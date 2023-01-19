https://ria.ru/20230119/miroporyadok-1845910649.html

МИД Китая заявил о выходе отношений с Россией на новый уровень

МИД Китая заявил о выходе отношений с Россией на новый уровень - РИА Новости, 19.01.2023

МИД Китая заявил о выходе отношений с Россией на новый уровень

Китай в новом году готов вместе с Россией вносить больший вклад в формирование более справедливого международного порядка, заявил на брифинге официальный... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:33

2023-01-19T11:33

2023-01-19T14:37

в мире

россия

китай

мид кнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/92773/17/927731729_0:102:2000:1227_1920x0_80_0_0_e112cdb69e52bd9ce2f902caa8c89034.jpg

ПЕКИН, 19 янв — РИА Новости. Китай в новом году готов вместе с Россией вносить больший вклад в формирование более справедливого международного порядка, заявил на брифинге официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. "Под стратегическим руководством лидеров двух государств китайско-российские отношения встали на новый путь мирного сосуществования и взаимовыгодного сотрудничества двух крупных соседних держав, что принесло ощутимую пользу народам двух стран, а также сыграло важную и конструктивную роль в продвижении реформирования глобального управления", — сказал дипломат.Он отметил готовность Пекина укреплять стратегические коммуникации с Москвой и содействовать "созданию сообщества единой судьбы человечества".Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что отношения между государствами переживают лучшие времена за всю историю, хотя Запад "открыто пытается внести в них разлад". По его словам, в Китае их оценивают не как альянс или союз, но как "что-то, что крепче союза во многих смыслах — отношения прагматичные, доверительные и взаимоуважительные, опирающиеся на баланс интересов".

https://ria.ru/20230118/kitay-1845616176.html

https://ria.ru/20230118/oruzhie-1845782179.html

россия

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, россия, китай, мид кнр