https://ria.ru/20230119/memorandum-1845994774.html

Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности

Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности - РИА Новости, 19.01.2023

Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности

РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран, заявил министр... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:30

2023-01-19T15:30

2023-01-19T15:51

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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Важный документ, который мы подписали на полях мероприятий - это межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности, он направлен на укрепление нашей безопасности и безопасности каждой из наших стран, и на купирование угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств этих (западных) государств, и связанных с ними организаций", - сказал он в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.Министр уточнил, что в рамках реализации этого документа подразумевается регулярный обмен информации между структурами с тем, чтобы при необходимости вырабатывать методы реагирования.

https://ria.ru/20230119/svo-1845928578.html

россия

белоруссия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, белоруссия, москва, в мире