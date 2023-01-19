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На манифестации в Париже начались столкновения с полицией

На манифестации в Париже начались столкновения с полицией - РИА Новости, 19.01.2023

На манифестации в Париже начались столкновения с полицией

Первые столкновения начались на манифестации против пенсионной реформы в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T18:22

2023-01-19T18:22

2023-01-19T20:31

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ПАРИЖ, 19 янв — РИА Новости, Анастасия Иванова. Первые столкновения начались на манифестации против пенсионной реформы в Париже, полиция применила слезоточивый газ, передает корреспондент РИА Новости с места событий. В четверг по всей Франции проходят акции протеста на фоне общенациональной забастовки против пенсионной реформы. Организаторами выступили восемь ведущих французских профсоюзов (CFDT, CGT, FO, CFE-CGC, CFTC, Unsa, Solidaires, FSU). Как сообщили во "Всеобщей конфедерации труда" (CGT), на демонстрацию пришли примерно 400 тысяч человек.В Париже масштабная акция протеста началась на площади Республики после 14.00 по местному времени (16.00 мск). Колонна движется в сторону площади Нации. В акции участвуют десятки тысяч человек, в том числе представители разных отраслей, сторонники движения "желтые жилеты" и радикалы black bloc. Столкновения начались после того, как радикалы начали забрасывать полицейских камнями, бутылками, файерами и петардами. В ответ полиция применила слезоточивый газ и стала оттеснять толпу силой.Премьер-министр Франции Элизабет Борн 10 января представила проект спорной пенсионной реформы, которую правительство планирует принять в этом году. По словам политика, власти начнут повышать пенсионный возраст в стране на три месяца в год с 1 сентября. Таким образом, к 2030 году он достигнет 64 лет.По данным СМИ, по всей Франции пройдет 221 демонстрация, самые крупные акции ожидаются в Париже, Марселе, Лионе, Тулузе, Лилле и Нанте. В столице на протесты могут выйти до 80 тысяч человек, в том числе до 400 радикалов. В этой связи было принято решение направить туда усиленное подкрепление жандармов. В общей сложности в манифестациях по всей стране могут принять участие от 550 до 750 тысяч демонстрантов.

https://ria.ru/20230116/otkaz-1845068817.html

https://ria.ru/20230111/protesty-1844129133.html

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в мире, париж, франция, элизабет борн