https://ria.ru/20230119/memorandum-1845994774.html
Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности
Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности - РИА Новости, 19.01.2023
Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности
РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран, заявил министр... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:30
2023-01-19T15:30
2023-01-19T15:51
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Важный документ, который мы подписали на полях мероприятий - это межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности, он направлен на укрепление нашей безопасности и безопасности каждой из наших стран, и на купирование угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств этих (западных) государств, и связанных с ними организаций", - сказал он в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.Министр уточнил, что в рамках реализации этого документа подразумевается регулярный обмен информации между структурами с тем, чтобы при необходимости вырабатывать методы реагирования.
https://ria.ru/20230119/svo-1845928578.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, белоруссия, москва, в мире
Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, В мире
15:30 19.01.2023 (обновлено: 15:51 19.01.2023)
Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности
Глава МИД Лавров: Россия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении безопасности