https://ria.ru/20230119/mafiya-1845947740.html

В Италии нашли второе логово арестованного босса "Коза Ностры"

В Италии нашли второе логово арестованного босса "Коза Ностры" - РИА Новости, 19.01.2023

В Италии нашли второе логово арестованного босса "Коза Ностры"

Итальянские карабинеры обнаружили второе жилище, в котором арестованный в понедельник в Палермо босс "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро мог бы скрываться... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T13:15

2023-01-19T13:15

2023-01-19T13:15

в мире

палермо

италия

абруццо

коза ностра

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РИМ, 19 янв – РИА Новости. Итальянские карабинеры обнаружили второе жилище, в котором арестованный в понедельник в Палермо босс "Коза ностра" Маттео Мессина Денаро мог бы скрываться несколько дней, сообщает новостной телеканал RaiNews24. Небольшую комнату нашли в доме одного из приближенных мафиози в сицилийском городке Кампобелло-ди-Мадзара. Человек, который владел ключами от запасного укрытия, в прошлом привлекался к суду в связи с мафиозным расследованием, но был оправдан. Жилище, больше похожее на бункер площадью шесть квадратных метров, находилось за стеной шкафа для одежды. В нем, как отмечается, не было кровати, но находились множество ювелирных изделий и драгоценных камней. Следователи предполагают, что босс "Коза ностра" использовал комнату как хранилище ценных вещей. Их особый интерес вызвали пустые коробки из-под документов: не исключено, что их содержимое успели забрать после ареста Мессины Денаро. В первом его "логове", обыск в котором шел всю ночь на вторник, были найдены предметы роскоши, в том числе одежда знаменитых брендов и дорогая парфюмерия, но не было обнаружено оружия. После ареста Денаро перевезли в тюрьму строгого режима в горном регионе Абруццо. Он содержится в одиночной камере, в условиях, предусмотренных для опасных мафиози и террористов, при круглосуточном видеонаблюдении и ограничении на общение в объеме 2 часов в сутки. При этом Мессина Денаро в тюрьме продолжит курс химиотерапии в связи с выявленным ранее раком толстой кишки. Накануне в исправительном учреждении была оборудована комната для вливания медицинских препаратов. Один из самых опасных преступников в мире по кличке Тощий был арестован на следующий день после 30-летней годовщины задержания в Палермо кровавого главаря сицилийской мафии Сальваторе Риины. Арест был произведен в частной клинике сицилийского Палермо, куда он прибыл для прохождения очередного курса химиотерапии.

https://ria.ru/20200908/italiya-1576943608.html

https://ria.ru/20200228/1565321431.html

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, палермо, италия, абруццо, коза ностра