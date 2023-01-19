Microsoft уведомила власти США о сокращении 10 тысяч рабочих мест
Microsoft уведомила власти США о намерении сократить 10 тысяч рабочих мест в 2023 году
© AP Photo / Michel EulerОфис компании Microsoft под Парижем, Франция
© AP Photo / Michel Euler
Офис компании Microsoft под Парижем, Франция. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 19 янв - РИА Новости. Американская корпорация Microsoft уведомила власти США о намерении сократить 10 тысяч рабочих мест до конца третьего квартала 2023 финансового года. Соответствующий документ подан в Комиссию по биржам и ценным бумагам США (SEC).
"Мы проводим изменения, которые приведут к сокращению всей нашей рабочей силы на 10 тысяч рабочих мест на протяжении третьего квартала 2023 финансового года. Это соответствует менее чем 5% от нашего общей базы сотрудников", - указано в документе.
Как следует из обращения, изменения необходимы, чтобы сделать Microsoft "сильнее и конкурентоспособнее" в условиях наступившей в отдельных частях мира рецессии или ее ожидания.
Также в компании сообщили, что несмотря на увольнения, Microsoft продолжит набор сотрудников в "ключевых стратегических" направлениях.
Американская компания Microsoft Corp была основана в 1975 году Биллом Гейтсом и Полом Алленом. Штаб-квартира находится в Редмонде, штат Вашингтон. Компания специализируется на разработке программного обеспечения, в частности Microsoft разработала операционную систему Windows.
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