https://ria.ru/20230119/mechta-1845903347.html
Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР
Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР
Сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" исполнили желания двух девочек из ДНР, участниц всероссийской акции "Елка... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:11
2023-01-19T11:11
2023-01-19T11:11
новый год — 2023
общество
донецкая народная республика
горловка
милан
манеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_c82ca821174da17a0eeaf97619d377b4.jpg
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" исполнили желания двух девочек из ДНР, участниц всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба организации. "Сотрудники президентской платформы "Россия – страна возможностей" исполнили желания, вручив новогодние подарки двум жительницам Горловки - пятилетней Милане и четырнадцатилетней Софии. Своими мечтами девочки поделились в рамках благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что Милана получила в подарок кукольный домик, а София - серию из трех научно-популярных книг по антропологии. Шарики, в которых были письма с пожеланиями девочек, сотрудники организации ранее сняли с елки, которая была установлена в Доме молодежи в московском "Манеже" в декабре. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено почти 8 тысяч желаний.
https://ria.ru/20230112/pozharnye-1844497774.html
https://ria.ru/20230108/elka-1843498258.html
донецкая народная республика
горловка
милан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/18/1765395174_205:0:2936:2048_1920x0_80_0_0_08d049cf164069dc279951edca5b7e50.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, донецкая народная республика, горловка, милан, манеж
Новый год — 2023, Общество, Донецкая Народная Республика, Горловка, Милан, Манеж
Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР
Работники "Россия-страна возможностей" исполнили мечты двух участниц "Елки желаний" из ДНР