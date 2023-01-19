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МИД Китая заявил о выходе отношений с Россией на новый уровень - РИА Новости, 19.01.2023
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МИД Китая заявил о выходе отношений с Россией на новый уровень
МИД Китая заявил о выходе отношений с Россией на новый уровень - РИА Новости, 19.01.2023
МИД Китая заявил о выходе отношений с Россией на новый уровень
Китай в новом году готов вместе с Россией вносить больший вклад в формирование более справедливого международного порядка, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:33
2023-01-19T14:37
в мире
россия
китай
мид кнр
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ПЕКИН, 19 янв — РИА Новости. Китай в новом году готов вместе с Россией вносить больший вклад в формирование более справедливого международного порядка, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав, что принесло ощутимую пользу народам двух стран, а также сыграло важную и конструктивную роль в продвижении реформирования глобального управления", — сказал дипломат.Он отметил готовность Пекина укреплять стратегические коммуникации с Москвой и содействовать "созданию сообщества единой судьбы человечества".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между государствами переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад "открыто пытается внести в них разлад". По его словам, в Китае их оценивают не как альянс или союз, но как "что-то, что крепче союза во многих смыслах — отношения прагматичные, доверительные и взаимоуважительные, опирающиеся на баланс интересов".
https://ria.ru/20230118/kitay-1845616176.html
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в мире, россия, китай, мид кнр
В мире, Россия, Китай, МИД КНР
11:33 19.01.2023 (обновлено: 14:37 19.01.2023)
 
МИД Китая заявил о выходе отношений с Россией на новый уровень

Китай выразил готовность продвигать с Россией выстраивание более справедливого миропорядка

© Fotolia / Stripped PixelФлаг Китайской Народной Республики
Флаг Китайской Народной Республики - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© Fotolia / Stripped Pixel
Флаг Китайской Народной Республики. Архивное фото
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ПЕКИН, 19 янв — РИА Новости. Китай в новом году готов вместе с Россией вносить больший вклад в формирование более справедливого международного порядка, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
"Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав, что принесло ощутимую пользу народам двух стран, а также сыграло важную и конструктивную роль в продвижении реформирования глобального управления", — сказал дипломат.
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Он отметил готовность Пекина укреплять стратегические коммуникации с Москвой и содействовать "созданию сообщества единой судьбы человечества".
Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между государствами переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад "открыто пытается внести в них разлад". По его словам, в Китае их оценивают не как альянс или союз, но как "что-то, что крепче союза во многих смыслах — отношения прагматичные, доверительные и взаимоуважительные, опирающиеся на баланс интересов".
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