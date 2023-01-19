https://ria.ru/20230119/lukomore-1845992151.html

Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов

Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов - РИА Новости, 19.01.2023

Владельца и гендиректора "Лукоморья" объявили в розыск за неуплату налогов

Следствие просит выдать санкцию на заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов ТПК "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее гендиректора... РИА Новости, 19.01.2023

2023-01-19T15:24

2023-01-19T15:24

2023-01-19T15:24

происшествия

москва

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/02/1757366945_59:743:2379:2048_1920x0_80_0_0_53052dc417b86340e3cf315d97f23a6b.jpg

МОСКВА, 19 янв - РИА Новости. Следствие просит выдать санкцию на заочный арест владельца компании по производству рыбных консервов ТПК "Лукоморье" Сергея Лукашевского и ее гендиректора Дмитрия Лукашевского по обвинению в неуплате налогов, сообщили РИА Новости в Тверском суде Москвы. "В суд поступили ходатайства о заочном избрании в отношении Лукашевского С.М. и Лукашевского Д.М. меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказали в суде. По данным суда, им предъявлено обвинение по части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере), по которой грозит до шести лет лишения свободы. Оба объявлены в международный розыск. Ходатайство об аресте Сергея Лукашевского суд рассмотрит 20 января, Дмитрия – 23 января. Фабула дела пока не раскрывается.

https://ria.ru/20230112/babchenko-1844287041.html

https://ria.ru/20230116/zimin-1845270191.html

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

происшествия, москва, россия