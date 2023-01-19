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Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
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Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР
Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР - РИА Новости, 19.01.2023
Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР
Сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" исполнили желания двух девочек из ДНР, участниц всероссийской акции "Елка... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T11:11
2023-01-19T11:11
новый год — 2023
общество
донецкая народная республика
горловка
милан
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" исполнили желания двух девочек из ДНР, участниц всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба организации. "Сотрудники президентской платформы "Россия – страна возможностей" исполнили желания, вручив новогодние подарки двум жительницам Горловки - пятилетней Милане и четырнадцатилетней Софии. Своими мечтами девочки поделились в рамках благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что Милана получила в подарок кукольный домик, а София - серию из трех научно-популярных книг по антропологии. Шарики, в которых были письма с пожеланиями девочек, сотрудники организации ранее сняли с елки, которая была установлена в Доме молодежи в московском "Манеже" в декабре. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено почти 8 тысяч желаний.
https://ria.ru/20230112/pozharnye-1844497774.html
https://ria.ru/20230108/elka-1843498258.html
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горловка
милан
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общество, донецкая народная республика, горловка, милан, манеж
Новый год — 2023, Общество, Донецкая Народная Республика, Горловка, Милан, Манеж
11:11 19.01.2023
 
Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР

Работники "Россия-страна возможностей" исполнили мечты двух участниц "Елки желаний" из ДНР

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкАкция "Елка желаний"
Акция Елка желаний - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Акция "Елка желаний". Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" исполнили желания двух девочек из ДНР, участниц всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба организации.
"Сотрудники президентской платформы "Россия – страна возможностей" исполнили желания, вручив новогодние подарки двум жительницам Горловки - пятилетней Милане и четырнадцатилетней Софии. Своими мечтами девочки поделились в рамках благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении.
Московские пожарные исполнили новогоднее желание девятилетней Виктории из многодетной семьи. Кадр из видео
12 января, 20:38
Пожарные исполнили новогоднее желание юной жительницы Москвы
Уточняется, что Милана получила в подарок кукольный домик, а София - серию из трех научно-популярных книг по антропологии. Шарики, в которых были письма с пожеланиями девочек, сотрудники организации ранее сняли с елки, которая была установлена в Доме молодежи в московском "Манеже" в декабре.
Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено почти 8 тысяч желаний.
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков принимает участие во всероссийской новогодней благотворительной акции Елка желаний - РИА Новости, 1920, 08.01.2023
8 января, 15:58Новый год — 2023
Глава Минтруда исполнил мечту мальчика с "Елки желаний"
 
Новый год — 2023ОбществоДонецкая Народная РеспубликаГорловкаМиланМанеж
 
 
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