивали как в женские вещи, так и в мужские.
"Это мужественность чистой воды! — говорит Трубецкова. — Все мужские обязанности легли на женские плечи, поэтому они стали шире. Пиджак — по определению атрибут мужского гардероба, а в таком гипертрофированном варианте — тем более. Женственная вещь — это скорее жакет с покатыми плечами, который войдет в моду в 50-е".
Передовики сельского хозяйства на ВСХВ в Москве, 1954 год
В моду вошли платья и блузки с рукавом-фонариком. Их часто надевали под сарафаны. Некоторые специалисты рассматривают тренд как еще одно проявление запроса на женскую силу. Другие объясняют его популярностью испано-латиноамериканского стиля и культуры.
Стиль милитари
Военная форма, телогрейки, кирзовые сапоги — все это в послевоенные годы надевали и женщины. Одежды не хватало, главной ценностью считалась износоустойчивость, а не красота, поэтому в ход шла и солдатская экипировка.
Звезды любили блистать в меховых накидках из норки и горжетках из чернобурой лисы.
Тюрбан
Тюрбан — еще один атрибут роскошной жизни и возможность подчеркнуть высокий социальный статус. Такой головной убор часто носили оперные дивы и представители творческой интеллигенции. Обычные женщины завязывали на восточный манер платки и шарфы.
Народная артистка СССР, оперная певица Надежда Андреевна Обухова на избирательном участке, 1950 год
"Это довоенная традиция, связанная со стилем ар-деко и дягилевскими сезонами, — рассказывает Константин Ерусалимский. — Если посмотреть на послевоенные портреты представителей творческой интеллигенции, создается впечатление, что они живут в другую эпоху — в стандартах Серебряного века".
Также были в моде тирольские шляпы, "менингитки" — головные уборы, напоминающие таблетку, "арбузные корки" — в виде полумесяца. Загадочности женщине 40-х придавала вуаль.
Московский парикмахер делает прическу клиентке, 1956 год
Их подкручивали и укладывали, создавая валик в области макушки или затылка.
Топ-стилист и эксперт моды Иван Субота полагает, что главная прическа 40-х была заимствована из фильмов. Символом эпохи по-прежнему оставалась Любовь Орлова, которая, в свою очередь, вдохновлялась голливудским кинематографом.
"Были актуальны воздушные кудри без начеса, волосы практически всегда собранные, — уточняет он. — Очень любили использовать валики различной формы и объема. Также были в моде собранные низкие пучки и косы".
"Тренд на красную помаду можно объяснить послевоенным дефицитом, — считает Субота. — Сделать профессиональный мейк было в те годы достаточно сложно, даже пудра стала более доступной только в 50-е. Куда проще накрасить губы красной помадой — и уже "прибрана".
"Столь популярные в 40-е белые воротнички, которые надевали на платья, давали эмоцию правильности, честности, порядочности — как раз то, что было особенно востребованным. Ведь первая ассоциация с этим предметом одежды — школьная форма", — говорит Инесса Трубецкова.
То же можно сказать и о белых носках и гольфах, которые часто надевали с туфлями и босоножками. Хотя некоторые историки моды связывают тренд с дефицитом женских чулок.
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