https://ria.ru/20230119/mechta-1845903347.html

Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР

Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР - РИА Новости, 19.01.2023

Работники АНО "Россия-страна возможностей" исполнили мечты девочек из ДНР

Сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" исполнили желания двух девочек из ДНР, участниц всероссийской акции "Елка... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T11:11

2023-01-19T11:11

2023-01-19T11:11

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милан

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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Сотрудники автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей" исполнили желания двух девочек из ДНР, участниц всероссийской акции "Елка желаний", сообщает пресс-служба организации. "Сотрудники президентской платформы "Россия – страна возможностей" исполнили желания, вручив новогодние подарки двум жительницам Горловки - пятилетней Милане и четырнадцатилетней Софии. Своими мечтами девочки поделились в рамках благотворительной акции "Елка желаний", - говорится в сообщении. Уточняется, что Милана получила в подарок кукольный домик, а София - серию из трех научно-популярных книг по антропологии. Шарики, в которых были письма с пожеланиями девочек, сотрудники организации ранее сняли с елки, которая была установлена в Доме молодежи в московском "Манеже" в декабре. Всероссийская акция "Елка желаний" организована благотворительным проектом "Мечтай со мной". В 2018 году проект вошел в президентскую платформу "Россия – страна возможностей" и приобрел статус федерального. За время существования акции исполнено почти 8 тысяч желаний.

https://ria.ru/20230112/pozharnye-1844497774.html

https://ria.ru/20230108/elka-1843498258.html

донецкая народная республика

горловка

милан

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, донецкая народная республика, горловка, милан, манеж