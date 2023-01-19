https://ria.ru/20230119/mafiya-1845947740.html
В Италии нашли второе логово арестованного босса "Коза Ностры"
В Италии нашли второе логово арестованного босса "Коза Ностры" - РИА Новости, 19.01.2023
В Италии нашли второе логово арестованного босса "Коза Ностры"
Итальянские карабинеры обнаружили второе жилище, в котором арестованный в понедельник в Палермо босс "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро мог бы скрываться... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T13:15
2023-01-19T13:15
2023-01-19T13:15
в мире
палермо
италия
абруццо
коза ностра
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РИМ, 19 янв – РИА Новости. Итальянские карабинеры обнаружили второе жилище, в котором арестованный в понедельник в Палермо босс "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро мог бы скрываться несколько дней, сообщает новостной телеканал RaiNews24. Небольшую комнату нашли в доме одного из приближенных мафиози в сицилийском городке Кампобелло-ди-Мадзара. Человек, который владел ключами от запасного укрытия, в прошлом привлекался к суду в связи с мафиозным расследованием, но был оправдан. Жилище, больше похожее на бункер площадью шесть квадратных метров, находилось за стеной шкафа для одежды. В нем, как отмечается, не было кровати, но находились множество ювелирных изделий и драгоценных камней. Следователи предполагают, что босс "Коза ностра" использовал комнату как хранилище ценных вещей. Их особый интерес вызвали пустые коробки из-под документов: не исключено, что их содержимое успели забрать после ареста Мессины Денаро. В первом его "логове", обыск в котором шел всю ночь на вторник, были найдены предметы роскоши, в том числе одежда знаменитых брендов и дорогая парфюмерия, но не было обнаружено оружия. После ареста Денаро перевезли в тюрьму строгого режима в горном регионе Абруццо. Он содержится в одиночной камере, в условиях, предусмотренных для опасных мафиози и террористов, при круглосуточном видеонаблюдении и ограничении на общение в объеме 2 часов в сутки. При этом Мессина Денаро в тюрьме продолжит курс химиотерапии в связи с выявленным ранее раком толстой кишки. Накануне в исправительном учреждении была оборудована комната для вливания медицинских препаратов. Один из самых опасных преступников в мире по кличке Тощий был арестован на следующий день после 30-летней годовщины задержания в Палермо кровавого главаря сицилийской мафии Сальваторе Риины. Арест был произведен в частной клинике сицилийского Палермо, куда он прибыл для прохождения очередного курса химиотерапии.
https://ria.ru/20200908/italiya-1576943608.html
https://ria.ru/20200228/1565321431.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, палермо, италия, абруццо, коза ностра
В мире, Палермо, Италия, Абруццо, Коза Ностра
В Италии нашли второе логово арестованного босса "Коза Ностры"
Один из бункеров босса "Коза Ностры" Мессины был спрятан за стеной шкафа для одежды
РИМ, 19 янв – РИА Новости.
Итальянские карабинеры обнаружили второе жилище, в котором арестованный в понедельник в Палермо босс "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро мог бы скрываться несколько дней, сообщает новостной телеканал RaiNews24
.
Небольшую комнату нашли в доме одного из приближенных мафиози в сицилийском городке Кампобелло-ди-Мадзара. Человек, который владел ключами от запасного укрытия, в прошлом привлекался к суду в связи с мафиозным расследованием, но был оправдан.
Жилище, больше похожее на бункер площадью шесть квадратных метров, находилось за стеной шкафа для одежды. В нем, как отмечается, не было кровати, но находились множество ювелирных изделий и драгоценных камней. Следователи предполагают, что босс "Коза ностра" использовал комнату как хранилище ценных вещей. Их особый интерес вызвали пустые коробки из-под документов: не исключено, что их содержимое успели забрать после ареста Мессины Денаро.
В первом его "логове", обыск в котором шел всю ночь на вторник, были найдены предметы роскоши, в том числе одежда знаменитых брендов и дорогая парфюмерия, но не было обнаружено оружия.
После ареста Денаро перевезли в тюрьму строгого режима в горном регионе Абруццо
. Он содержится в одиночной камере, в условиях, предусмотренных для опасных мафиози и террористов, при круглосуточном видеонаблюдении и ограничении на общение в объеме 2 часов в сутки. При этом Мессина Денаро в тюрьме продолжит курс химиотерапии в связи с выявленным ранее раком толстой кишки. Накануне в исправительном учреждении была оборудована комната для вливания медицинских препаратов.
Один из самых опасных преступников в мире по кличке Тощий был арестован на следующий день после 30-летней годовщины задержания в Палермо кровавого главаря сицилийской мафии Сальваторе Риины. Арест был произведен в частной клинике сицилийского Палермо, куда он прибыл для прохождения очередного курса химиотерапии.