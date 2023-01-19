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Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов - РИА Новости, 19.01.2023
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Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов
Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов - РИА Новости, 19.01.2023
Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов
Следствие просит выдать санкцию на заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов ТПК "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее гендиректора... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:24
2023-01-19T15:24
происшествия
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие просит выдать санкцию на заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов ТПК "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского по обвинению в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С.М. и Лукашевского Д.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), по которой грозит до шести лет лишения свободы. Оба объявлены в международный розыск. Ходатайство об аресте Сергея Лукашевского суд рассмотрит 20 января, Дмитрия – 23 января. Фабула дела пока не раскрывается.
https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
15:24 19.01.2023
 
Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов

Владельца и гендиректора "Лукоморья" Лукашевских объявили в розыск за неуплату налогов

© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкФорма сотрудника полиции
Форма сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 19.01.2023
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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Форма сотрудника полиции. Архивное фото
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие просит выдать санкцию на заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов ТПК "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского по обвинению в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С.М. и Лукашевского Д.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
Журналист Аркадий Бабченко - РИА Новости, 1920, 12.01.2023
12 января, 08:47
МВД объявило в розыск Аркадия Бабченко
По данным суда, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), по которой грозит до шести лет лишения свободы. Оба объявлены в международный розыск.
Ходатайство об аресте Сергея Лукашевского суд рассмотрит 20 января, Дмитрия – 23 января.
Фабула дела пока не раскрывается.
Борис Зимин* - РИА Новости, 1920, 16.01.2023
16 января, 17:49
Защита бизнесмена Зимина* обжаловала заочный арест по делу BelkaCar
 
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