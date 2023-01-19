https://ria.ru/20230119/microsoft-1845860904.html

Microsoft уведомила власти США о сокращении 10 тысяч рабочих мест

Microsoft уведомила власти США о сокращении 10 тысяч рабочих мест - РИА Новости, 19.01.2023

Microsoft уведомила власти США о сокращении 10 тысяч рабочих мест

Американская корпорация Microsoft уведомила власти США о намерении сократить 10 тысяч рабочих мест до конца третьего квартала 2023 финансового года... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T01:51

2023-01-19T01:51

2023-01-19T01:51

билл гейтс

сша

microsoft corporation

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ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft уведомила власти США о намерении сократить 10 тысяч рабочих мест до конца третьего квартала 2023 финансового года. Соответствующий документ подан в Комиссию по биржам и ценным бумагам США (SEC). Как следует из обращения, изменения необходимы, чтобы сделать Microsoft "сильнее и конкурентоспособнее" в условиях наступившей в отдельных частях мира рецессии или ее ожидания. Также в компании сообщили, что несмотря на увольнения, Microsoft продолжит набор сотрудников в "ключевых стратегических" направлениях. Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft разработала операционную систему Windows.

https://ria.ru/20221229/pochta-1842094709.html

сша

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билл гейтс, сша, microsoft corporation