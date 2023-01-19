https://ria.ru/20230119/miratorg-1846076969.html
"Мираторг" набрал штат "ловцов кур" по креативному объявлению
"Мираторг" набрал штат "ловцов кур" по креативному объявлению - РИА Новости, 19.01.2023
"Мираторг" набрал штат "ловцов кур" по креативному объявлению
Агрокомпания "Мираторг" после публикации креативного объявления о вакансии "ловец кур" с предложением "бросить вызов пернатым" набрала штат молодых специалистов РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T18:35
2023-01-19T18:35
2023-01-19T18:36
экономика
технологии
мираторг
брянская область
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БРЯНСК, 19 янв – РИА Новости. Агрокомпания "Мираторг" после публикации креативного объявления о вакансии "ловец кур" с предложением "бросить вызов пернатым" набрала штат молодых специалистов на эту должность, сообщили РИА Новости в компании. В декабре компания "Мираторг", работающая на территории Брянской области, на сайте HeadHunter разместила вакансию "ловец кур" с заработной платой 55 тысяч рублей. Кандидатам предлагалось "умчаться прочь от городской суеты" и "бросить вызов пернатым", вступив с ними в "бескомпромиссное противостояние". В обязанности работника входит "догонять особо резвых кур, аккуратно рассаживать их по клеткам и отправлять в круиз до птицефабрики". Как пояснили в Мираторге, в поиске кадров компания делает особый упор на молодое поколение: выпускников средних и высших учебных заведений. "Именно на внимание молодёжи мы рассчитывали, публикуя эту вакансию на площадках по поиску персонала. Вакансия попала в миллионные сообщества в соцсетях. После её публикации количество просмотров и откликов на вакансию увеличилось в разы. Это позволило закрыть сложную в плане подбора позицию", - сообщили в компании. Кроме того, публикация вакансии хорошо повлияла на трудоустройство на основное предприятие птицеводческого проекта – комплекс по убою и переработке мяса птицы, где работает почти 2 тысячи человек и потребность в кадрах есть всегда.
https://ria.ru/20220812/reklama-1809096144.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, технологии, мираторг, брянская область
Экономика, Технологии, Мираторг, Брянская область
18:35 19.01.2023 (обновлено: 18:36 19.01.2023)
"Мираторг" набрал штат "ловцов кур" по креативному объявлению
"Мираторг" набрал штат "ловцов кур" после объявления с призывом "бросить вызов пернатым"
БРЯНСК, 19 янв – РИА Новости. Агрокомпания "Мираторг" после публикации креативного объявления о вакансии "ловец кур" с предложением "бросить вызов пернатым" набрала штат молодых специалистов на эту должность, сообщили РИА Новости в компании.
В декабре компания "Мираторг", работающая на территории Брянской области
, на сайте HeadHunter
разместила вакансию "ловец кур" с заработной платой 55 тысяч рублей. Кандидатам предлагалось "умчаться прочь от городской суеты" и "бросить вызов пернатым", вступив с ними в "бескомпромиссное противостояние". В обязанности работника входит "догонять особо резвых кур, аккуратно рассаживать их по клеткам и отправлять в круиз до птицефабрики".
Как пояснили в Мираторге, в поиске кадров компания делает особый упор на молодое поколение: выпускников средних и высших учебных заведений. "Именно на внимание молодёжи мы рассчитывали, публикуя эту вакансию на площадках по поиску персонала. Вакансия попала в миллионные сообщества в соцсетях. После её публикации количество просмотров и откликов на вакансию увеличилось в разы. Это позволило закрыть сложную в плане подбора позицию", - сообщили в компании.
Кроме того, публикация вакансии хорошо повлияла на трудоустройство на основное предприятие птицеводческого проекта – комплекс по убою и переработке мяса птицы, где работает почти 2 тысячи человек и потребность в кадрах есть всегда.