https://ria.ru/20230119/lukomore-1845992151.html
Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов
Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов - РИА Новости, 19.01.2023
Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов
Следствие просит выдать санкцию на заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов ТПК "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее гендиректора... РИА Новости, 19.01.2023
2023-01-19T15:24
2023-01-19T15:24
2023-01-19T15:24
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МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие просит выдать санкцию на заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов ТПК "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского по обвинению в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С.М. и Лукашевского Д.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), по которой грозит до шести лет лишения свободы. Оба объявлены в международный розыск. Ходатайство об аресте Сергея Лукашевского суд рассмотрит 20 января, Дмитрия – 23 января. Фабула дела пока не раскрывается.
https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html
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РИА Новости
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происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов
Владельца и гендиректора "Лукоморья" Лукашевских объявили в розыск за неуплату налогов
МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие просит выдать санкцию на заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов ТПК "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского по обвинению в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы.
"В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С.М. и Лукашевского Д.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде.
По данным суда, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), по которой грозит до шести лет лишения свободы. Оба объявлены в международный розыск.
Ходатайство об аресте Сергея Лукашевского суд рассмотрит 20 января, Дмитрия – 23 января.
Фабула дела пока не раскрывается.