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Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности - РИА Новости, 19.01.2023
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Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности
Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности - РИА Новости, 19.01.2023
Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности
РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран, заявил министр... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:30
2023-01-19T15:51
союзное государство
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белоруссия
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров."Важный документ, который мы подписали на полях мероприятий - это межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности, он направлен на укрепление нашей безопасности и безопасности каждой из наших стран, и на купирование угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств этих (западных) государств, и связанных с ними организаций", - сказал он в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.Министр уточнил, что в рамках реализации этого документа подразумевается регулярный обмен информации между структурами с тем, чтобы при необходимости вырабатывать методы реагирования.
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Союзное государство, Россия, Белоруссия, Москва, В мире
15:30 19.01.2023 (обновлено: 15:51 19.01.2023)
 
Москва и Минск подписали меморандум об укреплении безопасности

Глава МИД Лавров: Россия и Белоруссия подписали меморандум об укреплении безопасности

© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
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МИНСК, 19 янв - РИА Новости. РФ и Белоруссия подписали меморандум об укреплении биологической безопасности, который направлен на купирование угроз со стороны третьих стран, заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров.
"Важный документ, который мы подписали на полях мероприятий - это межправительственный меморандум по вопросам обеспечения биологической безопасности, он направлен на укрепление нашей безопасности и безопасности каждой из наших стран, и на купирование угроз в данной сфере, которые проистекают от деятельности военных ведомств этих (западных) государств, и связанных с ними организаций", - сказал он в Минске по итогам переговоров с главой МИД Белоруссии Сергеем Алейником.
Министр уточнил, что в рамках реализации этого документа подразумевается регулярный обмен информации между структурами с тем, чтобы при необходимости вырабатывать методы реагирования.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
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